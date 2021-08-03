Головин организовал два гола «Монако» в Лиге чемпионов. Автор первого мяча подвергся расистским оскорблениям

Монегаски открыли сезон уверенной победой в отборе в Лигу чемпионов.

Лига чемпионов

3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг

«Спарта П» (Чехия) — «Монако» (Франция) — 0:2 (0:1)

Голы: Тшуамени, 37 (0:1). Фолланд, 59 (0:2).

«Спарта П» (Чехия): Ницэ, Ханцко, Панак, Виснер, Павелка, Дочкал (Карабец, 60), Сачек, Полидар (Виндхейм, 77), Моберг Карлссон (Юлиш, 46), Хложек, Пешек.

«Монако»: Нюбель, Агилар, Кайю Энрике, Бадиашиле, Дисаси, Головин (Фабрегас, 76), Тшуамени, Фофана, Бен-Йеддер (Диоп, 57), Фолланд (Якобс, 76), Мартинш (Мусаба, 88).

Предупреждения: Фофана, 5. Полидар, 17. Бадиашиле, 22. Павелка, 34. Тшуамени, 83.

Судья: Оливер (Англия).

3 августа. Прага. Стадион «Дженерали Арена».

Старый состав и новая схема

После паузы в два с половиной года «Монако» вернулся в турнир, в котором когда-то был завсегдатаем. У клуба из княжества за это время не было не то что Лиги чемпионов, а еврокубков в принципе. Отсюда вполне понятное волнение, и главный тренер монегасков Нико Ковач накануне не только радовался долгожданному началу сезона, но и говорил о сложностях. Например, напомнил, что прежде только один из пяти французских клубов добрался до группового этапа в ситуации, когда требовалось пройти два отборочных раунда.

«Начало нового сезона всегда складывается непросто, потому что вы не до конца знаете, на каком уровне ваша команда и что собой представляют соперники», — заметил Ковач, и в этом не было лукавства. Из-за участия в Евро-2020 два ведущих форварда — Бен Йеддер и Фолланд — присоединились к «Монако» лишь за десять дней до матча в Праге. Оба проделали специальную работу, фактически повторяя путь Головина, которому тоже пришлось нагонять раньше начавших сборы одноклубников.

И, надо сказать, получилось это успешно. Александр забил по голу в двух последних контрольных матчах и в Праге ожидаемо появился с первых минут. Как, кстати, и привычная связка нападающих, хотя Ковач говорил, что на 90 минут их точно не хватит. Но у «Монако» не так много вариантов, ведь попавший в заявку Диоп только восстановился после травмы, Леком с Марипаном проходят курс реабилитации, Диатта почувствовал боль в колене, а бразильский новичок Жеан Лукас пока не внесен в еврокубковую заявку.

Соответственно с учетом этих кадровых нюансов рано говорить о том, станет ли выбранная в Праге схема базовой. Фактически Ковач использовал багаж своего предшественника Роберта Морено, выбрав расстановку 4-4-2, где центр поля отдан на откуп трудягам Тшуамени и Фофана, а Головин располагается ближе к левому флангу с широким диапазоном действий.

На классе

При этом роли Желсона Мартинша и Головина разнятся. Португалец — вингер, нацеленный на прорывы с последующей подачей или прострелом в штрафную либо режущий угол и сам прорывающийся к воротам. Будь Мартинш удачливее, вполне мог открыть счет, однако он сыграл даже более неловко, чем допустивший грубую ошибку защитник «Спарты», и запустил мяч куда-то на верхний ярус трибун.

Первый же удар — в сантиметрах от штанги — нанес сместившийся в центр под ударную ногу Головин. Бровку он оставлял для включений Кайю Энрике, который, кажется, может носиться от флажка до флажка все 90 минут. Так что давление слева «Монако» обеспечил, а гол принес фирменный стандарт Головина, после которого Тшуамени буквально вбил мяч под перекладину.

Головин топово ворвался в ЛЧ ?



Саша сделал отличную подачу с углового, которую замкнул Тчуамени. И монегаски всё еще ведут в игре со «Спартой» — 0:1 ? pic.twitter.com/DCUaFetsXF — Матч ТВ (@MatchTV) August 3, 2021

После этого в игре наступила пауза, так как футболисты «Монако» обратили внимание арбитра на то, что автор гола подвергся оскорблениям на расовой почве со стороны фанатов «Спарты». Эту информацию подтвердил Canal+. Английский рефери Майкл Оливер пять минут общался с футболистами и Ковачем у скамейки гостей, а когда ситуация успокоилась, счет едва не удвоился. Атаку слева разогнал Головин, после чего защитнику пришлось головой останавливать мяч, летевший в створ после пушечного выстрела преуспевшего на подборе Фофана.

?? | Europe



? | Les joueurs de Monaco (??) se sont plaints de propos racistes de la part du public du Sparta Prague (??) apr?s l'ouverture du score de Tchouam?ni.



? | Affaire ? suivre mais le match a pu reprendre apr?s une interruption de 5 minutes. pic.twitter.com/LipZ3V4c7M — Derniers D?fenseurs (@DerniersDefs) August 3, 2021

Такие футбольные ответы гораздо правильнее отказов продолжать матч и прочих демаршей. В конце концов «Монако» убедительно продемонстрировал свое преимущество в классе, а Головин утвердился в роли одного из главных героев матча. Удвоивший счет Фолланд должен был забивать, когда российский полузащитник вывел его один на один классной передачей, однако удар пришелся во вратаря. В итоге балл за результативный пас заработал Диоп, выигравший борьбу за отскок и предоставивший немецкому форварду второй шанс, который тот уже использовал.

На 75-й минуте Головин имел полное право покинуть поле с чувством выполненного долга. Это самый большой его отрезок после двух контрольных игр. Вместе с нашим легионером на скамейку отправился Фолланд, а Бен Йеддера сняли с пробега двадцатью минутами ранее. Ковачу просто не имеет смысла загонять своих лидеров — уже в пятницу «Монако» стартует в национальном первенстве игрой с «Нантом». С запасом уверенности в своих силах и отличной форой перед ответной игрой с чехами.