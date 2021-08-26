Харьковская драма. «Монако» выдал лучшую игру сезона, но команду Головина оставили без Лиги чемпионов 37-летний Пятов и 20-летний Мудрик

Монегаски контролировали матч, но «Шахтер» отправил их в Лигу Европы.

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Ответный матч

«Шахтер» Д (Украина) — «Монако» (Франция) — 2:2 д.в. (0:2, 1:0, 1:0)

Голы: Бен-Йеддер, 18 (0:1). Бен-Йеддер, 39 (0:2). Марлос, 74 (1:2). Агилар, 114 — в свои ворота (2:2).

«Шахтер»: Пятов, Марлон, Матвиенко (Исмаили, 46), Додо, Витао (Кривцов, 101), Патрик, Майкон, Маркос Антониу (Степаненко, 86), Тете (Марлос, 66), Соломон (Мудрик, 82), Траоре (Фернанду, 101).

«Монако»: Нюбель, Сидибе (Агилар, 98), Кайю Энрике (Дисаси, 117), Марипан, Бадиашиле, Головин (Диоп, 76), Тшуамени (Якобс, 117), Фофана, Бен-Йеддер (Исидор, 76), Фолланд, Мартинш (Жан Лукас, 70).

Предупреждения: Фолланд, 14. Додо, 40. Тете, 54. Марлон, 70. Головин, 72. Соломон, 80. Фофана, 81. Кривцов, 105. Бадиашиле, 108. Фернанду, 113.

Судья: Тэйлор (Англия).

25 августа. Харьков. Стадион «ОСК Металлист».

Первый матч — 1:0.

Лучший тайм в сезоне

Прошлая неделя получилась для «Монако» черной. Два домашних матча — и два поражения. Сначала от «Шахтера» в Лиге чемпионов, а потом — от «Ланса» в чемпионате Франции. Субботний проигрыш стал третьим подряд с учетом всех турниров, и вдобавок ко всему Александр Головин получил в концовке красную карточку. Главный тренер монегасков Нико Ковач не скрывал разочарования, назвав игру с «Лансом» худшей в набирающем ход сезоне, но уже перед встречей в Харькове он старался найти позитив и сохранял веру в положительный исход европейской кампании.

«Нам нужно будет сражаться с первой минуты. Нужно будет в первую очередь сражаться, а затем уже играть в футбол. Я, как и мои игроки, знаю, что мы не откажемся от своей мечты», — подчеркнул Ковач.

Естественно, хорват в очередной раз вспомнил о неудачном дебюте первой встречи с «Шахтером» и о том, что потом его команда доминировала 70 процентов игрового времени. Реализовать преимущество тогда не позволил один человек — голкипер «горняков» Трубин, которого французские СМИ навали «Украинской стеной». Однако один из самых талантливых футболистов страны получил травму и уже перенес операцию на мениске, а кроме него вне игры остался еще и забивший победный мяч на Лазурном берегу Педринью.

Естественно, это ослабило команду Роберто Де Дзерби, только чтобы воспользоваться этим, «Монако» должен был стать как минимум таким, как в прошлом сезоне. И, надо сказать, в Харькове монегаски включились на полные обороты со стартовым свистком, представ собранными и по-хорошему злыми. При этом Ковач чуть скорректировал прессинг, в который должен был включаться еще и центральный защитник Бадиашиль. 20-летний футболист по ситуации резко выбрасывался из-за спин своих полузащитников и накрывал опорного хавбека соперника в момент выхода из обороны.

Таких эпизодов до перерыва было несколько, и один из них принес «Монако» важнейший во всех отношениях гол. Отбор Бадиашиля, пас пяткой Бен Йеддера и его же добивание после того, как Пятов парировал удар Фолланда. 37-летнему голкиперу «Шахтера» можно было только посочувствовать, так как оранжево-черная оборона временами превращалась в проходной двор. Сначала — после подачи Головина со штрафного и удара Бадиашиля в штангу. Затем — после образцового кросса Кайю Энрике на расстрелявшего пустой угол Бен Йеддера.

Вратарь ? Кайо ? Бен-Йеддер



«Монако» хватило двух передач, чтобы соорудить гол. Прямо сейчас монегаски ведут 0:2, что дает им проход в группу ЛЧ ?



Саша еще в строю и может удивить. Смотри встречу на Матч ТВ ? pic.twitter.com/qwetPCE7Fu — Матч ТВ (@MatchTV) August 25, 2021

В принципе, капитан «Монако» мог закончить все уже к перерыву, но, обокрав Витао, своим фирменным «черпачком» отправил мяч мимо цели. Да и у свежо смотревшегося Головина был шанс, хотя в противоборстве с более мощным защитником ему было сложно акцентированно пробить со «второго этажа» с подачи Сидибе. Вот бы им поменяться ролями! Впрочем, и без того первый тайм для красно-белых сложился практически идеально. 13:2 по ударам, 4:0 по попаданиям в створ и 2:0 на табло.

Шок для «Монако»

Де Дзерби в перерыве пришлось латать дыры в защите. Для этого Исмаили сменил на левом фланге Матвиенко, который не справлялся с Желсоном Мартиншем. «Шахтер» этим ходом убивал двух зайцев, так как 31-летний бразилец еще и становился серьезным атакующим резервом в связке с Соломоном. «Монако» же отрезками мог позволить себе действовать по счету. Благо, пока не готовый играть по два матча в неделю Марипан сцементировал центр обороны, а Тшуамени с Фофана выжигали центр поля.

Давление на ворота Нюбеля присутствовало, но ни штрафной Алана Патрика, ни попытка Марлона замкнуть подачу углового и близко не стояли с возможностями, которые получали игроки «Монако» вместе с пространством для встречных атак. Только с завершением, в отличие от первого тайма, возникли проблемы, хотя Бен Йеддер выходил один на один, а Фолланд атаковал примерно от угла площади ворот. Сольный же проход Головина завершился падением в дуэли с Витао, что было расценено арбитром, как симуляция.

Вот такой нелепый автогол отправил «Монако» в Лигу Европы ?



Мяч так отлетел от Агилара, что вратарь ничего не мог сделать ? pic.twitter.com/fR8wezc7tG — Матч ТВ (@MatchTV) August 25, 2021

В итоге вместо того, чтобы снять все вопросы, гости дали «Шахтеру» поднять голову, и стоило в первый раз по-настоящему оголить зону перед штрафной, как Марлос восстановил равновесие по сумме двух матчей. Проводивший 90-й еврокубковый матч за «горняков» ветеран — идеальный джокер в этом отборе в Лигу чемпионов. И сразу же Ковач убрал в запас Бен Йеддера с Головиным. «Монако» вернул себе инициативу, однако уложиться в основное время не смог, так как удар Фолланда в упор на ленточке остановил Марлон, а потом еще одну атаку немца остановил блестящий сэйв Пятова.

А в овертайме случилась настоящая драма. 20-летний воспитанник харьковского футбола Мудрик, которого Де Дзерби обнимал перед решающим отрезком матча, в очередной раз обострил игру на левом фланге, и мяч от ноги получившего капитанскую повязку Агилара полетел за шиворот Нюбелю. Слезы на глазах вышедшего на замену защитника появились уже в этот момент. «Монако», показав свой лучший футбол, остается без Лиги чемпионов, а «Шахтер» напомнил о тот самом кубковом характере, которым он славился еще в союзные времена.