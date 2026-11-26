Болельщик из России умер на матче Лиги чемпионов «Сабах» — «Барселона». Трагедия произошла на глазах его сына

39-летнему мужчине внезапно стало плохо на трибуне.

Российский болельщик скончался на Бакинском олимпийском стадионе в день матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов «Сабах» — «Барселона» (1:4). По данным местных СМИ, мужчина вместе с сыном приехал в Азербайджан из Красноярского края, чтобы посмотреть игру. На трибуне ему внезапно стало плохо.

Медики зафиксировали смерть до оказания помощи

Информацию о происшествии ТАСС подтвердили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана.

«По указанному адресу (вызов со стадиона поступил примерно в 20.25 по местному времени — в 19.25 по московскому) была направлена бригада скорой медицинской помощи. По прибытии был зафиксирован факт доврачебной смерти 39-летнего зрителя», — отметили в объединении.

В сообщениях некоторых СМИ говорится, что мужчине стало плохо во втором тайме. Однако эта версия расходится с официальными данными. Если время, указанное ведомством, верно, то происшествие случилось еще до начала игры.

Telegram-канал «Sport Baza» уточнил: речь идет об Антоне Петрищеве — болельщике московского «Локомотива», отце двух детей и генеральном директоре проектно-строительной компании из Красноярского края. Отдельно отмечается, что трагедия произошла на глазах его 11-летнего сына.

К сожалению, подобное нередко случается на футбольных стадионах. Так, в августе 2026 года 65-летнему болельщику шотландского «Селтика» стало плохо во время домашнего матча квалификации Лиги чемпионов против ЛАСК. Мужчину доставили в больницу Глазго, где он вскоре скончался. Перед ответной встречей команд австрийский клуб организовал минуту молчания в его память.

В апреле 2026-го матч третьего дивизиона Англии между «Блэкпулом» и «Питерборо» пришлось приостановить примерно на 25 минут из-за происшествия на трибунах — несмотря на усилия врачей, фанат умер. Еще один случай произошел в декабре 2025-го: встречу Чемпионшипа между «Чарльтоном» и «Портсмутом» остановили на 12-й минуте и не возобновили после того, как одному из зрителей потребовалась медицинская помощь. Позднее клуб подтвердил, что болельщик скончался в больнице.

Фото Reuters

На «Барсу» в Баку пришли посмотреть больше 66 тысяч зрителей

Приезд «Барселоны» в Баку стал настоящим событием для местной публики: стадион «Олимпийский» собрал более 66 тысяч зрителей.

На поле каталонцы подтвердили статус фаворита и обыграли дебютантов общего этапа Лиги чемпионов — 4:1. Энтони Гордон открыл счет на 31-й минуте, а в начале второго тайма оформил дубль. Затем отличились Карим Адейеми и Габриэл Жезус, доведя преимущество гостей до четырех мячей. «Сабах» ответил голом Джой-Ланса Миккельса на 63-й минуте.

«Барселона» набрала 12 очков и занимает четвертое место в таблице Лиги чемпионов. «Сабах» с тремя баллами располагается на 33-й строчке, потерпев четвертое поражение в пяти матчах.