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«Реалу» нет равных в играх на выживание. Победа над «Аталантой» — очередное доказательство

«Реал» обыграл «Аталанту» в матче Лиги чемпионов
Дмитрий Гирин
Корреспондент
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Игрок «Реала» Килиан Мбаппе (№9) празднует гол с товарищами по команде в матче с «Аталантой».
Фото Reuters
Кажется, вопрос с проходом в плей-офф решен.
Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
10 дек, 23:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
2:3
Реал

Циничный успех

Никакой мадридской катастрофы не произошло, что, собственно, и требовалось доказать. Все предположения о том, что «Реал» на грани и может оказаться за бортом плей-офф Лиги чемпионов, начавшиеся было после поражения от «Ливерпуля» две недели назад, оказались несостоятельными. Команда Карло Анчелотти победила в гостях «Аталанту» и теперь наверняка пройдет в следующий этап. Очевидно, для этого достаточно будет уже в январе обыграть совсем уж грустный и невзрачный «РБ Зальцбург» на своем поле — более чем посильная задача.

Победа в Бергамо получилась нервной и в то же время абсолютно классической. Предматчевый расклад был очевидным: лидер серии А и одна из самых ярких и стильных команд этого сезона (38 голов в 15 турах, больше в топ-5 европейских чемпионатов забили только «Барселона» и «Бавария») против проблемного топ-клуба, который к тому же еще и измучен травмами (минус Давид Алаба, Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Эдуардо Камавинга и Ферлан Менди), но которому при этом категорически нельзя проигрывать. И, как это нередко бывает, топ-клуб победил — сколько их уже было, таких матчей.

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Нельзя сказать, что «Реал» выиграл вопреки всему — это было бы слишком громко и пафосно. Но победа получилась достаточно циничной и, глупо это отрицать, замешанной на изрядной доле везения. Гол Винисиуса стал возможен благодаря рикошету от защитника, после которого мяч отлетел к бразильцу, да еще и максимально удобно, да и промах Маттео Ретеги с линии вратарской на последних секундах уже компенсированного времени — это момент для фейл-парадов.

Винисиус Жуниор и Исак Хиен.
Фото Reuters

Отскок или ДНК?

С другой стороны, списывать все просто на везение было бы неправильно. В конце концов, есть такие понятия, как класс и исполнительское мастерство. «Реал» продемонстрировал реализацию, близкую к идеальной. Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем воспользовались, по сути, первыми же предоставившимися им шансами (а англичанин этот шанс еще сам себе и создал). Тогда как «Аталанте», которая симпатично наиграла на 2,94 xG (против 1,57 у соперника), остается только вспоминать свои моменты.

В нужный момент так, как надо, сыграли лидеры. Когда было нужно, подтащил Тибо Куртуа (да, к бельгийцу есть вопросы по второму голу, но там скорее стоит отметить Адемолу Лукмана, который идеально исполнил то, что и задумал — удар в противоход в ближний угол из-под защитника). В своем стиле выступил Антонио Рюдигер — единственный оставшийся из основной четверки защитников (страшно подумать, что будет, если сломается и он). Группа атаки сделала все, чтобы у обороны и вратаря было право на ошибку. Пожалуй, даже травма Мбаппе обернулась в плюс — вышедший вместо француза Родриго куда полезнее без мяча.

Килиан Мбаппе получил травму в&nbsp;матче Лиги чемпионов &laquo;Аталанта&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;. Как же не везет Мбаппе! Забил породистый гол «Аталанте» в Лиге чемпионов, а затем получил травму

При этом было немного удивительно наблюдать, как «Аталанта», нагнетая давление, делает тройную замену, выпуская на поле в том числе лучшего бомбардира серии А (12 голов) и основного форварда сборной Италии Ретеги, тогда как Анчелотти ждал с заменами до последний десятиминутки просто потому, что ему особенно и некого было выпускать, при всем уважении к живой легенде Луке Модричу и, возможно, будущей легенде Арде Гюлеру. Хотя принято считать, что теперь, когда разрешено пять замен, топ-клубы априори должны иметь преимущество в этом аспекте.

«Чувствуем облегчение после этой победы. Игра была очень сложной. Во втором тайме пришлось отстаивать преимущество в счете, но мы с этим отлично справились», — кажется, слова Беллингема максимально точно отражают эмоции поклонников «Реала» после матча в Бергамо.

Джуд Беллингем в матче «Аталанта» — «Реал».
Фото AFP

В общем, есть симпатичные авторские команды, иногда даже очень хорошие, как нынешняя «Аталанта». А есть «Реал», который, когда очень припрет, способен перетерпеть, нашаманить удачу, включить магию звезд — и добиться нужного результата, порой максимально цинично. Сколько мы уже видели что-то подобное за последние годы? Недоброжелатели назовут это очередным, которым уже по счету, отскоком. Болельщики скажут что-нибудь про ДНК и что-нибудь еще в том же духе. Но факт остается фактом: «Реал» опять выиграл, когда это было больше всего нужно.

И, кстати, «ПСЖ», который также был в числе подвисших топ-клубов, тоже победил, разгромив в гостях «Зальцбург». Там турнирная ситуация посложнее, чем у «Реала», но, есть ощущение, что в плане преодоления группового этапа все будет без особых сенсаций.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Аталанта
ФК Реал
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