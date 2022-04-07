Эмери провел выдающуюся игру против «Баварии». «Вильярреал» замахнулся на полуфинал ЛЧ

Седьмая команда испанской ла лиги сенсационно победила одного из фаворитов Лиги чемпионов.

Изначально после жеребьевки четвертьфиналов «Вильярреалу» отводилась примерно та же роль, что и «Бенфике». То есть, обреченного на заклание аутсайдера. Но с оговорками, так как «подводники» — победители Лиги Европы, да еще и выигравшие в нынешнем сезоне ЛЧ два гостевых матча на заказ — у «Аталанты» и «Ювентуса». К тому же Унаи Эмери после своей первой удачной серии в плей-офф главного еврокубка избавился от старых комплексов. Если они у него, конечно, были.

По крайней мере, накануне встречи бывший главный тренер «Спартака» говорил о том, что его команда должна сделать акцент на своих сильных сторонах. И тут с проводившим 50-й лигочемпионский матч Эмери сложно не согласиться, потому что подстраиваться под «Баварию» — путь в никуда. Это год назад мюнхенцев в четвертьфинале сгубила травма Левандовски, а сейчас в строю были все ключевые исполнители.

Не только давно набравший форму после операции Нойер и вернувшийся в строй в минувший уик-энд Горецка, но и Дэйвис. Канадец, которого на днях признали лучшим футболистом Северной Америки по итогам 2021 года, после коронавируса столкнулся с сердечными проблемами. Вернуться в тренировкам в обшей группе ему разрешили только 22 марта, так что игра в Вильярреале стала для Дэйвиса первой с 17 декабря.

В общем, идиллия. Но то на бумаге, тогда как на поле испанцы бояться «Баварию» не собирались. «Подводники» в фирменном стиле мастерски варьировали темп. То откатывались на свою половину, выстраивая несколько линий обороны с четкой подстраховкой, где немецкие атаки вязли, словно муха в паутине. То включали агрессивный прессинг в центральной зоне или, убаюкав фаворита, взрывались быстрыми выпадами.

Для гола, как выяснилось, хватило первой же толковой атаки. Ло Сельсо обыгрался со сместившимся направо Жераром Морено, Дани Парехо после передачи аргентинца пробил из центра штрафной, а на «пятачке» по-хоккейному поставил ногу Данжума. Голландец с его шестью точными ударами за один турнир доигрался до статуса лучшего бомбардира клуба за все время выступлений в Лиге чемпионов!

Тут можно было бы что-то добавить про высокий КПД атак «Вильярреала», а по итогам первого тайма эффективность едва не заслужила эпитет «фантастическая». Коклен, выполняя навес, по невероятной траектории закрутил мяч за шиворот Нойеру, и только небольшой офсайд избавил «Баварию» от шокирующего результата по итогам первого тайма. Но в любом случае это была какие-то неправильные мюнхенцы, за 45 минут так ни раз и не попавшие в створ ворот.

Немцам, как боксеру по итогам неудачного раунда, срочно требовалась пауза, и Юлиан Нагельсманн в перерыве немного встряхнул команду. По крайней мере, такое впечатление возникало, когда «Вильярреал» периодически вдавливали в штрафную, а Мюллеру не хватило сантиметров, чтобы подкорректировать траекторию удара в районе площади ворот. Только испанцы, получив чуть больше свободного пространства для встречных атак, с интервалом в несколько минут ответили двумя убойными моментами с участием Морено. В первом случае баварцев выручила штанга. Во втором — отчаянный подкат Дэйвиса.

А потом лучший снайпер «Вильярреала» мог унизить Нойера, который решил принять участие в розыгрыше мяча в районе центрального круга, но ошибся в передаче и едва не получил гол в пустые ворота. Простил «Баварию» и слишком долго подстраивавшийся под мяч Данжума. Если бы не реализация во втором тайме, футбол в исполнении седьмой на данный момент команды Испании следовало назвать совершенным.

Впрочем, «подводники» без каких-либо оговорок провели выдающуюся игру. Провозглашенную Эмери задачу — сохранить интригу перед ответным матчем — они даже перевыполнили. И пусть «Бавария» остается фаворитом в этой паре, «Вильярреал» — далеко не «Зальцбург», который в предыдущем раунде после отличной домашней встречи сгорел синим пламенем в Мюнхене. Хотя у немцев точно будет дополнительная мотивация, так как в концовке их разозлил арбитр, не назначивший пенальти после того, как Пау Торрес в кровь разбил лицо Горецке. Если Эмери остановит злую «Баварию» — это будет бомба.