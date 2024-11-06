«Реал» вошел в пике. Вслед за «Барселоной» в Мадриде красиво победил и «Милан»

Кажется, это кризис.

«Реал» против «Милана» — классика европейского футбола. Эти двое — синоним словосочетания топ-клуб. Хорошо помню, как в спортивных СМИ совсем недавно если кто-то из авторов или спикеров хотел привести пример большой европейской команды, то при перечислении обязательно называл «Реал» и «Милан». Ну и 22 победы в Кубке/Лиге чемпионов на двоих (15+7) говорят сами за себя.

Сейчас, правда, они если не с разных планет, то точно не равновеликие величины. «Милан», конечно, сумел отчасти восстановиться после периода глубокого упадка в 2010-е, два года назад взял скудетто и вернулся в Лигу чемпионов, где выступает четвертый сезон подряд. Но сейчас красно-черные снова находятся на этапе перестройки — новый тренер, новые идеи, новые футболисты. Пока у Паулу Фонсеки все складывается не очень гладко, но ставить крест на тренере после двух месяцев с начала сезона, конечно, с одной стороны очень по-итальянски, но с другой — максимально глупо.

Но любые доводы разума не отменят давления, под которым сейчас работает португалец. Поражение на «Сантьяго Бернабеу» — далеко не катастрофа для «Милана» с турнирной точки зрения, учитывая, что дальше красно-черным встречаться со «Слованом» (г), «Црвеной Звездой» (д), «Жироной» (д) и загребским «Динамо» (г). На этом отрезке нужно спокойно брать 10-12 очков и этого точно хватит для попадания в плей-офф (возможно, даже в топ-8). Но на прошлой неделе случилось безликое домашнее поражение от «Наполи» в серии А (0:2), и еще один слабый матч против топ-соперника — серьезный имиджевый и психологический удар.

Вопросы имиджа актуальны и для «Реала», которому требовалось показать правильную реакцию на домашние 0:4 от «Барселоны». С этим результатом команда Карло Анчелотти должна жила все последние десять дней, поскольку матч чемпионата Испании против «Валенсии» в минувшие выходные перенесли из-за сильнейшего наводнения. И это важное обстоятельство еще и с той точки зрения, что «Милан» за этот же период успел выйти на поле дважды — против «Наполи» и против «Монцы» (1:0).

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«Реал» сразу же решил придавить и напугать гостей, но Килиан Мбаппе все еще ищет себя в Мадриде: француз промахнулся два раза — сначала мимо дальнего угла, без помех пробивая из пределов штрафной, а потом мимо мяча после прострела Лукаса Васкеса. Однако «Милан» явно вышел на эту игру с правильным настроем, который довольно точно сформулировал Алессандро Дель Пьеро в эфире телеканала CBS Sport: «Да, у нас есть проблемы, но это матч на одном из самых легендарных стадионов мира против одного из величайших клубов мира — и где, если не здесь, выйти и показать все, что мы можем».

Но, помимо этого, последовали еще и интересные тактические ходы от Фонсеки. Так, при позиционной обороне «Милан» выстраивался по схеме 5-2-3, когда центральный хавбек Юнус Муса становился правым защитником, а номинальный правый защитник Эмерсон Роял превращался в правого центрального. Очевидно, что это сделано под Винисиуса, ведь Эмерсон — мягко говоря, не образец надежности в ситуации «один в один», и против такого оппонента ему явно необходима помощь. Что, собственно, и показал эпизод с пенальти, пусть Винисиус там очень красиво все дорисовал (и вообще, в эпоху ВАР такие 11-метровые нередко отменяют после просмотра).

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При владении же Муса возвращался в центр поля, Эмерсон и Тео Эрнандес традиционно поднимались высоко, а помогать разыгрывать мяч к паре центральных защитников опускался опорник Юсуф Фофана. Описание кажется немного сложным, но, главное, что конструкция работала. «Милан» хорошо контролировал мяч, и это не выглядело стерильным владением — гости регулярно создавали хорошие моменты. Способствовала тому и какая-то леность «Реала», квинтэссенцией же стал эпизод со вторым голом итальянцев: нелепая потеря в центре, никто не спешит в отбор, и легкое добивание Альваро Мораты. Показательна и реакция Анчелотти: в перерыве Папа Карло убрал с поля двух центральных полузащитников, ответственных за прессинг и оборону — Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени.

Для «Милана» в такой ситуации важно было не почувствовать себя слишком уверенно и спокойно. А также наказывать «Реал» за ошибки. Когда в стартовые 15 минут второго тайма Рафаэл Леау сначала не смог пробить Андрея Лунина ударом головой, а потом запорол две очень перспективных контратаки, подумалось, что это еще аукнется. Пусть даже на поле и близко не было той бури, что игроки «Реала» устроили в матче с «Боруссией» две недели назад.

Но иногда такие мысли и предчувствия оказываются ошибочными. «Реал», конечно, завелся и включился, и даже забил (гол, правда, отменили из-за офсайда после вмешательства ВАР), но произошло это уже при счете 1:3. Та комбинация «Милана», начатая вратарем Майком Меньяном, вышла образцовой, а ускорение и голевой пас Леау — восхитительными.

1:7 в двух подряд матчах. На на своем поле. Против статусных соперников. Это очень больно для «Реала» и, кажется, похоже на кризис. «Милан» же показал, что далеко не так плох, как можно было подумать по ходу сезона.