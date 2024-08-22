Триллер в Берне c ВАР-развязкой, курьезный автогол в пользу «Спарты», армянский форвард приблизил «Слован» к Лиге чемпионов

Главные события состоявшихся в среду первых матчей 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Батшуайи почти спас «Галатасарай»

Вингер сборной Турции Керем Актюркоглу и защитник Кен, которыми интересовался «Спартак», по-прежнему в «Галатасарае» и стабильно выходят в связке на левом фланге. Судя по всему, скандал времен суперкубкового унижения от «Бешикташа» (0:5), после которого недовольный своей заменой в перерыве Актюркоглу оскорбил одного из представителей тренерского штаба, улажен. В последнем туре национального первенства футболист обеспечил стамбульцам победу голом и результативной передачей.

Однако в Берне, где всем приходится осваиваться на искусственном газоне, для «Галатасарая» все началось безрадостно. Оборона провалилась, Муслера не выручил, и Монтейро отрыл счет. Дальше турки прибавили, тогда как «Янг Бойз» потерял своего капитана и основного вратаря фон Балльмоса, который получил травму, мешая Икарди сравнять счет. Впрочем, его сменщик Келлер не подвел. В конце первого тайма вытащил мертвый мяч из верхнего угла, а в добавленное арбитром время хозяева забили снова. Банальный вынос вперед, выигранная борьба в воздухе, и Монтейро выстрелил в ближнюю «девятку».

Новый импульс гостям придал выход на замену Зиеша, но забивать снова должны были швейцарцы — удар Колли остановила штанга. А перелом случился благодаря другому джокеру — Батшуайи. Бельгиец при подаче углового забил едва ли не первым касанием, после чего сравнял счет дальним ударом после скидки Актюркоглу. Однако развязка оказалась не в пользу турок из-за того, что мяч после атаки «Янг Бойз» попал буквально в кончики пальцев руки Бардакджи, что не укрылось от зоркого глаза ВАР. Удаление за вторую желтую карточку, пенальти, и в Стамбуле команде Окана Бурука все же придется отыгрываться.

Четырнадцать лет ожидания

Словацкие клубы попадали в групповой турнир Лиги чемпионов всего три раза. В 1997-м исторический прорыв — к недоброй памяти болельщиков «Спартака» — совершил «Кошице». Последний же раз о Словакии в главном еврокубке осенью говорили четырнадцать лет назад благодаря «Жилине», которая, кстати, попала в одну группу с красно-белыми. А в интервале между этими событиями праздник словацким болельщикам подарила «Артмедиа».

Данный экскурс в историю нужен, чтобы показать, каким событием для страны может стать прорыв «Слована». И как повысится и без того внушительный статус Владимира Вайсса. Это же он тренировал «Артмедиа», после чего приехал в «Сатурн», прихватив с собой нескольких футболистов, включая отыгравшего в РПЛ десять лет защитника Дюрицу. Ну а Вайсс после возвращения из России еще и вывел сборную на ЧМ-2010 и там вышел в плей-офф.

Фото AFP

В Дании «Словану» пришлось непросто, и оборона во главе 37-летним защитником сборной Грузии Кашией работала на полных оборотах. Один раз ветеран в подкате остановил выходившего к воротам Буксу. Потом гостей спас вратарь, парировавший мяч в перекладину. А в концовке первого тайма словаки самоотверженно заблокировали три удара из штрафной. При этом в какой-то момент «Слован» выдал впечатляющий отрезок, по ходу которого опасно бил вингер сборной Армении Барсегян, а после удара Толича с подбора Стрелец по-хоккейному сыграл перед воротами, и улетавший в другой угол голкипер ухитрился остановить мяч ногами.

Но какие у него были шансы, когда на исходе часа игры после красивого паса Барсегяна пяткой мяч между ногами вратарю с нескольких метров отправил поддержавший атаку защитник сборной Панамы Блэкман?! И все же «Мидтьюлланн» вполне заслуженно (было попадание в штангу и сейвы Такача) отыгрался. Самое интересное в этой паре впереди.

Гостевой сценарий

«Мальме» в этой квалификации играл результативно. Забил в двух матчах шесть мячей «Клаксвику». Потом — столько же ПАОК, отправив Магомеда Оздоева и Федора Чалова в Лигу Европы. Однако против искушенной и прагматичной «Спарты» все было на порядок сложнее. В первом тайме пражане оставили на голодном пайке тандем форвардов в лице Телина и ограничившегося в свое время предсезонкой в «Краснодаре» Бутхейма. В свою очередь чехи были острее в атаке. Можно отметить чуть неточный обводящий удар Хараслина, а перевес обеспечил курьезный автогол. Мяч, срикошетив от находившегося в центре штрафной Ларсена, полетел в противоход вратарю. А в концовке «Спарта» удвоила свое преимущество. Перед ответными матчами у пражан столь же комфортное положение, как и у выигравшего в гостях с тем же счетом 2:0 «Зальцбурга».