«Каждый день буду рассказывать детям о голе «Челси». Канчельскис, Павлюченко, Баженов, Погребняк забивали синим. Следующий Дзюба?

Сегодня «Зенит» стартует в групповом турнире Лиги чемпионов гостевым матчем с «Челси». Мы решили вспомнить российских футболистов, которые поражали ворота «синих».

«Конь тогда был на таком скаку...»

7 декабря 1996 года. Андрей Канчельскис.

«Челси» — «Эвертон» — 2:2 (1:2)

Голы: Дзола, 12 (1:0). Брэнч, 17 (1:1). Канчельскис, 28 (1:2). Виалли, 55 (2:2)

В составе «Манчестер Юнайтед» в мае 1994 года Андрей Канчельскис стал обладателем Кубка Англии. В финале турнира команда Алекса Фергюсона разнесла «Челси», отправив в ворота Дмитрия Харина четыре безответных мяча. Канчельскис, правда, отличиться не смог, зато заработал пенальти, реализованный Кантона.

— «МЮ» тогда объективно был на голову выше, сделав в том сезоне дубль, — признавал Харин. — И во втором тайме разорвал нас на части, для чего, правда, Кантона потребовалось первые два гола забить с пенальти. Один из них был назначен за снос Андрея Канчельскиса — Конь тогда был на таком скаку, что остановить его было почти невозможно.

Полузащитник сборной России смог поразить ворота лондонцев, будучи уже игроком другого клуба — «Эвертона». Матч тогда завершился вничью — 2:2.

На 28-й минуте Канчельскис, получив мяч на линии штрафной, обыграл защитника и хладнокровно катнул его мимо голкипера Гродаса (Харин пропускал игру из-за травмы). Россиянин провел на поле все 90 минут и, по оценкам британских СМИ, был одним из лучших в той встрече.

«В первом тайме практически на равных играли с «Челси»

3 ноября 2010 года. Никита Баженов.

«Челси» — «Спартак» — 4:1 (0:0)

Голы: Анелька, 49 (1:0). Дрогба, 62 — с пенальти (2:0). Иванович, 66 (3:0). Баженов, 86 (3:1). Иванович, 90+2 (4:1).

Это был единственный матч Баженова в Лиге чемпионов. «Спартак» тогда попал под каток «Челси». Выйдя на замену за 10 минут до финального свистка, Никита успел откликнуться на сильный прострел Веллитона, размочив счет — 1:3. Правда, возможно, спартаковец находился в том эпизоде в мизерном офсайде.

— В первом тайме смотрелись неплохо, практически на равных играли с «Челси». Но после перерыва подсели и не справились с мощным соперником. Тем не менее все ребята выложились и отдали игре все силы. Трибуны на нас никак не давили. Тем более что половина болельщиков на стадионе была нашей. К тому же в Москве нам не раз приходилось играть и при более мощной поддержке. Буду ли рассказывать детям о своем голе в ворота «Челси»? Конечно. Каждый день, — сыронизировал Баженов.

Павлюченко сделал из Терри статиста

12 декабря 2010 года. Роман Павлюченко.

«Тоттенхэм» — «Челси» — 1:1 (1:0)

Голы: Павлюченко, 15 (1:0). Дрогба, 70 (1:1).

Если бы не Дидье Дрогба, Роман Павлюченко мог стать главным героем лондонского дерби. Уже на 15-й минуте он неотразимо пробил в ближний угол ворот Петра Чеха. При этом Спящий Гигант сделал из Джона Терри какого-то статиста. Тот почему-то стоял и смотрел, как россиянин получил мяч, ушел в сторону и открыл счет.

— В принципе, получилось неплохо: удачно подработал и точно пробил, — оценил свой гол Роман.

— Не просто подработали, но еще этим же движением ушли от Терри.

— Ситуация была такой, что единственным шансом было пробрасывать мяч чуть дальше и сразу бить — иначе Терри с Оби Микелом меня накрыли бы. Мне приходится в каждом матче, что называется, землю рыть — иначе не попаду в состав на следующую игру. Надеялся, что Жирков выйдет за «Челси», но его, к сожалению, не оказалось даже в заявке. В первом тайме своей игрой я доволен. А вот во втором, минуты с шестидесятой, стал уставать, ошибаться в пасах, не успевал правильно открываться. Когда пропускаешь несколько матчей, сбиваешься с ритма. До перерыва отдал очень много сил, и на вторую половину их уже не хватило. Так что заменили меня правильно.

Погребняк опередил Дзюбу

22 августа 2012 года. Павел Погребняк.

«Челси» — «Рединг» — 4:2 (1:2)

Голы: Лэмпард, 18 — с пенальти (1:0). Погребняк, 25 (1:1). Гатри, 29 (1:2). Кэйхилл, 69 (2:2). Торрес, 81 (3:2). Иванович, 90+5 (4:2)

Гол форварда «Рединга» в ворота синих получился на загляденье. Россиянин после навеса с правого фланга послал мяч головой по невероятной дуге в дальний верхний угол! Празднуя свой успех, Павел отдал «честь» трибунам, приложив руку к «козырьку». Спустя шесть лет примерно так же начал отмечать свои голы Артем Дзюба.

— Сработал чисто интуитивно, — рассказывал Погребняк после игры. — Пошел на ближнюю штангу, туда и прилетел мяч. А пробил кивком головы — получилось удачно. Спасибо Макклири. Он, к слову, еще и в товарищеской игре, в которой я забил свой первый гол за «Рединг», выдал мне отличную передачу. И тоже справа.

— С кем-то из игроков «Челси» пообщались?

— Перебросились перед матчем несколькими словами с Браниславом Ивановичем и Петром Чехом. С первым знаком еще с тех времен, когда он играл за «Локомотив». Я ему сказал, чтобы он вперед особо не рвался — мол, и так уже в первом туре забил. А получилось, нам он провел свой второй мяч в чемпионате. Два матча — два гола. Для защитника — шикарно! А с Чехом у нас общие друзья, они меня с Петром и познакомили. Мы с ним в хороших отношениях — он помог мне достать билеты на матчи Лиги чемпионов, в которых «Челси» играл против «Наполи» и «Барселоны».

— Футболкой с кем-то поменялись?

— С Терри. Мне этот игрок давно нравился. Он для меня был образцовым защитником задолго до моего приезда в Англию.