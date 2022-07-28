Черчесов после разгромной победы в Лиге чемпионов: «В «Ференцвароше» не забыли избиение на трибунах в Братиславе в 1992-м»

Интервью тренера сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020, который сейчас вышел уже в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов с командой из Будапешта после победы над «Слованом» (1:2, 4:1).

Матч в столице Словакии стал для Станислава Черчесова 400-м в тренерской карьере. С этой темы и начался наш разговор.

— Помнили об этом накануне встречи?

— Если честно, то даже не знал. Спасибо моему товарищу, который рассказал о таком факте и вспомнил про другие юбилейные игры. А главное, что мы этот матч выиграли и прошли дальше.

— Давайте попробую угадать. В среду вы одержали важную и красивую победу в ЛЧ, а в четверг у вас тренировка и подготовка к старту чемпионата Венгрии. Так?

— Именно! В воскресенье у нас матч 1-го тура, причем сразу против одного из основных оппонентов — «Академии Пушкаш». Так что расслабляться совсем нет времени, о чем я сразу же сказал ребятам в раздевалке в Братиславе. Мы молодцы, что прошли «Слован», но о «Карабахе» станем думать после стартовой встречи в нашей лиге. А вообще в августе команду ждет сумасшедший график, так что придется моментально забывать о прошедшей игре и переключаться на следующую.

Футболисты «Ференцвароша». Фото Global Look Press

— Дома вы уступили «Словану» 1:2, в гостях же одержали крупную победу. А ведь многие не верили, что получится перевернуть ситуацию в свою пользу.

— Главное, что мы сами в это верили! «Слован» — серьезный соперник, и в первом матче он наказал нас за недочеты. Тогда у словаков выстрелило их сильное оружие — стандарты и быстрая контратака, к тому же не сработали мои замены. Ребята, которые вышли на поле, не сумели войти в игру в такой жесткой встрече, так что в этот раз мы свели перестановки до минимума. В тот момент, когда хозяева создали «Ференцварошу» наибольшие проблемы, провели всего одну в центре поля, хотя я видел, что еще два-три человека немного подсели. Но учли опыт первого матча и предпочли оставить уставших, но не выпавших из ритма ребят. Поскольку настрой у всей команды был максимальный и только на победу, на морально-волевых качествах доиграли все, кто в итоге очень сильно устал. И я благодарен коллективу за характер.

При этом мы и в первом матче смотрелись, на мой взгляд, лучше соперника. Но смотреться лучше — одно, а побеждать — другое. Дома нас наказали за ошибки, в Братиславе вновь пропустили после стандарта, зато сами организовали четыре гола.

— Решающий, третий мяч Траоре забил в самой концовке второго тайма. Не случись это, и противостояние ушло бы в овертайм. Чувствовали, что вы все равно возьмете свое — не в основное время, так в дополнительное?

— Испытывал уверенность в том, что ребята сделают все возможное. Да, не исключено, что соперник получил бы некое психологическое преимущество, переведя матч в овертайм. Зато у нас оставались бы как раз те самые замены, которые не использовали. Впрочем, никто не знает, как бы все завершилось. И хорошо, что Траоре так вовремя забил третий.

— Как готовились к выезду в Братиславу на фоне адской жары в Будапеште?

— В некоторые дни температура доходила до 42 градусов. Тренироваться в таких условиях крайне сложно, поэтому мы пошли на такой шаг: переговорив с самыми опытными футболистами, определили, что будем заниматься в 9 утра. К восьми все приезжали в наш тренинг-центр, завтракали, а затем проводили часовую тренировку. После проходила теория. Кто хотел, затем оставался на обед. Мы благодарны клубу и всему персоналу центра за то, что все очень четко отладили.

Станислав Черчесов. Саин Ализаде

— Тридцать лет назад, осенью 1992 года, «Ференцварош» тоже противостоял в Лиге чемпионов в Братиславе «Словану» и уступил — 1:4. Но тот матч вошел в историю не из-за счета, а из-за беспорядков: местная полиция избивала «фради» прямо на трибунах, и об этом в Будапеште, как я понимаю, часто вспоминали перед нынешними встречами.

— Не просто вспоминали, а постоянно говорили. В какой-то момент подобные разговоры даже грозили отодвинуть на второй план сам футбол, но ведь можно понять наших болельщиков. Тогда, в 1992-м, случилась очень жесткая история, и наша команда тоже о ней знает, потому что в интернете есть не одно видео того, как тогда обращались с фанатами на стадионе. Кстати говоря, среди болельщиков были и нынешний президент «Ференцвароша», и вице-президент. Так что лично для них матч в Братиславе стал особенным. Разумеется, в этот раз не могло быть и речи ни о чем подобном: организация оказалась на высшем уровне. И вся игра прошла в очень футбольной атмосфере, без каких-то намеков на посторонние вещи. А после мы спокойно сели в автобус и уехали в Будапешт, дорога заняла где-то около двух часов.

— На матч следующего раунда ЛЧ с «Карабахом» вам придется добираться куда дольше — и не на автобусе. Вам везет с географией в этом розыгрыше — сначала Казахстан, теперь Азербайджан. До Цюриха-то куда ближе...

— Ну так «Цюрих» уступил дорогу «Карабаху», поэтому бессмысленно об этом рассуждать. Азербайджанцы заслужили свой успех, но, повторяю, об этом сопернике начнем думать с раннего утра понедельника. Ну а вылетим в Баку во вторник. В воскресенье же вечером стартуем в чемпионате Венгрии, и у нас в этом турнире максимальные задачи.