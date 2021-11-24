Выцыганили ничейку. Рабинер присоединяется к Аршавину с Быстровым и разносит «Зенит» за матч с «Мальме»

Жесткое мнение обозревателя «СЭ».

Первый тайм «Зенита» в Мальме — это был не футбол, а, извините, какая-то отборная дрянь, итальянская помойка тех времен, когда в этой стране объявили забастовку мусорщики. Причем та забастовка случилась посреди лета, мусор на жаре разлагался, и запах был соответствующий. Вот так и играл в Швеции до перерыва чемпион России трех последних лет.

Владимир Быстров в послематчевом эфире назвал это позором, и серьезные люди, получающие в «Зените» зарплату, — Андрей Аршавин и Ярослав Ракицкий — с жесткостью формулировок экс-игрока безо всяких оговорок согласились. А украинский центральный защитник, сравнявший счет с пенальти, недвусмысленно переадресовал главному тренеру вопрос о том, что нужно изменить, чтобы «Зенит» в Европе заиграл смелее. То есть, называя вещи своими именами, вопрос о трусливом футболе чемпиона страны. И как тут не вспомнить, что уже за три евросезона Семак не одержал ни одной гостевой победы. Желания искать этому объяснения и оправдания, при всей симпатии к нему, — все меньше и меньше.

Аршавин недоумевал, как можно с таким соперником выходить в три центральных защитника, и, если учесть содержание игры в первом тайме, с ним сложно не согласиться. При всей теоретической насыщенности обороны раскатали шведы «Зенит» в долгой атаке, где ошиблись в защите у петербуржцев примерно все. А Деян Ловрен, которого перед ударом обыгрывал Рикс, просто смотрел футбол, и уже просто интересно, что еще должно произойти, чтобы беспрерывно привозящий хорват исчез из стартового состава. Как же обидно, что сборная России хотя бы чуть-чуть на него не поднадавила в недавнем матче в Сплите. Ведь где тонко — там и рвется. Но для этого нужно хоть попытаться порвать...

Замены Ловрена и Клаудинью, предпринятые Семаком в перерыве заодно со сменой схемы, кое-что изменили, но футбол «Зенита» от этого по-настоящему хорошим не стал. Два из трех ударов команды в створ были нанесены с пенальти, и больше тут сказать нечего. У «Мальме» после перерыва начисто пропала какая-либо контригра, но и у «Зенита» моментов, созданных им самим, не было. Ну и не стоит забывать, что для шведов гол Рикса стал первым в Лиге чемпионов, а до того разность мячей у них была 0-12.

В итоге питерцы выцыганили ничейку и евровесну. Одного пенальти против абсолютно посредственной команды не хватило — с помощью двух справились, молодцы.

Первый, когда вратарь шведов на ровном месте воткнулся в Вендела, — да, был. Но по поводу того, как его прямо по центру в поднятую ногу вратаря Далина (как там «нога бога» по-шведски?) пробил Дзюба, исчерпывающе высказался Аршавин.

— Андрей, почему Артем не забил? — спросил его Дмитрий Губерниев.

— Потому что игрой своей не заслужил забить, — ответил Аршавин.

У меня в тот момент были абсолютно те же ощущения.

Над вторым пенальти в ворота «Мальме», заработанным на исходе матча Дзюбой и вызвавшим ярость всего стадиона, те же Аршавин с Быстровым просто смеялись. Нет, неакцентированный удар локтем, нанесенный гораздо более низкорослым игроком, имел место. То есть формальный повод назначить 11-метровый был. Но оба бывших игрока «Зенита» обратили внимание на то, что до падения Дзюбы после него прошла пара секунд, а это, по характеристике Быстрова, — верный признак симуляции.

Не знаю, насколько связана столь жесткая оценка с личными отношениями двух футболистов — однако ведь и Аршавин к такой позиции присоединился, сказав, что из соображений футбола такой пенальти ставить было нельзя. Быстров даже поднял с кресла Губерниева и заставив его сыграть роль — нет, не Дзюбы, как можно было предполагать исходя из габаритов ведущего, а шведа. После чего, «исполняя» Артема, подлез ему под локоть и врезался в него лбом.

К этому Аршавин с Быстровым добавили и фрагмент из начала матча, когда Ловрен толкал в своей штрафной форварда шведов, но латвийский судья не дал, по их мнению, чистый пенальти. Мысль их была ясна: если рефери судит последовательно, то и эпизоды эти надо трактовать схожим образом — или в обоих случаях 11-метровые, или нет. Федеральный спортивный канал часто ругают за симпатии к «Зениту», но этот эфир заслуживает высочайшей оценки за объективность.

Я бы еще вспомнил о моменте с желтой карточкой Венделу, которая при более жесткой трактовке могла бы обернуться и красной. Которую в итоге заслуженно получил Чистяков, зачем-то у бровки на чужой половине поля, имея желтую карточку, безрассудно бросившийся сопернику в ноги.

Так или иначе, «Зениту» нужна была ничья для гарантированного прохода в плей-офф Лиги Европы, и он ее — впервые за три года — не столько добился, сколько получил. Предматчевые рассуждения, что, мол, в случае победы гостей, а также успеха «Ювентуса» в Лондоне против «Челси» у «Зенита» появятся шансы на выход в кубковую стадию Лиги чемпионов, после игры смотрелись уже откровенно потешно. Во-первых, сам «Зенит» сыграл максимум на уровне Лиги конференций, во-вторых, «Юве» был размазан английским клубом — 0:4. Причем три из четырех мячей у него забили молодые воспитанники академии команды со «Стэмфорд Бридж».

Признаюсь честно: начало этой Лиги чемпионов в исполнении команды Семака меня скорее обнадеживало — качество лондонской игры с «Челси» было довольно приличным, и если где-то «Зенит» наиграл на ничью, то именно там. Дальше были 4:0 у «Мальме», и хотя по игре все выглядело не так однозначно, как может свидетельствовать счет, и шведы сломались после удаления при 0:2 — разгром должен был придать «Зениту» уверенности.

Затем случилась игра, вызвавшая наибольшие разночтения в оценках. Вроде бы Питер дома ни в чем не уступал «Ювентусу», но смелости и желания атаковать он мог показать намного больше — тем более что туринцы находились на спаде, а в их составе отсутствовал капитан и лучший игрок группы атаки Пауло Дибала. Но «Зенит», переосторожничав, в конце игры получил мяч в свои ворота, и это для него стало переломным моментом в турнире. После домашнего поражения от «Юве» он перестал отличаться от себя прошлогоднего ужасного образца.

Перед ответным матчем на «Ювентус Стэдиум» было множество ожиданий, подогретых и 11:2 у «Спартака» и «Динамо» в двух предыдущих турах, и поражениями «Старой синьоры» от «Сассуоло» и «Вероны». Но Дибала с Федерико Кьезой указали всем на их истинное место, и единственный гол, забитый «Зенитом» в то время, когда он что-либо значил, случился с сильнейшего рикошета от ноги Леонардо Бонуччи после навеса Вячеслава Караваева. Сердар Азмун после скидки Дзюбы забивал уже при 1:4, когда матч превратился в товарищеский.

Ну а в итоге все опустилось до уровня «Мальме». Единственным эпизодом, где питерцам действительно не повезло, был отмененный гол Дзюбы, у которого в офсайд залезло плечо. Это был точно не его день и не день «Зенита» в целом.

Впрочем, скорее, Лига чемпионов — это просто не его турнир. Как и ни одного другого из российских клубов. Просто при финансовых возможностях «Зенита» мы вправе ожидать от него не только в России, но и в Европе намного большего, чем от кого-либо еще. Но из сезона в сезон — не дожидаемся.

А значит, пора уже спросить с Семака — времени для этого прошло достаточно. Хотя, конечно, поглядим на «Зенит» в плей-офф Лиги Европы. Возможно, надо просто четко понимать наше место в европейской футбольной иерархии — и не палить на трансферы и зарплаты столько денег, сколько «Зенит», ради заведомо несбыточных целей.