Роналду снова забил, повторил рекорд и помог девушке-стюарду. Но «МЮ» погубили удаление и дикая ошибка Лингарда

Лига чемпионов стартовала с сенсационного поражения одного из фаворитов.

Лига чемпионов. 1-й тур/ Группа F

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 2:1 (0:1)

Голы: Криштиану Роналду, 13 (0:1). Нгамале, 66 (1:1). Сьебатше, 90+5 (2:1).

«Янг Бойз»: фон Балльмоос, Гарсия, Хефти (Сулеймани, 83), Камара, Мартинс Перейра (Ридер, 82), Сьерро (Сьебатше, 47), Эбишер, Нгамале, Фасснахт, Лаупер (Цезигер, 90+2), Элиа (Канга, 90+2).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба, Фред (Марсьяль, 89), Бруну Фернандеш (Матич, 72), ван де Бек (Варан, 46), Криштиану Роналду (Лингард, 72), Санчо (Далот, 37).

Предупреждения: Фасснахт, 45+1. Мартинс Перейра, 50. Варан, 64.

Удаление: Ван-Биссака, 35.

Судья: Летексье (Франция).

14 сентября. Берн. Стадион «Стад де Сюис».

Иногда кажется, что Криштиану Роналду слишком много. Даже во время разминки на кипящем стадионе в Берне он в центре внимания, подбежав к девушке-стюарду, которую сбил с ног попавший ей в голову мяч.

Еще один матч — и португалец заберет себе очередной рекорд Лиги чемпионов. Во вторник Криш проводил 177-ю игру в главном еврокубке и сравнялся с Икером Касильясом. Столько же, к слову, набралось в сумме у лондонского «Арсенала». Только «канониры» сейчас в кризисе и забыли о чемпионской лиге, а стабильность Криштиану — что-то вечное.

И для этого даже не требуется каких-то чудес, потому что в «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульше видит его в роли финишера, а этот навык у Роналду прокачан до максимума. Идеальное открывание под потрясающую передачу Бруну Фернандеша — и бодро стартовавшему «Янг Бойз» пришлось начинать с центра поля. А статистикам — вываливать на голову болельщиков массу фактов всего об одном касании мяча.

Во-первых, в этот момент Криштиану поднял планку рекорда результативности в ЛЧ до 135 голов. Во-вторых, это уже шестнадцатый розыгрыш чемпионской лиги с голами Роналду, который второй раз становится автором первого результативного удара на групповом этапе. По удивительному совпадению и двенадцать лет назад это произошло в Швейцарии, когда «Реал» встречался с «Цюрихом». Ну и как же без вечного противостояния с Лионелем Месси?! В этот раз Роналду сравнялся с аргентинцем, поразив ворота уже 36-го соперника в главном клубном турнире Старого Света.

Бруну Фернандеш вырезал такую классную передачу, что Роналду не мог промахнуться ?



Это уже 135-й гол Криша в ЛЧ. Фантастика ? pic.twitter.com/WaNZOt0eMk — Матч ТВ (@MatchTV) September 14, 2021

Впрочем, гладко все было только на бумаге, а на синтетике стадиона «Ванкдорф» для «МЮ» все складывалось очень непросто. Особенно с 35-й минуты, когда Ван-Биссака в центральной зоне шипами наступил на ногу соперника, едва не вывернув тому голеностоп. Такие моменты сейчас — это гарантированное удаление, и тренерскому штабу англичан пришлось проводить перестройку на ходу.

Чтобы закрыть правый фланг обороны при помощи Далота, англичане принесли в жертву Санчо. А в перерыве Сульшер убрал еще и в кои-то веки получившего шанс проявить себя ван де Бека. Голландца сменил дополнительный защитник — Варан, что фактически означало максимально прагматичную игру на результат. Криштиану периодически приходил на помощь обороне и караулил возможность для контратаки.

Однажды португалец почти оторвался от Камара, но «чуть-чуть», как известно, не считается. До удара дело не дошло, а гневный спич оказавшегося на газоне португальца не впечатлил арбитра. Никаким пенальти там не пахло, а вот атмосфера около ворот Де Хеа сгущалась. Даже не столько за счет активности хозяев, сколько из-за отсутствия у «МЮ» внятной контригры. И вины оказавшегося отрезанным от средней линии Роналду тут было минимум. Скорее Сульшер перемудрил с тактикой, а тройка центральных защитников не стала панацеей от всех бед, и Нгамале сравнял счет, забив из-под Варана.

Исправляли ситуацию новыми перестроениями, и тут уже дошло до замены Криша. На 72-й минуте при счете 1:1 — это что-то особенное. Если не сказать немыслимое. Однако португалец, которого досрочный уход с поля периодически выводит из себя, демонстрировал абсолютное спокойствие. Прежде чем пожать руку Сульшеру, он еще успел нашептать наставление вступавшему в игру Лингарду. А уже сидя на скамейке, сорвался с нее, словно в легендарном финале Евро-2016, когда игрой Португалии руководил то ли Фернанду Сантуш, то ли получивший травму капитан.

Тогда случился триумф. Сейчас маленькая драма имени Лингарда. Роналду ему такого точно не советовал, но полузащитник на пятой добавленной минуте словно сошел с ума, отдав мяч к своим воротам так, что это стало голевым пасом для Сьебатшу. Так, может, не стоило убирать Криштиану, который сам умеет решать судьбу матчей одним движением? Этот вопрос Сульшер, возможно, задаст самому себе. Хотя при чем здесь один человек, если соотношение ударов 20-2 в пользу «Янг Бойз»?! А может, швейцарцы любят огорчать персонально Роналду, который три года назад проиграл на этом же стадионе с «Ювентусом»?