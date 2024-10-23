Футбол
Лига чемпионов
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 01:20

Эмери лидирует с «Астон Виллой», Доннарумма не выручил «ПСЖ», у «Милана» первая победа и яркий дебют 16-летнего рекордсмена

«ПСЖ» сыграл вничью с ПСВ в Лиге чемпионов, «Ювентус» уступил «Штутгарту»
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма.
Фото Reuters
Обзор состоявшихся во вторник матчей 3-го тура Лиги чемпионов.

Гол с углового

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
22 окт, 19:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
3:1
Брюгге

Дорогу к первой победе «Милана» в этом розыгрыше, само собой, открыл лучший игрок «россонери» Пулишич. Американец — самый результативный футболист серии А в 2024 году, у которого 9 ассистентских баллов, а свой 15-й гол он забил, закрутив мяч в ворота с углового! Да, потом миланцам пришлось начинать все заново после провала в обороне и ответного гола резервиста «Брюгге» Саббе, однако бельгийцам было сложно, так как они с 40-й минуты остались в меньшинстве.

В итоге сработали сделанные Паулу Фонсекой замены, причем португалец убрал с поля Рафаэла Леау, которого болельщики решили освистать. Формально вместо форварда вышел Чуквуэзе, но по факту налево отправился Окафор. И пока Леау брел вдоль бровки, пронесшийся по флангу швейцарец от линии поля выложил мяч оформившему в итоге дубль Рейндерсу.

Еще одной красивой историей стал выход на замену Камарды, который в 16 лет и 226 дней стал самым молодым итальянцем (и, само собой, игроком «Милана»), сыгравшим в Лиге чемпионов. Прежде национальным рекордом владел Мойзе Кин. А максимально красивой историю Камарды мог сделать гол юноши, однако эмоциональное празднование оказалось преждевременным, так как ВАР обнаружил офсайд. Так что форвард отметился в протоколе лишь желтой карточкой за сорванную на радостях футболку.

Игрок &laquo;Реала&raquo; Винисиус празднует свой гол в&nbsp;ворота &laquo;Боруссии&raquo;. Тотальное уничтожение! «Реал» выдал фантастическое шоу в Мадриде

Как во времена Венгера

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
22 окт, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
1:0
Шахтер Д

«Арсенал» в первом тайме создал достаточно моментов, чтобы обеспечить себе комфортное преимущество в счете. Подводила точность, как в случае, когда при подаче углового над верхним углом пробил Калафьори. Но как раз итальянский защитник разогнал атаку, которая принесла несколько курьезный успех. Габриэл Мартинелли попал в штангу, однако мяч отскочил от нее в голкипера «Шахтера» и срикошетил в ворота. В итоге этот успех так и остался единственным, а в добавленное арбитром время победу «канонирам» сохранил вытянувший мяч из угла Райя. У «Арсенала» три подряд сухих матча в ЛЧ, чего не случалось с 2007 года, когда у руля команды еще находился Арсен Венгер.

Перин не волшебник

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
22 окт, 22:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
0:1
Штутгарт

Долгое время в Турине главным действующим лицом был ВАР. В начале второго тайма техника помогла отменить гол Ундава, у которого в пограничной ситуации определили игру рукой. В концовке же главного арбитра пригласили к монитору, и он не только предъявил вторую в матче желтую карточку капитану «Ювентуса» Данилу, но и указал на 11-метровую отметку. Туринская публика схватилась за головы, а потом взревела от восторга. В это состояние трибуны привел Перин, который вытащил из угла удар Мийо и стал третьим — после Буффона и Щенсны — вратарем «Старой синьоры», отразившим пенальти в главном еврокубке. Вот он поражения точно не заслуживал, но что мог сделать голкипер, если защитники позволили Туре расстрелять ворота с нескольких метров? Сенсационна по сути, но заслуженная по форме победа «Штутгарта».

Парижские кошмары

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
22 окт, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
1:1
ПСВ

Насколько все легко у помолодевшего «ПСЖ» в национальном чемпионате, настолько все сложно в ЛЧ. К перерыву у парижан в этом турнире накопилась серия из 89 холостых ударов, а еще впервые в своей истории французский суперклуб достиг отметки в 400 минут без забитых мячей. И ладно бы команда играла плохо и не имела моментов! Напротив, их было более, чем достаточно. Чего стоит шанс Дембеле, который после диагонали Нуну Мендеша остался в одиночестве на линии площади ворот и ухитрился пробить в перекладину.

Александр Головин (слева) и&nbsp;Такуми Минамино (справа) празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Црвены Звезды&raquo;. «Монако» разбил «Црвену». Головин был близок к голу — сербов спасла штанга

ПСВ же хватило одной толковой атаки, начало которой положил агрессивный прессинг, и его жертвой стал Жоау Невеш. А Ланг, сместившись с фланга в центр, поймал Доннарумму на шаге, и тот беспомощным взглядом проводил влетевший в ближний угол мяч. Но, конечно, это не такая очевидная ошибка, как в случае с не раз спасавшим Бенитесом. Хакими атаковал из-за штрафной (95-й удар парижан с момента прошлого гола), и мяч проскочил в сетку между ногами вратаря гостей.

Что интересно, «ПСЖ» должен был пропускать всего через несколько минут, но чистый выход один на один испортил Тил. Бывший футболист «Спартака» забыл, что лучшее — враг хорошего. Гус должен был решать эпизод сам, но решил выдать пас партнеру, и подоспевший защитник выбил мяч на угловой. Ну а в концовке Бенитес исправился, невероятным образом остановив на линии удар Маркиньюса. 107 ударов и 1 гол — с таким КПД в ЛЧ побеждать трудно. Тем временем у Луиса Энрике всего 40 процентов побед в главном еврокубке, и на данный момент он худший еврокубковый тренер «ПСЖ» эпохи катарских миллиардов.

Вайсс без Вайсса и австрийский провал

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
22 окт, 22:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
2:0
Болонья

«Астон Вилла» начала тяжело, из-за чего Эмилиано Мартинесу было не до скуки. Но постепенно аргентинец передал эстафету голкиперу «Болоньи» Скорупски. Тот выручал и заставлял нервничать мазавших в итоге бирмингемцев, только пропустил поляк максимально обидным образом. Мяч влетел в сетку, миновав всех игроков после подачи Макгинна со штрафного.

А вслед за капитаном отличился Дуран, который обычно выступает в роли джокера. Причем колумбиец в падении отправил мяч в сетку с подачи Роджерса перед собственной заменой и все же успел забить свой второй в сезоне гол в качестве игрока стартового состава. Унаи Эмери может гордиться своим выбором и промежуточными итогами. Три победы и ноль пропущенных мячей. Раньше, кстати, с трех «сухарей» дебютировали на групповой стадии «Малага» в 2012 году и «Лестер» в 2016-м.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
22 окт, 22:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
2:0
Слован Бр

После прошлого тура Владимир Вайсс лишился важного игрока, так как его сын — Владимир Вайсс-младший — объявил о завершении карьеры. Это заявление 34-летнего капитана «Слована» последовало вслед за разгромным поражением от «Манчестер Сити», чью академию он закончил. И уже без него братиславцы проиграли другому дебютанту ЛЧ, у которого в этом турнире забивают только игроки обороны. Для воспитанника «Реала» Гутьерреса это первый успех в главном еврокубке, где он уже играл за мадридцев, но прежде всегда проигрывал. Тут же долгожданный успех сделал неизбежным ветеран «Жироны» Хуанпе. 33-летний защитник при помощи рикошета забил со штрафного.

Килиан Мбаппе, Брэдли Барколя, Александр Головин. «Реал» разгромил «Боруссию», «ПСЖ» сыграл вничью с ПСВ. Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
22 окт, 22:00. Worthersee Stadion (Клагенфурт)
Штурм
0:2
Спортинг

В августе футбольная Австрия праздновала историческое событие в виде выхода сразу двух команд в основной этап ЛЧ, только там ведущие клубы страны дружно проваливаются. Недавний гегемон «Зальцбург» в кризисе, а теперь третье поражение потерпел «Штурм». И ведь чемпионы играли не с топ-клубом, хотя именно так выглядел на фоне зальцбуржцев «Спортинг». 2:0 — это подарок со стороны лиссабонцев, а разницу в классе ярко продемонстрировал лучший снайпер гостей Дьекереш. Удвоив счет, швед словно издевался над защитниками и голкипером, послав в мяч в сетку, когда все оппоненты были бессильны что-либо сделать. «Львы» впервые в своей истории избежали поражений после трех туров основного раунда ЛЧ.

Статистика дня

10 матчей основного этапа завершились с преимуществом одного из соперников в четыре и более мячей. Столько же таких результатов было зафиксировано за весь групповой турнир предыдущего розыгрыша.

20 лет «Монако» не забивал в ЛЧ пять мячей. В прошлый раз в декабре 2004-го от монегасков пострадал «Депортиво».

20 лет и 75 дней — возраст нападающего «Боруссии» Гиттенса, который стал самым молодым англичанином, забившим «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу».

27 матчей составляет серия «ПСЖ» с голами в групповом турнире на домашней арене «Парк де Пренс».

35 (20+15) результативных баллов заработал в ЛЧ, начиная с сезона-2021/22 нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. На этом временном отрезке бразильцу нет равных в главном еврокубке.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Астон Вилла
ФК Жирона
ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК Ювентус
Читайте также
Хождение по мукам. Тяжелая история франшизы «Виннипега» / «Финикса» / «Аризоны»
В «Роскосмосе» рассказали об опасности обломков разрушенного спутника Intelsat-33e
Станкович с трибуны смотрел на свою команду после провала с «Краснодаром», Махачкала не стала винить судей. Что произошло после матча «Динамо» Мх - «Спартак»
Мэр Моршанска объяснил причину своего увольнения после слов о погибшем на СВО
Евгений Семененко: биография двукратного чемпиона России
Трамп впервые за два месяца обгоняет Харрис по прогнозам на победу. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 12-го тура 20 октября
«Шинник» — «Балтика»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Алания»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Спартак», «Химки» обыграли «Локо»: голы дня
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Куртуа — о победе над «Боруссией»: «Реал» прессинговал с интенсивностью, достойной чемпионского матча»
Хюттер — о победе над «Црвеной Звездой»: «Для «Монако» это действительно три важных очка»
«Краснодар» — «Пари НН». Онлайн-трансляция матча Кубка России
Перин: Штутгарт» хорошо справился с тем, что подчеркнул недостатки «Ювентуса»
Анчелотти — о победе над «Боруссией»: «Это был лучший второй тайм в сезоне»
Хакими — о ничьей с «ПСВ»: «Я считаю, что «ПСЖ» заслужил три очка»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости