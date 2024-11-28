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«Забудьте!» Головин отреагировал на непожатую руку Трубина, отец украинца назвал этот жест глупостью

Головин отреагировал на непожатую руку Трубина
Егор Сергеев
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Александр Головин.
Фото Global Look Press
Эхо скандала в матче «Монако» и «Бенфики».

«Монако» в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов на домашнем стадионе уступил «Бенфике». Португальцы вырвали победу (3:2), забив два мяча в последние 10 минут матча. Перед стартовым свистком произошел неприятный инцидент между украинцем Анатолием Трубиным и россиянином Александром Головиным.

Александр Головин (справа) после того, как ему не&nbsp;пожал руку Анатолий Трубин. Украинец Трубин отказался пожать руку Головину перед матчем Лиги чемпионов. Александр ответил голевым пасом

Что случилось перед игрой

Трубин — основной голкипер «Бенфики». На традиционной церемонии рукопожатия перед стартовым свистком украинец проигнорировал протянутую руку Головина, который в ответ с недоумением посмотрел в спину вратаря. Александр явно не ожидал такого поведения от Анатолия и уже на следующий день кратко отреагировал на инцидент во время прямого эфира в соцсетях. «Вообще все равно на вчерашнюю ситуацию, неинтересно, насрать. Забудьте», — прокомментировал россиянин.

В самой игре заметнее был Головин — на 13-й минуте он выкатил голевую передачу на Элисса Бен-Сегира, который открыл счет ударом с нескольких метров. Правда, на 58-й минуте монегаски остались в меньшинстве и, несмотря на гол Сунгуту Магасса в середине второго тайма, уступили, пропустив на 84-й и 88-й минутах. Это поражение стало первым для «Монако» в этом сезоне Лиги чемпионов.

Отец Трубина возмутился поведением сына

Telegram-канал Mash привел слова отца Анатолия Трубина Владимира, который оказался недоволен поведением сына. Журналисты медиа связались с папой голкипера — он пообещал обсудить с Анатолием этот инцидент. «Я считаю это глупостью. Вечером с ним поговорю!» — приводит слова Владимира Трубина Telegram-канал Mash.

Правда, по информации источника, родственники давно не виделись друг с другом — отец футболиста проживает в Донецке, а Анатолий не признает присоединение города к России и выступает в Португалии. По данным Mash, Трубин не помогает семье финансово и не приезжает в гости.

«Скорее всего, это не личная позиция украинского вратаря, а следование указаниям украинских политиков. Проявление корпоративной этики: раз главный человек страны так сказал, то все выполняют его распоряжения. Хочется верить, что это так. Украинский вратарь никакого зла Головину не причинил, не подал только руку, ничего страшного. Александр это поймет и переживет, а время все расставит на свои места», — приводит РИА слова биатлониста Дмитрия Васильева.

Анатолий Трубин.
Фото Global Look Press

Недавно Трубина назвали «россиянином»

После прошлой игры Лиги чемпионов, в которой «Бенфика» потерпела минимальное поражение от «Баварии» (0:1), португальское медиа A Bola назвало Трубина «российским вратарем». Ошибку быстро исправили, но Анатолий все равно отреагировал на это в соцсетях — выложил историю с подписью «для всех медиа — я украинец» и флагом Украины.

В этом сезоне Трубин провел 16 матчей за «Бенфику» во всех турнирах, а также выступал за сборную в Лиге наций. Головин перед началом кампании получил в «Монако» капитанскую повязку и 10-й номер. В двух последних играх во всех турнирах он оформил первые результативные действия в сезоне — забил «Бресту» (3:2) в лиге 1 и отдал голевую передачу в матче против «Бенфики» (2:3) в Лиге чемпионов.

Александр Головин
ФК Бенфика
ФК Монако
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