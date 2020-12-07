Компактная пресс-конференция главного тренера и нападающего «Зенита» перед последним матчем Лиги чемпионов в этом сезоне с дортмундской «Боруссией».

— По каким критериям вы будете определять, кто из молодых футболистов достоин сыграть? — вопрос главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

— Критерии одни — не только по молодым, а по всем. Это состояние, дальше будем анализировать, кому лучше дать отдохнуть. Выберем состав по совокупности причин.

— Сыграет ли Ловрен? Останется ли он капитаном?

— Деян будет работать вместе с командой, его участие под вопросом. Когда определюсь со стартовым составом, тогда и выберу капитана. Есть игроки, которые уже выходили с повязкой. В зависимости от состава будем выбирать капитана.

— «Боруссия» уже вышла в плей-офф и может выпустить не всех лучших игроков в Петербурге. Вы бы предпочли сыграть с боевым составом «Боруссии» или лучше с неосновным составом?

— Сложный вопрос. В составе «Боруссии» 20 человек, достаточно игроков ротации, которые принимают участие во многих матчах. Ключевых игроков несколько. Если говорить об обороне, то это Хуммельс. В атаке — Холанн, который забивает очень много. Это отражается на игре, но выбор футболистов в атаке у «Боруссии» достаточный, чтобы устраивать ротацию без потери в качестве.

— Вы знаете ведущего игрока «Боруссии» Витселя уже несколько лет. Можно ли привести его в пример тем футболистам, которые сейчас играют за «Зенит»?

— Был рад и играть с Акселем, и тренировать его. Для меня он настоящий профессионал, во всем пример — как в отношении к игре, к партнерам, так и в быту. Этого игрока был бы рад видеть в составе любой тренер.

— Не думаете ли, что матчи с «Динамо» и «Спартаком» важнее для вас, чем игра с «Боруссией»?

— Мы держим в уме эти матчи. Но уже не раз было, что мы, досрочно став чемпионами, не сбавляли обороты и играли только на победу. Нам надо подводить наших игроков через матчи не в ущерб командным действиям. Нужно, чтобы все были в строю, в хорошей форме. Мы всегда так делали и независимо ни от чего продолжим этим заниматься.

Сердар Азмун: «Будем играть на победу. В Лиге чемпионов нет товарищеских матчей»

— В чемпионате вы боретесь за первое место, в Лиге чемпионов уже не боретесь ни за что. Матчи с «Динамо» и «Спартаком» для вас важнее, чем с Дортмундом? — вопрос иранцу.

— Конечно, турнирного значения игра не имеет, но, несмотря на это, мы настроены показать хорошую игру и выполнить максимум того, что от нас ожидают. В Лиге чемпионов нет товарищеских матчей, будем играть на победу.

— Вы оформили хет-трик в матче с «Уралом». Можно ли утверждать, что набрали форму?

— Для каждого игрока важно забить гол, но месяц без тренировок проходил тяжело. Форму потихоньку набираю. Главное, что мы набрали три очка в выходные. Это очень важно.

— Каковы слабые стороны «Боруссии»?

— О сопернике — к главному тренеру, ему виднее. В зависимости от слабых сторон будем действовать. Боюсь, не могу сказать о них.

— На ваш взгляд, в чем причины того, что «Зенит» досрочно потерял шансы на евровесну?

— Да, мы не смогли выйти из группы. Надеюсь, в следующем году сыграем лучше. Так получилось, что в тех или иных играх мы недонастроились. В любом случае мы будем стараться в следующем сезоне. Надеюсь, будем лучше готовы.