Тираспольский клуб сенсационно обыграл донецкий — 2:0.

Тираспольский «Шериф» сенсационно обыграл «Шахтер» из Донецка в первом матче групповой стадии Лиги чемпионов — 2:0. Сказка для Приднестровья продолжается, в своей группе тираспольчане пока лидируют благодаря разнице мячей, сразу за ними — «Реал».

Это вам не «Монако»!

Самая обсуждаемая новость накануне игры, что «Шахтер» остановился в отеле «Россия». Об этом сказал на предматчевой пресс-конференции главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб, после чего заголовки запестрели как на российских, так и на украинских сайтах. Как украинский клуб такое допустил? Ответ прост — альтернативного места пребывания такого же качества в Приднестровье просто нет, плюс этот отель принадлежит холдингу «Шерифа». Въезд и выезд игроков прошел спокойно, но, естественно, не без участия подростков, которые жаждали сфотографироваться с Де Дзерби и Пятовым. Второй, кстати, в фотографиях молодым фанатам отказывал, но это компенсировал 20-летний Михаил Мудрик.

С точки зрения обеспечения безопасности зрителей организация спортивного мероприятия была на высоте. Казалось, что на стадионе собрали всю милицию (тут она все еще так называется) республики и всех охранников супермаркетов «Шериф». Что же будет, когда в город приедут «Интер» и «Реал»? На самом матче по углам арены расположились еще и спецназовцы, тихонечко наблюдая за происходящим и на поле, и на трибунах.

Атмосфера на стадионе царила шикарная. И хотя не все сиденья на трибунах были заполнены (разрешено было продавать лишь 6,5 тысячи билетов — 50 процентов от вместимости арены), в глазах болельщиков читалась неимоверная радость от звучания гимна Лиги чемпионов. Фанатский сектор «Шерифа» забился под завязку. Ребята невероятно поддерживали своих футболистов — ни секунды тишины на стадионе. То освистывание команды противника, когда мяч оказывался в их распоряжении, то дружное исполнение песни «Катюша», то кричалки: «Это вам не «Монако»!»

Болельщики «Шахтера» тоже пытались не ударить в грязь лицом, пытаясь поддерживать украинскую команду, но получалось у них это гораздо хуже: численный перевес местных фанатов очевиден по объективным причинам. Перед матчем встретила украинцев из Львова. Ребятам все в городе очень понравилось, несмотря на то что от него все еще веет советским духом (по их словам). Без фотографии с шарфом «Шахтера» у памятника Суворову (он основатель города) они не уехали.

Во время матча Де Дзерби, которого Зарема Салихова так хотела видеть во главе «Спартака», пару раз выступал в качестве болбоя. Своим стилем поведения на бровке он напоминал скорее Тедеско: был таким же эмоциональным и прыгучим, всеми своими телодвижениями пытаясь помочь команде. В послематчевой пресс-конференции тренер признал, что «Шахтер» еще не является сильной командой, но стремится и имеет потенциал быть таковой. На вопрос о том, мог ли он возглавить прошедшим летом «Спартак», итальянский тренер отказался отвечать. Если быть точнее, его переводчик сказал, что это не вопрос для послематчевой пресс-конференции.

Немасочный режим

Как и на любом другом современном спортивном мероприятии, на стадионе «Шерифа» введен масочный режим. Только тут он соблюдался не в полной мере. Две трети присутствующих сидели на трибунах без масок. Попасть на стадион можно без QR-кодов и вакцинации. Ограничительные меры как бы есть, но стюарды даже при входе на стадион никого не просили надеть маски. Все по доброй воле.

Украинские болельщики, который приехали из Днепра, сказали, что так проходят все матчи на Украине и что это абсолютно нормально, потому что никто уже не воспринимает всерьез коронавирусную инфекцию (чего мы вам не советуем делать). Еще позавчера они были в Киеве на матче «Динамо» — «Бенфика», где масочных мер придерживались чуть ли не хуже, только количество зрителей там в 6,5 раза больше, чем в Тирасполе. У ребят возникли сложности с выездом на Украину, потому что заранее о трансфере они не позаботились. Пришлось добираться на попутке.

К слову, абсолютно никакого политического подтекста у матча и вокруг него не было. А «Катюша» исполнялась не в пику кому-то, а просто как популярная у болельщиков песня.

Матч окончен, победа за нами! ?

SHERIFF 2:0 SHAKHTAR pic.twitter.com/1ROpCtuFvH — FC Sheriff (@FotclubSheriff) September 15, 2021

Послематчевое затишье

Через 40 минут после окончания матча я поехала в центр города. Ожидала, что после победы главной команды республики будет какое-то проявление эмоций, гулянье до утра с кричалками в честь «Шерифа». Когда такое видели, чтобы команда из республики с населением меньше, чем в московском Чертанове, выигрывала матч группы Лиги чемпионов? Никогда. Но в центре города стояла полная тишина.

Центр Тирасполя после победы над «Шахтером» pic.twitter.com/sGuEZOzq9t — Псевдоинтеллектуалл (@zvenkatya) September 16, 2021

Подумала, что такой контраст с ажиотажем на стадионе просто невозможен. Может, хотя бы в спортивных барах ребята активно празднуют сенсационную победу? Опять нет: все мирно сидят, без атрибутики, просто выпивают, на фоне включен «Матч ТВ» (повтор «Спартак» — «Легия»), и никто не кричит: «Шериф — чемпион!»

Но если чудо под руководством Юрия Вернидуба будет продолжаться, если игроки по-прежнему будут «по-хорошему голодны», есть надежда, что Приднестровье станет чуть более футбольным. Впереди «Интер» и «Реал»!