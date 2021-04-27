«СЭ» дал любопытный прогноз на оба матча.

27 апреля в полуфинале Лиги чемпионов сыграют «Реал» и «Челси», а днем позже — «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Оба матча начнутся в 22.00 по московскому времени. Ниже — прогноз «СЭ» на эти поединки. Делайте ставки на 1/2 ЛЧ с приветственным бонусом — получите до 10 000 рублей на первое пополнение.

Когда состоятся ответные матчи

Вторые поединки в обеих парах пройдут через неделю. 4 мая сыграют «Сити» и «ПСЖ», а 5 мая — «Челси» и «Реал».

Финал Лиги чемпионов-2020/21 состоится 29 мая в Стамбуле на стадионе имени Ататюрка.

Где смотреть прямые трансляции Лиги чемпионов

Правами на показ матчей Лиги чемпионов владеет субхолдинг «Матч». Оба полуфинала будут транслироваться в прямом эфире федерального канала «Матч ТВ».

27 апреля «Реал» — «Челси», начало трансляции в 21.45.

28 апреля «ПСЖ» — «Манчестер Сити», прямой эфир стартует в 21.45.

Кубок Лиги чемпионов. Фото AFP

Кто выиграет Лигу чемпионов

По мнению букмекерской компании БЕТСИТИ, главный фаворит турнира — «Манчестер Сити». Коэффициент на победу английского клуба равен 2.40. Ниже расцениваются шансы «ПСЖ» — 3.80. Дальше идут «Реал» (4.70) и «Челси» (5.30).

Однако можно пойти от противного и дать свой прогноз на то, что любая из команд-полуфиналистов не выиграет турнир. Например, коэффициент на вылет «Манчестер Сити» равен 1.57.

Тимо Вернер. Фото AFP

«Реал» — «Челси»: прогноз и ставка на матч 27 апреля

За последние шесть лет «Реал» трижды выиграл Лигу чемпионов. Это было в 2016, 2017 и 2018 годах. Тогда сливочными, как и сейчас, руководил Зинедин Зидан. Да и лидеры были те же — Рамос, Кроос, Модрич, Бензема, Карвахаль, Каземиру.

Для «Челси» это первый полуфинал начиная с сезона-2013/14. Тогда синие уступили другому мадридскому клубу — «Атлетико». Из той команды сейчас в составе «Челси» остался только Сесар Аспиликуэта. Так что опыта подобных матчей у «Реала» явно больше.

Много говорилось о том, что мадридцы прекрасно проводят топовые матчи. В апреле за одну неделю сливочные прошли в 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» (3:1, 0:0) и победили в класико «Барселону» (2:1). Но следом за этим «Реал» не смог победить «Хетафе» и «Бетис» в ла лиге.

«Челси» после неожиданного разгрома от «Вест Бромвича» (2:5) в начале апреля прошел «Порту» в Лиге чемпионов. А затем победил «Манчестер Сити» в Кубке Англии (1:0). В премьер-лиге синие в минувшие выходные переиграли «Вест Хэм» и закрепились в первой четверке.

БЕТСИТИ считает небольшим фаворитом первого матча «Реал». Коэффициент на его победу равен 2.34, на выигрыш «Челси» — 3.30. Ничья оценивается в 3.30.

В последних пяти матчах испанский клуб пропустил только один гол и четыре раза подряд сыграл на ноль. При этом мадридцы сумели забить только в двух из этих пяти встреч.

«Челси» в последних пяти матчах пропустил дважды, трижды подряд сыграв на ноль. За эти пять встреч синие лишь раз забили больше гола.

Вся статистика говорит в пользу «низового» матча.

Прогноз «СЭ»: тотал голов меньше 1,5 с высоким коэффициентом 2.85.

Неймар. Фото AFP

«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка на матч 28 апреля

В массовом сознании это противостояние двух денежных мешков. Нефтяные миллионы из ОАЭ против неиссякаемых катарских ресурсов.

Оба клуба давно мечтают о победе в Лиге чемпионов, но так и не сумели пока ее добиться. «ПСЖ» в прошлом году играл в финале, где уступил «Баварии» (0:1).

«Манчестер Сити» второй раз в истории прорвался в полуфинал. Первый был в сезоне-2015/16. Тогда англичане проиграли по сумме двух встреч «Реалу» (0:1, 0:0).

В том сезоне в 1/4 финала «Сити» превзошел «ПСЖ» (2:2 в гостях и 1:0 дома). До нынешнего момента это была единственная встреча двух команд в Лиге чемпионов.

Главный вопрос перед матчем: сумеет ли выйти на поле Киллиан Мбаппе? Нападающий «ПСЖ» получил повреждение в концовке игры с «Метцем» в субботу.

У «Сити» есть не менее серьезная проблема: состояние здоровья Кевина Де Брейне. Бельгиец травмировался во встрече с «Челси» в полуфинале Кубка Англии.

БЕТСИТИ считает фаворитом предстоящего матча гостей. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» равен 2.24, на выигрыш «ПСЖ» — 3.00. Ничья оценивается в 3.90.

Обе команды располагают великолепными атакующими ресурсами даже без Мбаппе и Де Брейне. Вполне логично ожидать результативного противостояния. Особенно после перерыва.

В пяти из шести последних матчей «ПСЖ» забивал во вторых таймах, суммарно отправив в ворота соперника десять мячей. Похожая картина и у «Сити» — «горожане» забили после перерыва в пяти из семи предыдущих поединков.

Прогноз «СЭ»: тотал голов во втором тайме больше 1,5 с хорошим коэффициентом 1.81.

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