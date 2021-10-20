Взгляд из Италии на ключевой для сине-бело-голубых матч Лиги чемпионов.

В ближайшем туре серии А «Ювентусу» предстоит встреча с «Интером». Это ключевой матч для команды Массимилиано Аллегри в октябре. И сегодня в Санкт-Петербурге главный тренер «Старой синьоры» даст паузу нескольким ключевым футболистам во главе с ведущим защитником Джорджо Кьеллини.

Впрочем, это не означает, что «Юве» собирается проводить игру с «Зенитом» вполноги. Стартовый состав у туринцев в любом случае окажется качественным, а такие люди, как Кьеза и Мората в атакующей линии, вызывают очень большую тревогу. Особенно на фоне нынешней обороны питерцев, действующей в последнее время нестабильно.

Жаль, что в 1-м туре чемпион России соперничал с «Челси», а не с «Ювентусом». Еще месяц назад итальянцы выглядели сырыми и слегка потерянными, но Аллегри потому и считают одним из сильнейших тренеров на Апеннинах, что он хорошо знает свое дело. На фоне провальной в целом работы Андреа Пирло, невнятной трансферной политики клуба в ходе двух-трех сезонов и неоднозначной ситуации с уходом Криштиану Роналду Массимилиано сумел вернуть «Юве» компактность вкупе с интенсивностью и уверенностью в своих силах.

Наши итальянские коллеги предполагают, что в число первых одиннадцати у туринцев попадут следующие исполнители. Место в воротах, конечно, отводится Щенсны. Оборона: Данило, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро. Трио полузащитников: Бентанкур, Локателли, Маккензи. Атака: Бернардески, Мората, Кьеза. Помимо Кьеллини, СМИ оставляют в запасе Квадрадо и того самого Де Шильо, который в недавнем матче с «Ромой» (1:0) сделал голевой прострел на Мойзе Кина. Впрочем, и выход Кьезы в стартовом составе под вопросом: на этой позиции может появиться Кулушевски. Или автор победного мяча против римлян Кин.

Победить на «Газпром Арене» с минимальным счетом или даже завершить встречу вничью — оба варианта вполне устроят Аллегри. Провально начавший сезон «Ювентус» приходит в себя, и от игры к игре главный тренер выстраивает ту привычную для него концепцию, в которой надежность, здоровая циничность и интенсивность превалируют над зрелищным футболом.

Давайте при этом вспомним, что при Аллегри «Ювентус» дважды пробивался в финал Лиги чемпионов, так что победного опыта на стадии групповых турниров у синьора Массимилиано точно в избытке. В предстоящем двухматчевом противостоянии с «Зенитом» нынешний «Юве» остается фаворитом даже без Криштиану Роналду.

Другое дело, что сине-бело-голубые своим выступлением против «Челси» показали: в этом розыгрыше ЛЧ они выглядит куда смелее и наглее, чем раньше. А нынешний «Ювентус» ведь не сильнее лондонцев. Так что зенитовцам нужно сыграть против туринцев что дома, что на выезде без страха и боязни ошибиться.

В любом случае против одного из больших брендов европейского футбола терять команде Сергея Семака нечего. А вот приобрести можно многое — так почему бы не дерзнуть?