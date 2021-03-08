«Ювентус» и Роналду на грани провала: снова вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов?

От Криштиану ждут новый подвиг, «Боруссия» и «Севилья» устроят концерт.

На смену 8 марта приходит другой праздник — 1/8 финала Лиги чемпионов. В ответных матчах «Ювентус» и «Севилья» попытаются взять реванш у «Порту» и «Боруссии» Д. Обе встречи начнутся в 23.00 по московскому времени 9 марта.

Делайте ставки на матчи Лиги чемпионов с эксклюзивным бонусом от «СЭ» — получите фрибет до 10 000 рублей для новых игроков.

Напомним результат первых матчей:

«Барселона» (Испания) — «ПСЖ» (Франция) — 1:4

«Лейпциг» (Германия) — «Ливерпуль» (Англия) — 0:2

«Порту» (Португалия) — «Ювентус» (Италия) — 2:1

«Севилья» (Испания) — «Боруссия» Д (Германия) — 2:3

«Атлетико» (Испания) — «Челси» (Англия) — 0:1

«Лацио» (Италия) — «Бавария» (Германия) — 1:4

«Аталанта» (Италия) — «Реал» (Испания) — 0:1

«Боруссия» М (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия) — 0:2

В семи из восьми случаев победу одержали гости. То есть команды, занявшие первые места в своих группах и оказавшиеся при жеребьевке 1/8 финала «сеяными». Но вся борьба еще впереди.

Лига чемпионов приучила нас, что все может перевернуться — за последние годы было немало таких примеров. Для «Ювентуса», «Севильи», «Аталанты», «Атлетико» еще точно ничего не потеряно, да и остальные могут посражаться.

Если вы верите в чудеса и камбэки, то можете поставить на это с приветственным бонусом - возьмите до 10 000 рублей на первый депозит.

Лионель Месси. Фото AFP

Формат плей-офф

Команды проводят по два матча друг с другом — на своем поле и на чужом. В следующий раунд проходит тот, кто по сумме двух встреч забьет больше мячей.

Если у команд по итогам двух матчей одинаковое число голов, то дальше идет та, которая забила больше мячей в гостях. Если и в этом случае счет равный, то по истечении 90 минут ответного матча назначается дополнительное время — два тайма по 15 минут. Если голов за это время не будет, то победителя выявит серия пенальти.

Где смотреть матчи Лиги чемпионов

Правами на показ матчей Лиги чемпионов владеет субхолдинг «Матч». В плей-офф Лиги чемпионов один матч игрового дня транслируется на общедоступном канале «Матч ТВ», другой — на платном канале «Футбол 1».

9 марта «Матч ТВ» покажет встречу «Ювентус» — «Порту», на канале «Футбол 1» — игру «Боруссии» Д и «Севильи».

Криштиану Роналду. Фото AFP

«Ювентус» — «Порту»: прогноз и ставка на матч 9 марта

Это единственная пара 1/8 финала, где победу в первом матче одержали хозяева. Для «Ювентуса» все могло сложиться куда хуже — счет был 0:2, однако незадолго до финального свистка Федерико Кьеза сумел забить один гол. Так что итоговые 1:2 — приемлемый итог для «Старой синьоры».

Такая ситуация стала для «Ювентуса» своеобразной традицией. Уже четвертый год подряд туринцы не могут победить в первом матче 1/8 финала. В прошлом сезоне было гостевое поражение от «Лиона» (0:1), годом ранее — неудача в Мадриде с «Атлетико» (0:2), еще раньше — ничья на своем поле с «Тоттенхэмом» (2:2).

И только в сезоне-2016/17 на старте плей-офф в гостях был обыгран ... тот же «Порту» (2:0). Закончилось все тем, что «Юве» дошел до финала, где уступил «Реалу».

В противостояниях с «Атлетико» и «Тоттенхэмом» туринцы взяли свое в ответных матчах — 3:0 и 2:1. А вот год назад с «Лионом» случилась осечка — победа 2:1 не позволила пройти в четвертьфинал. Правда, тогда первый и ответный матч разделили пять месяцев и ковидный локдаун.

«Ювентус» считается фаворитом в ответном матче. БЕТСИТИ дает коэффициент 1.46 на победу «Старой синьоры», тогда как на выигрыш «Порту» — 7.70, а на ничью — 4.50.

Победа в матче — это еще не выход в следующий раунд. Да, счет 1:2 по итогам первой игры вполне приемлемый. «Ювентусу» хватит результата 1:0 для общего успеха. Правда, если «Порту» забьет, то побеждать «Старой синьоре» нужно уже будет с разницей в два мяча. Что сильно усложняет задачу, даже несмотря на прекрасную форму Криштиану Роналду, который недавно в очередной раз преодолел отметку в 20 голов за сезон.

Тем не менее, «Ювентус» все равно фаворит пары, пусть и не такой явный, как в отдельном матче. Коэффициент БЕТСИТИ на его проход в четвертьфинал — 1.67, на проход «Порту» — 2.30.

По мнению «СЭ», «Ювентус» за счет класс и опыта игроков выйдет в следующий раунд по итогам основного времени. Коэффициент на это еще выше — 1.83.

Эрлин Холанн. Фото Reuters

«Боруссия» Д — «Севилья»: прогноз и ставка на матч 9 марта

Несмотря на то, что «Боруссия» в первом матче одержала победу в гостях (3:2), эта пара остается одной из самых непредсказуемых на стадии 1/8 финала.

Дортмундцы по-прежнему нестабильны после отставки главного тренера Люсьена Фавра, хотя прошло уже почти три месяца. За пять последних матчей в Бундеслиге у «Боруссии» два поражения, ничья и пара побед.

«Севилья» — достаточно классная команда, чтобы выиграть в Дортмунде. Тем более что Эрлинн Холанн в субботнем матче с «Баварией» получил травму и его выход на поле во вторник под вопросом.

С другой стороны, сейчас и у «Севильи» сложный период — два болезненных поражения от «Барселоны» (одно в чемпионате, другое в Кубке Испании) не могли не сказаться на моральном состоянии команды. Субботняя неудача во встрече с аутсайдером «Эльче» (1:2) — тому подтверждение.

По мнению экспертов БЕТСИТИ, фаворитом ответного матча является «Боруссия» — коэффициент на ее победу 2.05. Поставить на успех «Севильи» можно за 3.50, на ничью — 3.80.

Перед испанцами стоит сложная задача — мало просто победить, отыграться после счета 2:3 дома очень тяжело. БЕТСИТИ считает подобное маловероятным — коэффициент на то, что «Севилья» пройдет дальше, равен 7.00, тогда как на «Боруссию» — 1.12.

Но чего стоит ждать точно — так это большого количества голов. «Боруссия» вряд ли будет удерживать добытое в первой игре преимущество. Для этого у команды из Дортмунда недостаточно надежная оборона — регулярно ошибаются даже заслуженные люди вроде Матса Хуммельса. А «Севилье» нужно забивать минимум дважды.

Поэтому прогноз «СЭ» — тотал голов больше 3.5 с высоким коэффициентом 2.48.

А на кого поставите вы? Заключите пари на матчи Лиги чемпионов с приятным бонусом — получите до 10 000 рублей на первое пополнение.