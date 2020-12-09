Во вторник «быки» завершили выступление в ЛЧ ничьей на выезде с «Челси» (1:1), а питерцы едва не отобрали очки у дортмундской «Боруссии» — 1:2 дома.

Иногда российские команды могут сыграть красиво, когда турнирых задач уже не стоит. Что сборная — тут в первую очередь вспоминается победа над Грецией на ЧЕ-2004, что клубы — на память приходит победа «Спартака» над вторым составом «Реала» в Лиге чемпионов-2000/01, когда и те, и другие уже решили свои задачи. Или героическая ничья ЦСКА с «Рейнджерс» в 1993-м (0:0), когда армейцы не пустили шотландцев в финал ЛЧ.

Хотя, хватает обратных примеров, и их больше. Чтобы сильно не копаться, возьмем «Локомотив» в прошлом сезоне — поражение от «Атлетико» в Мадриде (0:2) стало одним из самых унылых и безнадежных в новейшей истории клуба.

К счастью, с «Зенитом» и «Краснодаром» такого не произошло, пусть победить и не получилось ни у тех, ни у других. «Быки» даже сыграли вничью, хотя во втором тайме им пришлось в основном отбиваться. И этот результат вполне можно считать одним из самых значимых в клубной истории — несмотря на то, что игра и не имела вообще никакого турнирного значения.

«Зенит» тоже смотрелся далеко не так безнадежно, как в первом круге в Дортмунде. Правда, и у «Боруссии» уже не имелось резона особенно упираться — немцы решили задачу по выходу из группы и приехали в Россию без девяти футболистов основного состава, в том числе, Холанна. «Зенит» иногда расчерчивал неплохие комбинации — голевая так и вовсе стала по-настоящему красивой, а во втором тайме регулярно выбегал в перспективные контратаки, и будь расторопнее Азмун, вполне мог забить второй и сделать счет 2:0.

Но на выходе — все равно поражение и, как итог, самая бесславная лигочемпионская кампания в истории клуба.

Интересно, что «Боруссия» начала забивать, когда на поле у «Зенита» вышли 32-летний Дзюба и 31-летний Ловрен — футболисты, позиционировавшиеся перед началом сезона как лидеры. Тогда как гости перевернули игру с появлением 20-летнего Санчо, Рейны, которому меньше месяца назад исполнилось 18 лет, и вундеркинда Мукоко — 16 ему стукнуло только 20 ноября. А в основе был 17-летний Беллингем. И в этом, конечно, принципиальная разница между двумя клубами. Да и между двумя лигами. И один Прохин тут ничего не изменит.

Это же, кстати, касается и «Краснодара». В стартовом составе «Челси» вышли три воспитанника клубной академии — Гилмор, Эбрахам и Анджорин, а в запасе — Маунт, Томори и Джеймс. У «быков» же в основе не оказалось ни одного, в резерве Уткин, Шапи и Черников. Если бы прилетел в Англию, наверняка играл бы Сафонов, но тем не менее. Да, понятно, это Лига чемпионов, которой клуб столько ждал, статусный соперник, знаменитый стадион — выйти на поле в таком матче наверняка мечтали и опытные ребята. Но мы же все помним слова владельца «Краснодара» Сергея Галицкого о желании играть своими воспитанниками — однако пока места нет даже для россиян. Их на «Стэмфорд Бридж» в старте оказались всего двое — Городов и Смольников. Зато был Кайо, который снова привез пенальти.

Кабелла мастерски положил в ближний угол. Не достал даже длиннорукий Кепа.



В Лондоне пока 1:1. Впереди второй тайм:https://t.co/GIE2f0bjdl pic.twitter.com/R9X245WQLa — Матч ТВ (@MatchTV) December 8, 2020

Хотя, наверное, можно закрыть на это глаза и просто порадоваться ничьей на «Стэмфорд Бридж». Так ведь спокойнее.