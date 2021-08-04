«Спартак» возвращается в Лигу чемпионов. Надолго?

Руй Витория против своего бывшего клуба — мощной «Бенфики».

В среду, 4 августа, в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов сыграют «Спартак» и португальская «Бенфика». Встреча пройдет на «Открытие Арене», начало — в 20:00 мск. «СЭ» вспоминает историю личных встреч команд, оценивает шансы на успех и дает интересный прогноз. Вы можете сделать ставку на эту встречу с приветственным бонусом БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

«Спартак» — «Бенфика»: где смотреть матч 4 августа

Игру в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало трансляции — в 19:30 мск.

Регламент Лиги чемпионов

В квалификации Лиги чемпионов сложная система отбора: команды разделены на «путь чемпионов» и «путь представителей лиг». В первой части сетки играют действующие чемпионы стран с низким рейтингом УЕФА. Например, Хорватия, Румыния, Швеция и так далее.

Второй путь — для клубов, которые в прошлом сезоне не выиграли свои чемпионаты и добились права участвовать в отборе ЛЧ. «Спартак» занял второе место в Премьер-лиге.

В 3-м отборочном раунде команда Руя Витории встретится с «Бенфикой», занявшей третье место в чемпионате Португалии. Первый матч состоится в Москве 4 августа, ответный — в Лиссабоне 10 августа.

Красно-белым для попадания в групповой этап Лиги чемпионов необходимо пройти двух соперников. Если «Спартак» выбьет из турнира «Бенфику», то затем встретится с победителем пары «ПСВ» (Нидерланды) — «Мидтьюлланн» (Дания).

Перед первыми домашними матчами в еврокубках и лиге представляем промо к сезону-2021/22 ?



Не сомневаемся, что ваша поддержка, как и всегда, будет на высочайшем уровне. Ждём на стадионе ? pic.twitter.com/g31AM96cIX — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 2, 2021

«Спартак» — «Бенфика»: история личных встреч

«Спартак» и «Бенфика» уже играли друг с другом в Лиге чемпионов в групповом турнире. В 2012 году жеребьевка определила их в квартет с «Барселоной» и «Селтиком». Именно испанцы с шотландцами тогда вышли в плей-офф.

«Спартак» и «Бенфика» той осенью обменялись домашними победами — в 3-м туре команда Унаи Эмери выиграла 2:1 (за москвичей забили Рафаэл Кариока и Жардел в свои ворота). В 4-м туре лиссабонцы взяли верх со счетом 2:0.

«Спартак» финишировал последним с тремя очками, а «Бенфика» с третьего места в группе отправилась в Лигу Европы — и добралась до финала турнира. В тех матчах португальской командой руководил ее нынешний главный тренер Жорже Жезуш.

«Спартак» — «Бенфика»: прогноз и ставка на матч 4 августа

Для «Бенфики» матч в Москве — первый в сезоне. Для лиссабонского клуба чемпионат Португалии стартует только в субботу, а в последний месяц он проводил лишь товарищеские встречи — и не уступил ни в одной из них.

«Спартак» блестяще сыграл в последних контрольных матчах перед стартом чемпионата России, но в первых турах РПЛ не впечатляет. Поражение 0:1 в Казани от «Рубина» и победа с тем же счетом над «Крыльями Советов».

Успех в двухраундовом противостоянии с «Бенфикой» возможен, ведь Руй Витория прекрасно знает свою бывшую команду и настроен лишить ее Лиги чемпионов.

Букмекерская компания БЕТСИТИ отдает небольшое предпочтение в первом матче «Бенфике»: коэффициент на ее победу — 2.35, на «Спартак» — 3.15, на ничью — 3.40.

Прогноз «СЭ»: красно-белым будет сложно в первой встрече, так как пока они далеки от идеальной формы. То же самое касается «Бенфики»: один из ее основных форвардов Дарвин Нуньес травмирован, а новичок Роман Яремчук будет заявлен только на ответный матч. Результативность в среду вряд ли будет высокой. Исход может быть любым. Выберем классический вариант — тотал голов меньше 2.5 с хорошим коэффициентом 1.88.

Считаете так же или хотите сделать другую ставку? Забирайте до 10 000 рублей новым игрокам от БЕТСИТИ прямо сейчас!