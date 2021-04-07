На Винисиуса готовы были махнуть рукой. А теперь он нокаутировал «Ливерпуль» и превзошел Месси и Рауля

Героем первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» стал сделавший дубль бразильский талант.

Из молодых да ранних

Ставшие классикой аршавинские «ожидания» — это не только про историю одного турнира сборной России, а про футбол в принципе. В этой игре правят эмоции и подавляющее большинство болельщиков хочет всего и сразу. И если реальность не совпадает с тем, что нарисовало воображение, выплеск негативных эмоций гарантирован. Это примерно как держать в руке идеально выглядящее яблоко, а, надкусив его, обнаружить внутри червяка.

Впрочем, если сравнивать нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора с фруктом, правильнее использовать другой пример. С плодом, которому требуется время, чтобы созреть. Есть мнение, что «Реал» поторопился, заплатив за 16-летнего на тот момент мальчишку 45 миллионов евро, однако данную версию разбивает наличие у мадридского клуба четкого плана по выводу таланта на уровень, который соответствует трансферной стоимости бразильского вундеркинда.

Планку же ожиданий Винисиус начал поднимать, еще будучи ребенком. Скауты «Фламенго», за который страстно болел трагически погибший дедушка будущей звезды, приметили играющего на улице малыша в шестилетнем возрасте. Когда ему исполнилось восемь, Вини уже был звездочкой в матчах против десятилетних. Два года разницы в таком возрасте — пропасть, но все равно мальчишка в красно-черной футболке крутил позвонки более мощным защитникам.

Стремительным получился и дебют Винисиуса в главной команде «Фла». Ему планировали дать время на адаптацию, однако тренерскому штабу хватило пары тренировок, чтобы понять: новобранец уже заслуживает дебюта на легендарной «Маракане», где в 16 лет и 10 месяцев он сыграл против одного из кумиров своего детства Робинью. Вини еще не оброс мышцами, но твердо шел к своей цели, невзирая на сложности.

Например, попав в 10 лет в главную академию «Фламенго», он тратил на дорогу до тренировочного центра три часа, суммарно преодолевая расстояние в 150 километров. Все это закаляло, и когда Вини выиграл южноамериканский кубок для 17-летних, забив за сборную 7 голов, в Мадриде поняли: медлить больше нельзя и выплатили «Фла» все положенные по новому контракту отступные. Сам же юноша перевез всю родню в ту часть Рио, где сам прожил несколько лет.

Плод созрел?

О трансфере бразильского таланта «Реал» объявил в мае 2017-го — больше чем за год до совершеннолетия Винисиуса. Оставшееся время юноша дозревал в родном «Фламенго», причем мадридцы согласовали с бразильским клубом его активное использование в основном составе красно-черных. Хотя это можно было рассматривать лишь как страховку, потому что на родине талант форварда был очевиден всем, и мариновать его на лавке никто не собирался. Соответственно, еще до своего 18-летия Винисиус успел оформить три дубля в составе «Фла», однажды отличившись в игре в игре Кубка Либертадорес с эквадорским клубом «Эмелек» (2:1) после выхода на замену.

Тут самое время вспомнить об уровне ожиданий, ведь на родине Вини сравнивали с Неймаром, а в «Реале» видели в роли футболиста, который заменит на левом фланге атаки Криштиану Роналду. Многие, правда, посчитали, что рокировка пятикратного обладателя «Золотого мяча» и только переехавшего в Европу юноши получится мгновенной. Однако в самом клубе никто и не думал торопить события.

Нагрузки Винисиуса строго дозировали, постепенно подводя к основному составу и компенсируя недостаток игровой практики выступлениями за вторую команду. Как раз там — в мадридском дерби с «Атлетико» — бразилец оформил свой первый испанский дубль. Кроме того, фитнес-тренеры сливочных помогали форварду обрасти жизненно необходимыми в Европе мышцами так, чтобы игрок ни в коем случае не потерял один из своих главных козырей — скорость.

С этой задачей справились. Дриблинг никуда не делся, а вот сам процесс выхода на более высокий уровень, возможно, несколько затянулся. Отчасти это объясняется сменами тренеров. Провалившийся в «Реале» Хулен Лопетеги, которого приглашали как раз за его умение работать с молодыми, толком ничего не успел. Недолго проработал главным и Сантьяго Солари, который изучил возможности форварда во второй команде, а Зинедин Зидан — довольно консервативный и очень требовательный специалист, регулярно подчеркивавший: Винисиусу и его соотечественнику Родригу требуется время.

А вот и голешник «Реала» ???



Кроос забросил на Винисиуса, и Жуниор по-взрослому разобрался с обороной «Ливерпуля» ? pic.twitter.com/zaRjZN50Bk — Матч ТВ (@MatchTV) April 6, 2021

Понятно, что тренера не устраивало, как бразилец распоряжается голевыми моментами, которые зачастую сам и создавал. С нормальной реализацией Винисиус мог демонстрировать результативность уровня Лео Месси, но всего лишь побил рекорд аргентинца, забив самый молодой гол в истории класико в 19 лет и 233 дня.

Это выводило из себя даже партнеров. В перерыве осеннего матча группового раунда Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии» в объективы телекамер попал Карим Бензема, который, обращаясь к Ферлану Менди, говорил про Винисиуса: «Брат, не пасуй ему. Он делает, что хочет. Просто играет против нас».

Какой же крутой Винисиус. Парень сегодня разорвал «Ливерпуль» на кусочки ?



Сделал королевский дубль с подачи Модрича: pic.twitter.com/mwaxDAexf4 — Матч ТВ (@MatchTV) April 6, 2021

Клуб оперативно погасил возможный конфликт, но осадок остался. Тем более что зимой пошли слухи о планах «Реала» расстаться с не оправдавшим надежд южноамериканцем. Но, к счастью, все так и ограничилось разговорами. А так как пасовать в Мадриде умеют многие, во вторник Винисиус дважды забил «Ливерпулю» при помощи мэтров — Тони Крооса и Луки Модрича. Когда случилось второе взятие ворот, выяснилось много любопытных фактов. Например, что в более юном возрасте в плей-офф Лиги чемпионов на такой стадии дубль делал только Кильян Мбаппе. Что в «Реале»" первый дубль Рауля в плей-офф случился в 22 года, а Бензема забил два гола только в 24.

21-летний Месси тоже позади, ведь Винисиус достигнет этого возраста только в июле. Если кто-то забыл, ему всего 20. Нынешний неоднозначный сезон — пока самый результативный в мадридской карьере. Конечно, смешно проводить параллели с капитаном «Барселоны», когда речь идет о шести точных ударах, но все равно хочется верить, что матч с «Ливерпулем» станет для Винисиуса переломным моментом карьеры.

Самое интересное в ней впереди, и никто не может запретить бразильцу мечтать выиграть «Золотой мяч». Не завтра, а в 25-26 лет, когда он окончательно сформируется как футболист. Это не предположение, а практически точная цитата из интервью. План у Винисиуса есть, а кроме него имеется не только талант, но и, как стало ясно после матча с «Ливерпулем», характер, который не дал сломаться, когда на него были готовы махнуть рукой.