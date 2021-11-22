Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры в Швеции .

— Кто не прилетел? Кто точно не сыграет?

— Не сыграют Крицюк и Азмун. У Сердара мышечный спазм — он не позволит ему выйти на поле. Надеюсь, он выбыл ненадолго.

— Как много времени готов провести на поле Кузяев?

— Далер пару тренировок провел в общей группе. На какое-то время он будет готов выйти.

— В качестве главного тренера «Зенита» вы пока ни разу не побеждали в гостях в еврокубках. Знаете ли вы об этом, придаете ли значение? И в чем могут быть причины такой статистики?

— Я значения этому не придаю. Каждый матч — новая история. Почему так происходит? Значит, были недостаточно хороши, не сильнее соперника. Поэтому и не могли победить.

— В первом матче вы победили «Мальме» 4:0. Как достучаться до игроков и внушить им, что матч важный?

— Вопрос психологии актуален всегда и для всех клубов. Иногда фавориты проигрывают заведомо более слабым командам. И это спорт, с этим ничего не сделаешь. Главное, чтобы таких поражений было меньше. А по поводу силы... Я не думаю, что у «Мальме» скамейка короче, чем у нас. Есть кому играть. Поверьте, «Мальме» выйдет и будет на сто процентов сражаться за первую победу в Лиге чемпионов. Я в этом нисколько не сомневаюсь.

— На ваш взгляд, «Мальме» как-то изменился за прошедшие два месяца? Какой игры вы от него ждете?

— В последнее время у «Мальме» периодически какие-то игроки выпадали по тем или иным причинам. В остальном игра не изменилась. Мы ждем очень агрессивной и активной игры, прессинга, опасных стандартных положений. Шведская команда активно и хорошо играет. И первый матч не должен никого вводить в заблуждение. Игра могла сложиться по-другому.

Михаил Кержаков: «В чемпионате России упали интенсивность и скорости»

— Первый матч с «Мальме» вы смотрели со скамейки запасных. Помимо удаления что позволило «Зениту» так крупно победить? — вопрос голкиперу сине-бело-голубых.

— Слаженные командные действия, высокий прессинг сказались на результате. Удаление тоже было нашей заслугой, мы активно играли, высоко. Поэтому, думаю, счет закономерен.

— В прошлых сезонах вашим конкурентом был Андрей Лунев, сейчас — Станислав Крицюк. Вам сложнее стало конкурировать после этой рокировки? И в чем, на ваш взгляд, отличия между ними?

— Естественно, они разные по игровым параметрам. Я к конкуренции нормально отношусь, поэтому для меня проблем особых нет.

— «Мальме» опасен на стандартах. Как этому противостоять?

— Думаю, у всех скандинавских команд это главная фишка — они ребята рослые. Мы разберем это. Одна из главных опасностей от соперника будет исходить со стандартов.

— В целом российские клубы в последнее время стали хуже играть в Европе. На ваш взгляд, с чем это связано?

— Думаю, в нашем чемпионате интенсивность упала, скорости упали. Если брать прошлые чемпионаты, то иностранные игроки были более качественного уровня. И российские игроки тоже.