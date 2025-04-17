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17 апреля, 09:00

Это худший «Реал» за много лет. Что помешало Мадриду снова совершить чудо в Лиге чемпионов

«Реал» во второй раз проиграл «Арсеналу» и вылетел из Лиги чемпионов
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
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Эмоции Килиана Мбаппе после поражения «Реала» от «Арсенала» в ответном матче 1/4 финала ЛЧ 16 апреля.
Фото Reuters
«Арсенал» без шансов разнес команду Анчелотти — 5:1 по сумме двух встреч.
Лига чемпионов. 1/4 финала.
16 апреля, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
1:2
Арсенал

Неделя между двумя четвертьфинальными матчами «Реала» и «Арсенала» прошла при постоянном упоминании слова «ремонтада» (с испанского — возвращение). Наверное, так часто о ней не говорили со времен легендарных 6:1 между «Барсой» и «ПСЖ» — тогда широкая публика вообще узнала, как в Испании называют камбэк. Только в 2017 году термин подчинил себе инфополе уже после произошедшего, а не до, как сейчас.

И это логично. Рассуждать о предстоящей встрече на «Бернабеу» приходилось в контексте единственной темы — сможет ли команда Анчелотти отыграть сокрушительные 0:3. Не смогла. Она даже ничью дома не зацепила, проиграв 1:2. Знаете, сложно вспомнить, когда «Реал» был столь плох в Лиге чемпионов. Причем речь не конкретно о противостоянии с «Арсеналом», Мадрид весь розыгрыш провел паршиво.

За предыдущие 15 лет клуб лишь дважды сходил с дистанции раньше полуфинала — в сезонах-2018/19 и 2019/20. В обоих случаях довольно уверенно преодолели групповой этап, уступив в сумме три раза (два из которых, к слову, ЦСКА) — столько же набралось за один общий этап текущей кампании. Совсем не по-королевски выглядит и разница голов — 29:22. Мадридцы пропускали в 13 матчах из 14. Им даже «Зальцбург», забивший всего пять мячей за турнир, один закатил.

Фото Reuters

Но, говоря о «Реале», невозможно все сводить к цифрам, просто здесь они подсвечивают провал. Главное разочарование в другом. Во-первых, команда смотрелась неубедительно в каждой игре плей-офф. Что-то похожее на превосходство произошло в ответке с «Ман Сити», но там дело скорее в беспомощности оппонента. Ни «Атлетико», ни тем более «Арсеналу» действующий обладатель трофея не предложил ничего особенного, хоть по итогам дерби и прошел дальше.

Казалось бы, ладно, Мадрид ведь и раньше очень часто позволял себе запускать ситуацию и магически возвращаться, включаясь в решающие отрезки. Почти всегда подобное прокатывало. Все соперники по Лиге чемпионов независимо от развития событий знали — «Реал» может выбраться из чего угодно. Буквально. Вы можете действовать лучше или идеально реализовывать план. Да хоть вести в два мяча к началу добавленного времени. Не важно — вы все равно в ежесекундной опасности.

Иногда одно только это ощущение губило тех, кто вставал на пути испанского гранда. Теперь оно сгубило его самого. Волшебство пропало, а «Реал» этого не понял и продолжил на него надеяться. Понимаете, в нынешнем сезоне оснований для такой наглости гораздо меньше, чем обычно. Повлиял уход Крооса, продолжающийся закат Модрича, спад Винисиуса, травмы. Причин хватает. Поэтому необходимость приложить к магии что-нибудь с точки зрения непосредственно футбола оказалась важнее ауры неуязвимости.

Нападающий &laquo;Арсенала&raquo; Габриэл Мартинелли (в&nbsp;черном) забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Реала&raquo;.Совершенный «Арсенал». Команда Артеты лишила «Реал» короны

А Анчелотти не предложил. Игроки фатально превратили уверенность в самоуверенность. «Если и есть какая-то команда в мире, которая может отыграться после 0:3, то это мы», — прогревал матч Лукас Васкес. Джуд Беллингем не отставал: «Конечно, мы можем пройти дальше. У нас были сложные матчи, но мы все равно побеждали. Мы способны делать все на высоком уровне, несмотря на трудные отрезки. Нужно верить в свои возможности».

Делом слова подкрепить не получилось. Если отбросить статус «Реала» и попытаться найти чисто игровые причины неудачи, станет ясно, что команда жутко разбалансирована. Галактикос на минималках. Может, Мбаппе из «ПСЖ» перевез, кто знает — у Парижа-то нынче все отлично. Он, кстати, из звездных лидеров атаки наиболее продуктивен и активен. Правда, безотносительно партнеров такого вклада недостаточно.

Фото Reuters

Винисиус вовсе больше вреда приносит, чем пользы. Вот насколько великолепен бразилец был прошлой весной, настолько же он ужасен этой. В первом матче против «Арсенала» вингер словно отсутствовал, а во второй достойно поработал в обороне (пять отборов, 11 выигранных единоборств), провалившись в атаке. Собственно, гол как раз пришел с шикарного оборонительного действия — запрессинговал и вынудил ошибиться Салиба. Одного фантастического проблеска для футболиста уровня Вини мало. Крайне мало.

Самое поразительное, что за несколько минут до финального свистка, еще до гола Мартинелли, в головах многих зрителей сидела мысль: а они ведь могут забить три в оставшееся время. Просто потому что это «Реал». Но нет, это другой «Реал». Чересчур проблемный.

Ему нужен чистый центральный нападающий, чтобы Тибо Куртуа не говорил, комментируя случившееся: «Мы играли навесами, но в этом году у нас нет такого форварда, как Хоселу. Может быть, нам стоило поиграть в командный футбол? Нужно начать быть честными с самими собой и не играть как отдельные личности».

Ему нужен кто-то в середину, желательно с перспективой вырасти в гения, иначе Крооса и/или Модрича не заменить. Ему нужно укрепить оборонительную линию, чтобы беднягу Алабу 180 минут не терзал Сака, а на другом фланге выбор не состоял из Васкеса или непрофильного защитника. И конечно, ему нужно создать систему в созидании. Сложно подчинить алгоритмам целую кучку элитных индивидуалистов, но хаос приведет к застою. По крайней мере неконтролируемый. А он сейчас именно такой.

Карло Анчелотти
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Реал
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