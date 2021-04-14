«ПСЖ» отомстил «Баварии». Но у Парижа слишком много проблем, чтобы победить в ЛЧ

Оцениваем шансы финалиста предыдущего розыгрыша в этой Лиге чемпионов.

Странное послевкусие

Месть состоялась, и «ПСЖ» поквитался с «Баварией» за прошлогодний финал. С одной стороны, в этих шаблонных фразах — только констатация фактов. С другой, тут больше эмоций, потому что четкого представления о дальнейших перспективах парижского клуба в Лиге чемпионов нет, а послевкусие какое-то странное. Как, кстати, и после того, как парижане прошли в первом раунде плей-офф «Барселону».

На одной чаше весов бенефисы Кильяна Мбаппе на «Камп Ноу» и в Мюнхене. На другой — неоднозначные ответные матчи на «Парк де Пренс». В случае с «Барсой», конечно, сказалась гигантская фора, однако не покидает ощущение, что не случись смазанного Лео Месси в конце первого тайма пенальти, все могло обернуться в лучшем случае грандиозной нервотрепкой. Примерно такой, как в концовке игры с «Баварией», когда один шальной удар мог завершить европейскую кампанию «ПСЖ».

Неймар — главный неудачник первого тайма ?



Бразилец очень активен, но голам мешает то Нойер, то перекладина, то штанга. А забила в итоге «Бавария» pic.twitter.com/F7oLs539W7 — Матч ТВ (@MatchTV) April 13, 2021

Уже слышу возражения и напоминания про два попадания Неймара в каркас ворот и эпизод, когда бразилец не сумел дотянуться до прокатившегося вдоль линии ворот мяча. Все верно, но также верно и то, что неделю назад в Мюнхене «Бавария» нанесла 31 удар, феноменально сыгравший Кейлор Навас сделал десять сейвов, а парижане забили три мяча при четырех попаданиях в створ, и одно взятие ворот пришлось на редчайшее событие в виде грубой ошибки Мануэля Нойера.

Покеттино без прессинга

Еще одно интересное наблюдение: «ПСЖ» в его нынешней версии проще играть вторым номером, когда есть возможность для быстрого перехода в атаку и простор для демонстрации таланта Неймара, Мбаппе и Анхеля Ди Марии. Если данная тройка ловит вдохновение — это почти приговор для соперника. Но если взять ответный матч с «Баварией», то эффектной игре Неймара катастрофически не хватало эффективности, а Мбаппе так и не понял, что делать с немецкими офсайдными ловушками, и шесть раз оказывался в положении вне игры.

Когда же нужно действовать с позиции силы, у «ПСЖ» возникают проблемы даже в чемпионате Франции, где с момента назначения Маурисио Покеттино случилось уже четыре поражения. И титул, который парижане обязаны выигрывать по умолчанию, вполне может ускользнуть в руки «Лилля» или даже «Монако». Кстати, обе эти команды обыграли действующего чемпиона на его поле, сделав ставку на прагматизм и тактическую выучку, а у тренера монегасков Нико Ковача даже спрашивали: не считает ли он, что в чемпионате и в еврокубках у Парижа словно играют две разные команды?

Коротконогому Нею снова не повезло, а бесстрашный Боатенг решил, что просто выбить мяч — слишком скучно ?



Красота началась с первых минут второго тайма ? pic.twitter.com/5djP54X4EL — Матч ТВ (@MatchTV) April 13, 2021

Самое простое объяснение — отсутствие у назначенного по ходу сезона аргентинского тренера времени, ведь при нынешнем жесточайшем графике ни о какой глобальной тактической перестройке говорить не приходится. Тем более коньком Покеттино всегда был отточенный до блеска прессинг, благодаря которому «Саутгемптон» и «Тоттенхэм» наводили ужас на всю АПЛ.

Нежелание устраивать революцию здесь и сейчас кажется логичным. В том числе и потому, что для фирменного футбола Покеттино необходим немного другой подбор исполнителей, а сам тренер впервые в карьере оказался в команде, которая по умолчанию должна доминировать в десяти матчах из десяти.

А вот и пока единственный гол сегодняшнего вечера ?



Шупо-Мотинг снова забил «ПСЖ». Достойно заменяет Левандовского? pic.twitter.com/OEO0UYvq81 — Матч ТВ (@MatchTV) April 13, 2021

Команды-звезды все еще нет

Пожалуй, приносящий пока результат в Лиге чемпионов здоровый прагматизм — одно из достижений Покеттино, который пытается сделать «ПСЖ» более гибким. Вместе с тем во Франции отмечают, что пока новый тренер не решил проблем, с которыми не разобрались Томас Тухель и ранее — Унаи Эмери. В Париже есть ярчайшие звезды, но по-прежнему нет команды-звезды.

Кажется, ближе всех к решению данной задачи подобрался Тухель. Когда «ПСЖ» год назад выбил дортмундскую «Боруссию» фактически без помощи только закрывшего больничный Мбаппе, а четвертьфинал с «Аталантой» перевернул выход на поле Эрика-Максима Шупо-Мотинга, это была команда с большой буквы. Однако у предшественника Покеттино и близко не было нынешних кадровых проблем. И хотя на фоне «Баварии», в которой один здоровый Роберт Левандовски мог перевернуть все четвертьфинальное противостояние, говорить о потерях нужно с оговорками, с фактами спорить невозможно.

«ПСЖ» с Маркиньюсом и Марко Верратти — совсем другая команда. Это стержневые исполнители. Кроме того, во вторник против «Баварии» не сыграли Левен Кюрзава и Алессандро Флоренци, из-за чего в оборону пришлось опуститься опорнику Данилу Перейре. Не все ладно и в атаке.

Это Тухель нашел место в составе для всех звезд благодаря отчасти авантюрной для современного футбола схеме 4-2-2-2. Покеттино же в Лиге чемпионов делает ставку на Неймара и Мбаппе. С баварцами «ПСЖ» защищался по расстановке 4-4-2, и только при переходе в наступление высоко поднимался Ди Мария. Навыков же Мойзе Кина достаточно, чтобы показывать лучшую в карьере результативность в лиге 1, но мало для топ-матчей главного еврокубка.

Есть, конечно, травмированный Мауро Икарди, однако считал и считаю его покупку главной трансферной ошибкой последних лет. Аргентинец блестящий финишер и король штрафной, только стилистически ему самому не слишком комфортно в Париже, а его объем работы и близко не дотягивает до неистового Эдинсона Кавани, который ушел с обидой на клуб, да еще и на правах свободного агента.

Если все будут здоровы, «ПСЖ», бесспорно, способен на многое. В прошлом розыгрыше на пути в финал он прошел Дортмунд, «Аталанту» и «Лейпциг». Яркие, но ментально не чемпионские команды. Сейчас заматеревшие парижане убрали с дороги «Барсу» и «Баварию», чьи проблемы — исключительно их частные истории. Однако пока чемпионы Франции не стали в полном смысле командой Покеттино и слишком сильно зависят от своих звезд. И пусть гений Мбаппе и Неймара может поставить в тупик любого соперника, каркас выглядит настолько зыбко, что «ПСЖ» способен как исполнить свою давнюю мечту, так и с треском вылететь уже в полуфинале.