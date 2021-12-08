«Зенит» хочет стать топ-клубом? Тогда надо побеждать топ-клубы. Начать можно с «Челси»

Сегодня сине-бело-голубые проведут в Петербурге заключительный матч в Лиге чемпионов-2021/22. Соперник — действующий победитель турнира.

После невразумительного выступления в Швеции против «Мальме» (1:1) в интернете снова ожил мем про «веганский» футбол Сергея Семака и закрепощенность питерцев в важных матчах. Встреча с ЦСКА, в которой «Зенит» тоже действовал крайне осторожно, только усилила эффект. Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Геннадий Орлов, даже сам Семак и Ярослав Ракицкий — всем им команда в последних играх не понравилась. Аршавин даже сказал, что не понимает, как чемпион России может выходить на поле в пять защитников.

Но дело, конечно, не в схеме — тем более даже с такой расстановкой можно успешно атаковать, посмотрите на тот же «Челси». Дело в головах. Ракицкий после «Мальме» так и произнес: «Надо что-то менять. Может, в башке поковыряться. Вот как люди все играют в Европе — они не боятся за результат. И нам надо так перестраиваться».

Тема не нова, и Семак сам уже не раз отбивался от вопросов о боязливом футболе. Действительно, когда результат давит, а соперник на бумаге сильнее, «Зенит» часто опускает линию обороны и гораздо осторожнее обычного атакует. Что объяснимо: активный стиль более рискован, а при разнице в классе это способно обернуться чувствительным поражением.

08.12.2021 | Зенит — Челси

Но ведь стоит оставаться смелым даже в такой ситуации. «Зенит» хвалили за поражение на «Стэмфорд Бридж» со счетом 0:1, хотя там российский клуб и в наступление переходил гораздо реже, и владел мячом ничтожно мало. Да и в домашней встрече с «Ювентусом» сине-бело-голубые выглядели бодро, даже превзошли итальянского гранда по ударам. Домашняя победа над «Мальме» — вообще праздник атакующего футбола, которого очень не хватало в Швеции.

Каждый следующий матч «Зенита» в этой Лиге чемпионов оказывался хуже предыдущего. Цифрами это суждение не подкреплю — чисто субъективное восприятие, которое могу объяснить только увеличением ответственности за результат. В первых двух турах никто еще не смотрит в таблицу, поэтому питерцы смотрелись прилично, а затем коллектив с Невы стал меньше думать об игре, но больше — о задаче. Что привело к плохому матчу в Швеции, в котором — будем честны — гостям повезло с судейством.

Результат сегодняшней встречи с действующим победителем Лиги чемпионов не повлияет ни на что. Поэтому на предматчевой пресс-конференции я задал Сергею Семаку и Деяну Ловрену три разных вопроса на эту тему — хотелось понять, будет ли «Зенит» играть с «Челси» открыто. Хорватский капитан призвал партнеров биться за эмблему на груди и за болельщиков, а вот главный тренер произнес, на мой взгляд, тревожную фразу: «Иногда излишняя раскрепощенность мешает».

Конечно, никто не обрадуется условным 1:6 при зрелищном футболе. Но впадать в крайности Семака никто не просит. Нужно как минимум отказаться от атрибутов «автобуса», которые преследуют «Зенит» в важных матчах. Когда результат не давит, сине-бело-голубые могут выглядеть здорово — это доказывает не только нынешняя Лига чемпионов, но и прошлая. Вспомните финальный матч группового этапа с дортмундской «Боруссией» ровно год назад — он тоже для «Зенита» ничего не решал, и сине-бело-голубые действительно показали лучшую игру за весь короткий еврокубковый сезон. Да, в концовке упустили победу и даже ничью, но впечатление осталось неплохое — лучше, чем от предыдущих пяти туров.

«Челси» совсем не нужно бояться. Тем более нынешнего — без середины поля (не выйдут Канте, Жоржиньо и Ковачич). Синим тоже от этого матча почти ничего не надо — выход в плей-офф гарантирован, а разница между первым и вторым местами не очень велика. Томас Тухель на пресс-конференции даже не упомянул «Зенит», зато несколько раз повторил, что уже в субботу встреча с «Лидсом» в АПЛ. Это многое говорит о настрое английского монстра.

«Зенит» мечтает стать европейским топ-клубом, но для этого нужно регулярно побеждать эти самые топ-клубы. Пока с результатом у сине-бело-голубых проблемы, но начинать когда-то нужно. Сейчас — самое время.