В «Шерифе» играют одни иностранцы. Победить «Реал» помогло отсутствие лимита?

Ответ — нет.

Исторический матч «Шерифа» закончился совсем недавно, а по соцсетям и пабликам уже пошла очередная волна по поводу лимита на легионеров. Мол, вот смотрите, нет его в Молдавии, и к чему это привело — тамошняя команда, составленная из одних иностранцев, грохнула «Реал», да еще и на «Бернабеу». И после двух туров лидирует в группе Лиги чемпионов. Ну и далее подразумевается вывод, что не будь подобных ограничений в РПЛ, мы еще не так гремели бы.

На самом деле, выстраивать такие причинно-следственные связи очень удобно, а, главное, легко и просто. Особых усилий в плане мыслительной деятельности тут не нужно. Отменим лимит — и заживем, вот вам красивая картинка из Тирасполя как наглядный пример. В заявке «Шерифа» на матч с «Реалом» значилось четыре молдаванина, причем все остались в запасе. Из них двое — это резервные вратари. Зато в Мадриде на легендарном стадионе выступали ребята из Греции, Бразилии, Колумбии, Перу, Люксембурга, Узбекистана, Ганы, Мали, Северной Македонии и даже, прости Господи, Тринидада и Тобаго. А на лавке вместе с гражданами Молдавии остались еще босниец и гвинеец.

Я не стану сейчас спрашивать болельщиков «Спартака», ЦСКА, «Зенита», «Динамо» да хоть «Уфы», хотели бы они, чтобы за их команду бегал вот такой вот интернационал. Это стало бы дешевым набросом, взывающим прежде всего к эмоциям.

Говоря про лимит, куда важнее другое. Перед стартом этого сезона Молдавия занимала 45-е место в таблице коэффициентов УЕФА. С учетом нынешних результатов она скакнула на 33-е — между Белоруссией и Литвой. Вот баллы, набранные молдавскими клубами за последние четыре сезона — 2,750, 1,125, 0,750, 1,375. Сейчас — уже 4,500. Правда, из 18 очков 15 на счету «Шерифа» — остальные коллективы, оказываясь в Европе, по-прежнему совершенно неконкурентоспособны.

В Лиге конференций «Сфэнтул Георге» в 1-м раунде вылетел от албанского «Партизани» (2:5, 2:3). «Петрокуб» и «Милсами» сумели пройти одну стадию, превзойдя македонский «Силекс» и боснийский «Сараево», но этим все и ограничилось. По тому же «Милсами» катком прошелся шведский «Эльфсборг» — 4:0, 5:0.

Не лучше обстоят дела и у сборной. В рейтинге ФИФА Молдавия занимает 180-е место. Выше — Камбоджа, Куба и Монсеррат. Сразу следом — Чад, Макау и Доминика. В общем, приятная компания. В отборе на ЧМ-2022 экс-советская республика идет на последнем месте в группе, получив, в частности, жесточайший разгром 0:8 в марте от Дании. Последний матч — поражение от Фарер (1:2).

В официальных встречах Молдавия не знает побед на протяжении уже 19 игр. Последний успех датирован июнем 2019-го — дома превзошли Андорру в квалификации Евро-2020. До того были два успеха против Сан-Марино в Лиге наций осенью 2018-го. А еще раньше — выигрыш в гостях у Черногории в марте 2013-го, еще в отборе на ЧМ-2014. Итого — четыре победы за восемь с половиной лет, из них три над карликами. Забавно, но за это же время случились две ничьи с Россией — в квалификации Евро-2016 (1:1) и прошлой осенью в товарищеском спарринге (0:0). Эти два матча — пожалуй, главные достижения молдавского футбола.

Возвращаясь же к «Шерифу», то в прошлом сезоне клуб из Тирасполя уступил «Карабаху» во 2-м отборочном раунде ЛЧ (1:2). С всего одним местным парнем в старте — голкипером Челедником. А в целом в заявке на ту встречу таких оказалось двое — прибавим запасного вратаря Пащенко, который и сейчас в команде все так же сидит на лавке.

Два года назад, в ЛЧ-2019/20, «Шериф» в 1-м же раунде отбора вылетел от грузинского «Сабуртало» (0:3, 3:1). В первом матче в основе выходил один молдаванин — защитник Посмак, плюс еще трое в резерве, один из них, хавбек Антон, появился на поле после перерыва. В ответном матче в старте снова один молдаванин — Антон, еще трое на банке.

Наконец, три года назад, в сезоне-2018/19, «Шериф» в Лиге чемпионов прошел грузинское «Торпедо», но во 2-м отборочном раунде вылетел от македонской «Шкендии» (0:1, 0:0). В первой игре в стартовом составе был один молдаванин — все тот же Посмак. Еще четверо в запасе, двое вышли на замену. В ответном — двое, к Посмаку добавился вратарь Пащенко.

Очевидно же, что как только окончательно убрали местных из состава — вот и пришел успех. Вот в чем секрет. Этот один, иногда два молдаванина все и портили, особенно зловредный Посмак. Правда, у той же «Шкендии» в обеих встречах в основе оказывался только один легионер — бразилец Стенио Жуниор. Из этого факта, если захотеть, тоже можно вывести какую-нибудь умную концепцию.

А если серьезно, то, на мой взгляд, очевидно, что этот «Шериф» — просто любопытный феномен, не более. Десять лет назад так же шумел кипрский АПОЭЛ, в сезоне-2011/12 дошел аж до четвертьфинала ЛЧ. Но больше ничего подобного не повторялось. То же самое случится, боюсь, и с «Шерифом» — через год сгинет в каком-нибудь 2-м или 3-м отборочном раунде, и никто про него и не вспомнит.

Но сейчас это действительно «вау!», и этим моментом нужно наслаждаться — в нашу эпоху все большего расслоения в футбольной Европе, когда богатые улетают все выше в космос, а бедные все глубже падают в пропасть, такие результаты, как на «Бернабеу», доставляют особенную радость.

Только, пожалуйста, давайте не будем приплетать сюда лимит — это просто глупо.