Пресс-конференция главного тренера и капитана «Зенита».

Сергей Семак: «Челси» — немецкая машина"

— Матч с «Челси» ничего не решает. Будете ли вы беречь лидеров перед «Динамо» или выставите сильнейший состав? — вопрос Семаку.

— Для нас существует только следующий матч, поэтому будут играть те, кто готов лучше.

— «Челси» с Лукаку на острие играет в более силовой футбол, а с Пулишичем — в легкий. К какому варианту вы готовитесь?

— Вы говорите об индивидуальных особенностях игроков, а сама система четкая, как немецкая машина. Может быть, она с небольшими корректировками работает, но, по сути, команда играет в одной системе почти всегда. Игроки знают, что и как делать, и делают это дисциплинированно, качественно и на высоких скоростях, поэтому и добиваются таких результатов.

— Как настроить команду на результат, когда он не имеет значения? Или на «Челси» дополнительная мотивация не нужна?

— Игра в Лиге чемпионов — уже мотивация, запредельная. Даже когда мы уже гарантировали чемпионство за несколько туров до финиша, мы играли в полную силу. Мы стараемся всегда играть на максимум. Возможно, не всегда получается, но желание у всех такое есть.

— Чистяков дисквалифицирован, Крицюк травмирован. Остальные полностью готовы?

— Крицюк продолжает реабилитацию, остальные могут сыграть.

— Не сыграет Чистяков. Как это повлияет на схему? Вернете ли вы Барриоса в тройку обороны или сыграете в два центральных защитника?

— Мы думаем над этим. Можем использовать и Барриоса на этой позиции — он смотрелся неплохо. Можем по ходу матча изменить тактическую схему. Время есть, хоть и немного. Посмотрим за состоянием игроков, чтобы принять максимально верное решение.

— От кого вы ожидаете больше опасности — от Лукаку или от вингеров?

— Зависит от того, как будет складываться матч. Если будем играть выше, то будет больше пространства для врывания фланговых игроков. А в те моменты, когда мы играем низко, вероятность использовать сильные качества Лукаку возрастает. Он хорош в верховых единоборствах. По ходу матча все команды используют различные сильные качества игроков — зависит от того, какая часть игры.

— Результат на вас не давит. В этом случае легче или сложнее настраивать команду?

— На мой взгляд, настраивать на матч Лиги чемпионов не нужно вообще. Это высший уровень клубного европейского футбола. Иногда излишняя раскрепощенность мешает. Посмотрим, как она отразится на качестве игры.

— В такой ситуации у вас есть возможность использовать что-то новое, поэкспериментировать? Или в первую очередь вы будете играть на результат?

— Что-то новое требует подготовки и времени, а резкие изменения происходят только в форс-мажорных ситуациях, когда что-то складывается не так. Для нас это возможность что-либо посмотреть, нас больше интересует качество и то, насколько игроки будут хорошо выглядеть на фоне такого сильного соперника.

Деян Ловрен: «Важно на хорошей волне подойти к матчу с «Динамо»

— Вы много раз играли против «Челси». Какой матч для вас наиболее памятный? — вопрос капитану «Зенита».

— Много играл за «Ливерпуль», да, но я помню один матч на «Стэмфорд Бридж», в котором мы победили 3:1 или 2:1. Я тогда забил — вот почему я его запомнил.

— Матч с «Челси» с турнирной точки зрения не имеет значения — «Зенит» останется третьим в группе. Как это повлияет на команду? Будете ли вы играть более раскрепощенно?

— Для нас этот матч важен. Мы должны показать, на что способны. Хотелось бы на хорошей волне подойти к воскресному матчу с «Динамо». Мы сфокусированы, нужно биться за герб «Зенита» на груди. Дома перед своими болельщиками хочется сыграть хорошо, нам нечего терять.

— Вы упомянули матч с «Динамо». Он более важен для вас?

— Самая важная игра — следующая. Мы сфокусированы на встрече с «Челси». А после нее будем концентрироваться на воскресенье. Очень важно победить, чтобы обрести уверенность. Все зависит от нас.

— Какой игры вы ждете от «Челси»? Лондонцы уже вышли в плей-офф, много травм. Как это повлияет на игру?

— «Челси» — топ-клуб, одна из лучших команд мира. Философия тренера Томаса Тухеля — всегда побеждать. Да, травмы, может быть, плюс для нас, но если мы будем защищаться грамотно и хорошо, то у нас появятся моменты, которые мы сможем реализовать.