«ПСЖ» Энрике против «Сити» Гвардиолы. Встреча двух тренеров, которые выросли из тики-таки

Один завоевал Европу, а второй собирает осколки топ-клуба.

В седьмом туре обновленной Лиги чемпионов встретятся «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Матч интересен не только из-за громкой афиши или неубедительных результатов обоих клубов в этом турнире, находящихся под угрозой вылета из ЛЧ. Это будет встреча двух выпускников «Барселоны», которые в свое время окончили школу тики-таки на «отлично».

«ПСЖ» Луиса Энрике

Работу Луиса Энрике в «ПСЖ» оценивать сложно. Мы стали забывать, что парижане уверенно взяли титул лиги 1 и — что важнее — дошли до полуфинала Лиги чемпионов, где только удача помогла «Боруссии» одержать над ними победу и попасть в финал.

Да и теперь «ПСЖ» уверенно идет в чемпионате — команда до сих пор не проиграла ни одного матча и уже заработала огромный отрыв от преследователей. Только прошлогодний успех в главном еврокубке подопечные Энрике развить пока никак не могут. В чем проблемы?

Их накопилось много. Главная: как бы тренер ни готовился к уходу Килиана Мбаппе, заменить его пока не удалось. Рамуш с травмой пропустил около трех месяцев, Коло Муани никак не может попасть по воротам, а Асенсио, из которого Энрике сделал оттянутого форварда, все-таки не идеальный игрок для этой роли. От тактических перестановок выиграл только Барколя, который получил огромную свободу на фланге, но он не может в одиночку решать исход матчей, как это делал Мбаппе.

Болельщики парижан подмечают, что тактика Энрике стала чересчур оборонительной. Команда почти не использует креативный потенциал Невеша и Заира-Эмери, а форварды не рискуют идти в обводку. На бумаге это правильный план против топ-команд, но на деле он ни разу не сработал. Кажется, с Гвардиолой пора сделать ставку на веселую перестрелку, иначе «ПСЖ» рискует в очередной раз проиграть и поставить под угрозу выход в следующий этап.

Хосеп Гвардиола. Фото Reuters

Кризис «Манчестер Сити» Гвардиолы

Пеп Гвардиола в последнее время сам не свой — мы смеялись над ужасным отрезком «горожан», но испанцу на самом деле можно только посочувствовать. Все мы помним, как Пеп исцарапал себе всю лысину после очередного поражения — он настоящий фанатик, болеющий футболом.

Гвардиола до сих пор решает проблему с отсутствием Родри, пытается оживить заглохшего Холанна и безуспешно тасует состав в надежде на позитивные изменения. Это точно уже не тот грозный «Сити», который давал бой «Реалу».

Кризис у Пепа во многом кадровый — на Родри была завязана абсолютно вся игра команды. Пока его функции поделить между другими игроками не удается: Ковачич совсем не опорник, Невешу эта роль не подходит, а Гюндоган с Де Брейне показывают лучший футбол, играя ближе к воротам соперника.

В последнее время у «Манчестер Сити» игра стала налаживаться: поражения превратились в ничьи, ничьи — в победы. Команда уже вплотную подобралась к топ-4 — нет никаких сомнений, что по итогам сезона клуб все же квалифицируется в Лигу чемпионов на следующий год.

Хосеп Гвардиола и Луис Энрике. Фото Getty Images

Чего ждать от встречи Энрике и Гвардиолы?

Два таких похожих, но таких разных тренера. Оба впитали в себя философию тики-таки в «Барселоне», но после ухода из нее пошли совершенно разными дорогами. Гвардиола переизобрел футбол и загнал его в рамки собственной системы, Энрике же стал более гибким и отошел от принципа постоянной игры в пас.

Отметим, что тренеры уже встречались друг с другом в Лиге чемпионов. У обоих по две победы, но в выигрыше здесь Энрике, потому что это были двухматчевые противостояния, по итогам которых его «Барселона» проходила команды Пепа. Забавно, что оба раза Гвардиола проигрывал первую встречу и побеждал во второй — просто не хватало забитых голов.

Если верить статистике их встреч, то Энрике должен традиционно разгромить команду Гвардиолы в первом матче — а второго уже не будет. Но все же Энрике делал это с «Барселоной», а не с обескровленным «ПСЖ». Интрига нешуточная — будем надеяться, что команды покажут убойный футбол с закрученным сюжетом и обилием голов.