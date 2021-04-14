В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов французы уступили дома немцам (0:1), но прошли дальше по сумме двух встреч

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

«ПСЖ» (Франция) — «Бавария» (Германия) — 0:1 (0:1)

Гол: Шупо-Мотинг, 40.

«ПСЖ» (Франция): Навас, Кимпембе, Диалло (Баккер, 58), Дагба, Гей, Дракслер (Кин, 73), Данилу Перейра, Паредес, Ди Мария (Эррера, 89), Неймар, Мбаппе.

«Бавария» (Германия): Нойер, Боатенг, Алаба, Эрнандез, Павар, Киммих, Мюллер, Коман, Дэйвис (Мусиала, 71), Шупо-Мотинг (Хави Мартинес, 85), Сане.

Предупреждения: Алаба, 52. Дагба, 55. Мюллер, 68. Эррера, 90.

Судья: Орсато (Италия).

13 апреля. Париж. Стадион «Парк де Пренс».

Первый матч — 3:2.

Перед игрой главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино произнес вроде бы банальные протокольные слова: «Произойти может все, что угодно». Парижане в первом матче победили со счетом 3:2 в гостях и могли чувствовать себя в безопасности, но призраки прошлого все равно их преследовали. В 2017-м клуб вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Барселоны» после разгрома каталонцев в Париже 4:0, спустя два года французы в том же раунде вроде бы решили все вопросы в гостях у «Манчестер Юнайтед» — 2:0, но в ответной встрече уступили 1:3.

Прошло еще два года, наступил 2021-й. «ПСЖ» лихо преодолел проклятую стадию 1/8 финала (5:2 по сумме двух игр с «Барсой»), но расплескать солидное преимущество можно и позже. Перед матчем на «Парк де Пренс» один юмористический англоязычный профиль в Twitter устроил опрос с двумя простыми вариантами ответа: парижане пройдут дальше или PSG do a PSG, в буквальном переводе — «ПСЖ» сделает «ПСЖ». То есть будет самим собой и разбазарит солидный запас. За второй вариант проголосовало больше людей.

Неймар — главный неудачник первого тайма ?



Бразилец очень активен, но голам мешает то Нойер, то перекладина, то штанга. А забила в итоге «Бавария» pic.twitter.com/F7oLs539W7 — Матч ТВ (@MatchTV) April 13, 2021

Весь матч «ПСЖ» делал «ПСЖ». Неосознанно, конечно, но какая разница? В первом тайме Неймар упустил несколько голевых моментов, попал в перекладину и в штангу — и нельзя было обвинить бразильца в том, что у него трясутся ноги из-за призраков прошлого. А еще до перерыва бригада арбитров сорвала перспективную атаку французов из-за сомнительного офсайда, хотя судьям в поле рекомендовано ждать окончания эпизода — если что, ВАР исправит. В соцсетях взбунтовались не меньше, чем болельщики «Спартака» после дерби с «Локомотивом».

«ПСЖ» мог легко выиграть стартовую 45-минутку — а победила в нем «Бавария». Красивые атаки и удары парижского клуба завершились ничем, а Шупо-Мотинг забил слегка уродливый гол. Но главное — забил.

А вот и пока единственный гол сегодняшнего вечера ?



Шупо-Мотинг снова забил «ПСЖ». Достойно заменяет Левандовского? pic.twitter.com/OEO0UYvq81 — Матч ТВ (@MatchTV) April 13, 2021

«ПСЖ» после успеха камерунца занервничал. Слишком многие там помнят, что происходило в Барселоне в 2017-м и в Париже в 2019-м. А ведь «Баварии» на тот момент был необходим всего еще один мяч — и она вышла бы в полуфинал.

Но у хозяев не получалось забить даже разок. Неймар после гениального паса Ди Марии упустил жирный момент в начале второго тайма, Мбаппе даже поразил ворота после выхода два в одного — но свистнули офсайд. Покеттино на бровке искусал все губы — у него ведь тоже репутация романтика-неудачника, с «Тоттенхэмом» Маурисио так ничего и не выиграл.

Против «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» все решало добавленное время — именно тогда каталонцы забили два решающих мяча в ворота «ПСЖ», а Маркус Рэшфорд реализовал победный пенальти. В этой встрече все тоже планомерно шло к взрывной концовке. Парижане все больше нервничали и упускали тьму моментов, хотя «Бавария» чрезвычайно высоко отодвинула линию обороны и допускала к себе в тыл нападающих соперника. Все игроки мюнхенской команды, включая Нойера, в заключительные 20 минут чуть ли не прописались в штрафной Наваса. Но «ПСЖ» удавалось отбиваться, хотя и совсем не уверенно.

В добавленное время «Баварии» тоже создала момент, когда Навас перехватил опасный прострел и сохранил для «ПСЖ» необходимый счет. И тут вспомнилось, что в тех самых играх с «МЮ» парижан не уберег даже Буффон в воротах. Получается, Навас круче великого итальянца, что логично — Кейлор, в отличие от Джанлуиджи, брал «ушастый кубок».

«ПСЖ» все-таки выстоял. Да, это домашнее поражение, но в сумме — одна из величайших побед в не очень-то долгой истории клуба. Несокрушимая «Бавария» вылетела, а «ПСЖ» преодолел и ее, и самого себя. Похоже, парижане действительно созрели и повзрослели.