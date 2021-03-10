Роналду не смог вытянуть «Ювентус» в Лиге чемпионов. Но в этом провале виноват не Криштиану

Очередная неудача — следствие политики клуба

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

«Ювентус» (Италия) — «Порту» (Португалия) — 3:2 д.в. (0:1, 2:0, 1:1)

Голы: Сержиу Оливейра, 19 — с пенальти (0:1). Кьеза, 49 (1:1). Кьеза, 63 (2:1). Сержиу Оливейра, 115 (2:2). Рабьо, 117 (3:2).

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи (де Лигт, 75), Алекс Сандру, Мерих Демирал, Рэмси (Маккенни, 75), Рабьо, Артур (Бернардески, 102), Криштиану Роналду, Куадрадо, Мората, Кьеза (Кулушевски, 102).

«Порту»: Марчесин, Пепе, Мбемба, Манафа, Сануси (Диас, 71), Сержиу Оливейра (Диогу Лейте, 118), Отавиу (Сарр, 61), Урибе (Груич, 90), Корона (Лум, 118), Марега (Мартинес, 106), Тареми.

Предупреждения: Отавиу, 45+2. Тареми, 52. Кьеза, 90+3. Куадрадо, 92. Сержиу Оливейра, 97. Бернардески, 103. Рабьо, 114. Мбемба, 120+2.

Удаление: Тареми, 54.

Судья: Кайперс (Голландия).

9 марта. Турин. Стадион «Алльянц».

Первый матч — 1:2.

«Он создан для таких матчей. Роналду в огне, он сумел отдохнуть и теперь не может дождаться начала игры с «Порту».

Эта предматчевая цитата Андреа Пирло напомнила о том, насколько «Ювентус» в Лиге чемпионов зависит от Криштиану. Собственно, португальца и приглашали в Турин, чтобы наконец-то выиграть главный еврокубок, и хотя «Старая синьора» не выглядела готовой к таким свершениям командой, вера в чудо и гений португальца по-прежнему жила.

С учетом масштаба личности Роналду — это нормально. И хет-трик в ворота «Атлетико» после мадридских 0:2 в позапрошлом сезоне — обыкновенное чудо для пятикратного обладателя «Золотого мяча». Однако ненормально, когда только Криштиану забивает в неудачном противостоянии с «Аяксом» (1:1, 1:2), и опять же его дубля оказывается недостаточно, чтобы год назад пройти колючий, но почти беззвездый по меркам топ-клубов «Лион» (0:1, 2:1).

До первого матча с «Порту» прошло почти три года с тех пор, как в плей-офф Лиги чемпионов за черно-белых забивал кто-то, кроме Роналду. Ирония судьбы заключалась в том, что в апреле 2018-го как раз Криштиану выбил свою нынешнюю команду из турнира и спустя месяц с небольшим в последний раз поднял над головой «ушастый» кубок в футболке «Реала».

Три недели назад на «Драгау» забил Кьеза. Долгожданный помощник, которого так не хватало португальской звезде в Турине. В «МЮ» рядом с Роналду были Скоулз, Гиггз и Руни. В «Реале» — Бэйл, Бензема и Модрич. В Турине, когда приходило время Лиги чемпионов, наблюдалась пустота. Криштиану просто не имел права уйти в тень, потому что выйти из нее, несмотря на классный подбор игроков во главе с травмированным сейчас Дибалой, никому не удавалось.

Во вторник Кьеза почти вытянул «Юве» из трясины, и, возможно, ответная игра с «Порту», как и предполагал Пирло, стала бы для его команды переломной. Волевая победа при не самой яркой игре Роналду, у которого в первом тайме было ноль моментов, ноль удачных обводок и ноль ударов в створ, — почти идеальный сценарий для рождения настоящей команды.

Кьеза второй раз за два матча возвращает «Ювентус» в игру.



Голевая скидка от Криша и удар в паутинку от Федерико ?



А тем временем Кьеза забил еще ?https://t.co/QzshYKseIQ pic.twitter.com/oqViQFHMwC — Матч ТВ (@MatchTV) March 9, 2021

Но как раз ее в Турине сейчас нет. По крайней мере, в том понимании, что соответствует амбициям пока еще действующего чемпиона Италии. И это не вина Роналду, а его беда, потому что, купив звезду галактического масштаба, боссы «Старой синьоры» забыли о куда более важных вещах. И, к примеру, о трансферах можно говорить долго, вспоминая, как Пьянича обменяли на Артура, а Жоау Канселу — на Данилу.

«Барселона» благодаря первой из этих сделок получила отсрочку в претензиях налоговиков. «Манчестер Сити» достался классный исполнитель, раскрывшийся с неожиданных сторон в руках Пепа Гвардьолы. Упоминание испанца здесь принципиально важно, потому что тренерский вопрос — ключевой в истории падения туринского суперклуба.

Чем был плох Массимилиано Аллегри — вопрос без ответа. У руководства «Юве» он, конечно, имеется, но сложный характер тренера, его требования и желание руководства видеть более привлекательный футбол не имеют никакого смысла без результата. Хотя даже он не спас от отставки Маурицио Сарри, чье увольнение после года работы — признание ошибочности предыдущего решения.

Криш взлетел на линии вратарской, но то ли ужасно пробил, то ли делал скидку на запоздалого Морату ?



А момент был шикарный ?https://t.co/QzshYKseIQ pic.twitter.com/BUyqmZQPA0 — Матч ТВ (@MatchTV) March 9, 2021

Очевидно, что создавший великолепный «Наполи» специалист не соответствовал уровню притязаний «Ювентуса» ни тактически, ни ментально. Только ошибки нужно исправлять, а ставка на не имевшего тренерского опыта Пирло стала продолжением политики шараханья из стороны в сторону и свидетельством отсутствия понимания, по какому пути собирается двигаться клуб.

Расчет на феномен Зидана? Так на то он и феномен. К тому же француз до прихода в главную команду «Реала» успел поработать с «Кастильей» и помогал Карло Анчелотти. Пирло, будучи гениальным в прошлом футболистом, провел на посту тренера молодежной команды «Ювентуса» десять дней. На поле у него было уникальное понимание игры, однако на тренерской скамейке Андреа пока несостоятелен.

? Пушка Оливейры, которая похоронила надежды Роналду Пирло и Буффона на ушастого в этом сезоне.



Щенсный, как дела?https://t.co/QzshYKseIQ pic.twitter.com/stlivNUxiL — Матч ТВ (@MatchTV) March 9, 2021

Травмы и прочие проблемы — не оправдание, потому что в его распоряжении все равно имелся качественный набор исполнителей, который не реализовал свой потенциал не только в Европе, но и в серии А. Проводящий неоднозначный сезон «Порту» на фоне итальянского гранда смотрелся лучше на протяжении трех из четырех таймов основного времени и даже в меньшинстве находил возможности ставить грозного на бумаге соперника в тупик. Так что в этой паре все закономерно, а развалившаяся в момент решающего штрафного Сержиу Оливейры «стенка» — символ нынешнего «Ювентуса».