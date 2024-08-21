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УЕФА изменил заставку Лиги чемпионов. Теперь гимн звучит по-другому

УЕФА обновил гимн Лиги чемпионов перед сезоном-2024/25
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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УЕФА изменил гимн Лиги чемпионов.
Фото Global Look Press
Новые акценты.

УЕФА продемонстрировал измененную версию гимна Лиги чемпионов, которая будет использоваться в предстоящем сезоне. Европейский футбольный союз показал обновленную телезаставку — модифицированный видеоряд сопровождается изданием гимна, не использовавшимся несколько лет.

Гимн Лиги чемпионов появился в 1992 году — его автор английский композитор Тони Бриттен аранжировал антем немецкого композитора XVIII века Георга Фридриха Генделя «Садок-Священник». Произведение длится около трех минут и звучит на французском, немецком и английском — официальных языках УЕФА.

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В новом сезоне будет использована «оркестровая версия» гимна, которая уже была задействована в матчах Лиги чемпионов. Она отличается большим разнообразием музыкальных инструментов и более сильным упором на вокал. В последний раз это издание гимна ЛЧ включали в парижском финале 2006 года между «Барселоной» и «Арсеналом» (2:1). Спустя 18 лет этот вариант произведения вернулся.

В соцсетях мнение по изменению гимна разделилось: кто-то считает возвращение версии удачным, кто-то — настоящим провалом.

Фото Global Look Press

SorareML: «Кто бы ни решил изменить гимн Лиги чемпионов, он заслуживает смертельного приговора».

SPFL Mediawatch: «Как УЕФА умудрился испортить гимн Лиги чемпионов? Плохое исполнение — 2/10».

stubbvrn_98: «Я помню, как «Барса» выходила под этот гимн Лиги чемпионов: Хави, Иньеста, Месси».

Также в новом сезоне изменился формат Лиги чемпионов и других еврокубков. Теперь в групповом этапе вместо 32 команд участвует 36, соревнующихся в единой лиге. Восемь сильнейших сразу попадают в 1/8 финала, клубы с 9-й по 24-ю строчку встретятся в 1/16 финала.

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