«Зенит» не умеет обыгрывать топов в ЛЧ, «Барселона» вылетит из турнира

Прогнозы на матчи последнего тура.

В среду, 8 декабря, пройдут восемь матчей 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Наиболее интересные встречи дня — «Зенит» против «Челси», а также битва «Баварии» и «Барселоны». Уверены, что знаете, чем все закончится? Сделайте ставку на эти игры с приветственным бонусом от БЕТСИТИ до 10 000 рублей!

Турнирное положение в Лиге чемпионов

Группа Е

И О Мячи 1. Бавария 5 15 19-3 2. Барселона 5 7 2-6 3. Бенфика 5 5 5-9 4. Динамо К 5 1 1-9

Группа Н

И О Мячи 1. Челси 5 12 10-1 2. Ювентус 5 12 9-6 3. Зенит 5 4 7-7 4. Мальме 5 1 1-13

Где смотреть трансляции Лиги чемпионов?

«Зенит» и «Челси» сыграют 8 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало матча — в 20.45 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru стартует в 20.20.

«Бавария» и «Барселона» встретятся в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Начало игры — в 23.00 по московскому времени. Прямой эфир на matchtv.ru — в 22.45.

«Зенит» — «Челси»: прогноз и ставка на матч 8 декабря

На первый взгляд, командам уже ничего не нужно: «Зенит» железно третий, а «Челси» уже в плей-офф. Однако лондонцам важно сохранить за собой первое место, а для этого нужно побеждать, так как в параллельном матче «Ювентус» почти наверняка расправится дома с «Мальме».

08.12.2021 | Зенит — Челси

По правилам жеребьевки 1/8 финала клубы из одной страны не могут встретиться друг с другом, поэтому, учитывая то, что три другие английские команды уже заняли первое место, вариантов для «Челси», если они станут вторыми, будет не так много — «Бавария», «Аякс», скорее всего, «Реал» и победитель группы G. Нарваться на «Баварию» или на «Реал» уже в первом раунде плей-офф — так себе перспектива, а шансы на это — 33%.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает «Челси» явным фаворитом матча. Коэффициент на победу гостей — 1.54, на «Зенит» — 6.20, на ничью — 4.10.

У «Зенита» будет последний домашний матч в году и последний шанс в этой Лиге чемпионов взять очки в матче с топ-клубом. Спустя рукава питерцы играть не должны, даже несмотря на важнейшую игру с «Динамо» в РПЛ в воскресенье.

«Челси» в этой Лиге чемпионов забил только один мяч в гостях, «Зенит», в свою очередь, только раз пропустил на своем поле. Гости, вероятно, подтвердят статус фаворита, но много голов ждать не стоит.

Прогноз «СЭ»: тотал голов меньше 2,5 с высоким коэффициентом 2.10.

Футболисты «Баварии». Фото Reuters

«Бавария» — «Барселона»: прогноз и ставка на матч 8 декабря

Для того чтобы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, «Барселоне» нужно обязательно побеждать в Мюнхене. Иначе каталонцы зависят от результата матча «Бенфика» — «Динамо» К и им нужно надеяться, что украинская команда не проиграет в Лиссабоне. Шансов на это не так много.

«Баварии» же все равно. Мюнхенцы не знают ни усталости, ни жалости, ни снисхождения, даже если будут играть полурезервным составом. «Барселона», проигравшая полтора года назад им со счетом 2:8, знает это лучше других. Другая команда остановилась бы, а «Бавария» продолжала методично забивать гол за голом.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом именно «Баварию». Коэффициент на победу мюнхенцев — 1.67, на «Барселону» — 4.20, на ничью — по 4.60.

«Барселоне» голы в этой Лиге чемпионов даются с большим трудом: всего два забитых мяча, и оба в ворота совсем уж слабого в этом сезоне «Динамо». Из всех 32 команд меньше только у киевлян, «Шахтера» и «Мальме». А в ла лиге каталонцы в выходные уступили «Бетису» — 0:1. Плюс очень некстати получил травму Гави.

Прогноз «СЭ»: можно рискнуть и поставить на то, что «Барселона» в Мюнхене не забьет, с отличным коэффициентом 3.60.

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