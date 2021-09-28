На глазах Усика лучше всех удар держал 37-летний Пятов. «Шахтер» и «Интер» все еще позади «Шерифа»

2-й тур Лиги чемпионов стартовал с нулевой ничьей в Киеве.

Лига чемпионов

Группа D

«Шахтер Д» (Украина) — «Интер» (Италия) — 0:0

«Шахтер Д» (Украина): Пятов, Исмаили (Кривцов, 78), Марлон, Матвиенко, Додо, Степаненко, Патрик (Марлос, 85), Майкон, Соломон (Мудрик, 79), Траоре (Тете, 11), Педринью.

«Интер» (Италия): Ханданович, де Врей, Димарко (Перишич, 82), Шкриньяр, Бастони, Дюмфрис, Брозович (Хакан Чалханоглу, 55), Весино (Гальярдини, 83), Барелла, Джеко (Корреа, 55), Мартинес (Санчес, 72).

Предупреждение: Дюмфрис, 81.

Судья: Ковач (Румыния).

28 сентября. Киев. Стадион «НСК Олимпийский».

Год назад в Лиге чемпионов «Шахтер» был главным специалистом по сенсациям. Коронавирус тогда выкосил почти всех лидеров «горняков», однако клуб не только дважды победил «Реал», но и оставил «Интер» даже без утешительного пропуска в плей-офф Лиги Европы, отстояв в заключительном туре ничью на «Сан-Сиро».

Сейчас до финиша группового турнира еще далеко, однако встречи оранжево-черных и черно-синих снова могут оказаться судьбоносными. Оба соперника лишили себя права на ошибку поражениями на старте, причем «Шахтер» споткнулся на дебютанте ЛЧ «Шерифе», который многие считали поставщиком очков для фаворитов — и заблуждались.

А еще встреча в Киеве подавалась как противостояние двух итальянских тренеров, которые накануне не жалели комплиментов в адрес друг друга. Симоне Индзаги отмечал, как его коллега за два с половиной месяца сумел изменить «Шахтер». Роберто Де Дзерби отвечал любезностью на любезность, отмечая, что нынешний «Интер» нашел качественные замены ушедшим и сейчас миланцы сильнее, чем в прошлом сезоне.

Тут есть о чем поспорить, потому что Индзаги еще далеко до Антонио Конте, а Джеко при всем своем мастерстве не способен дать неррадзурри столько же, сколько давал Лукаку. Разве что Дюмфрис по своему уровню близок к Хакими, однако Де Дзерби делал акцент еще и на уверенности, которую оппонент обрел после завоевания скудетто. И в принципе старт сезона в серии А эту мысль в целом подтверждает. «Шахтер» же с приходом нового тренера и самой активной за последние годы трансферной кампании прогрессировать обязан по умолчанию.

В игре же по ходу первого тайма заметного преимущества не оказалось ни у кого. При этом команды не сошлись в клинче, а прощупывали оборону чувствительными ударами. Актуальной боксерскую терминологию делало присутствие на матче чемпиона мира по версиям WBA/IBF/WBO/IBO Александра Усика, который обменивался впечатлениями с одним из руководителей «Шахтера» — замечательным в прошлом хорватским защитником Дарио Срной.

По остроте моментов «Интер» к перерыву был, пожалуй, чуть ближе к голу. Все-таки такие вещи, как попадание Бареллы в перекладину и удар Джеко выше цели с угла площади ворот, врезаются в память сильнее. Однако и «горнякам» в паре эпизодов элементарно не хватало точности в завершении. Возможно, сказалась внеплановая перестройка в связи с травмой Траоре. После столкновения с Дюмфрисом буркиниец покинул поле на носилках, и «Шахтер» остался без классического центрального нападающего.

Де Дзерби, естественно, передал футболистам свои указания, однако донести до них все нюансы, как показалось, тренеру удалось только в перерыве. «Шахтер» не просто убедился, что может диктовать итальянцам свои условия, — он четко понимал, как осложнить им жизнь. По крайней мере стремительная комбинация с участием Соломона и Тете наталкивала именно на эту мысль. От гола гостей спас Шкриньяр, не позволивший Педринью поразить практически беззащитные ворота.

Умение управлять игрой — это одна из фирменных фишек главного тренера «Шахтера». Де Дзерби не только реагировал на ходы Индзаги, который последовательно бросал в бой нацеленных на атаку Корреа, Алексиса Санчеса и Перишича, но и сам пытался найти болевые точки соперника. Например, за счет скорости все громче заявляющего о себе Мудрика, сразу посадившего на карточку Дюмфриса. Двужильный и тоже отличающийся быстротой голландец не нашел иных аргументов, кроме как вцепиться в футболку убегавшего от него оппонента.

Все это, впрочем, не имело бы никакого смысла, если бы не 37-летний Пятов. Ветеран вернулся в ворота после травмы одного из главных украинских талантов Трубина и не в первый уже раз в ключевых моментах действует так, как в лучшие годы. Во вторник Пятов с интервалом в минуту вытянул мертвые удары от Корреа и Де Фрая и сохранил ничью, которая означает, что и после 2-го тура «Шахтер» и «Интер» останутся в таблице за спиной «Шерифа».