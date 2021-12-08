В «группе смерти» не выжил «Милан». Гризманн вытащил «Атлетико» в плей-офф. Месси превзошел достижение Пеле

Обзор состоявшихся во вторник матчей 6-го тура Лиги чемпионов.

Не вечер россонери

Группа В

Милан — Ливерпуль — 1:2 (Томори, 29 — Салах, 36. Ориги, 55)

Порту — Атлетико — 1:3 (Сержиу Олиейра, 90+5, с пенальти — Гризманн, 56. Корреа, 90. Де Пауль, 90+3). Удаления: Феррейра-Карраско («Атлетико»), 67. Вендел («Порту»), 70. Маршесин («Порту», на скамейке запасных), 75.

Еще после жеребьевки этой квартет назвали «группой смерти», и сложившаяся к заключительному туру ситуация вполне соответствовала данному определению. Виной всему «Милан», который две трети группового турнира выглядел командой, которая за семь лет разучилась играть в Лиге чемпионов. Однако за тур до финиша россонери отказались умирать и, выиграв в Мадриде, замахнулись на повторение подвига «Аталанты». Того, когда бергамаски вышли в плей-офф, набрав в четырех стартовых турах всего одно очко.

«Это должен быть вечер «Милана». У нас будет лишь одна возможность, и завтра нам придется рискнуть всем. Верю, что мы можем выйти из группы», — говорил накануне встречи на «Сан-Сиро» главный тренер итальянцев Стефано Пиоли. Он верил в лучшее, хотя не мог рассчитывать на выбывших из строя Кьера, Эрнандеса и Рафаэла Леау, и понимал, что россонери зависят от исхода параллельного матча.

Mo Salah joins Robert Lewandowski as the only two players to reach 20 goals in in all competitions this season ? pic.twitter.com/eB0zDj6AX0 — B/R Football (@brfootball) December 7, 2021

«Порту» и «Атлетико» должны были либо сыграть вничью, либо завершить встречу в пользу мадридцев с разностью мячей не лучше «Милана». Собственная победа итальянцев, само собой, являлась непременным условием. И к ней команду при подаче углового приблизили два центральных защитника. Романьоли создал проблемы Алиссону, а воспитанник «Челси» Томори успел к отраженному вратарем мячу.

Миланцы, впрочем, лишь разбудили ливерпульского зверя, который и в смешанном составе без группы лидеров не утратил свою фирменную хватку. Сдержать же Салаха можно только выдав исключительный футбол и не допуская ошибок, как отбивший мяч на ногу египтянину Меньян. Так буднично Мо установил клубный рекорд результативности в групповом турнире (7 мячей), и к перерыву все вернулось к тому, с чего начиналось.

Luis Suarez was in tears on the bench after being forced off in the 13th minute through injury in Atletico's must-win match vs. Porto ? pic.twitter.com/OyNKvdSJWi — B/R Football (@brfootball) December 7, 2021

Параллельно в Португалии нули на табло к перерыву сохранялись благодаря сейвам Диогу Кошты и Облака. Словенцу приходилось сложнее, тогда как мадридскую атаку ослабила травма Суареса, который не сдержал слез, усевшись на скамейку запасных. Однако иранский нападающий «драконов» Тареми во вторник словно попала на остров невезения. Он не только упустил несколько отличных моментов, но и при угловом у своих ворот столь неудачно подставил голову, что мяч прилетел к стоявшему напротив пустого угла Гризманну.

А в Милане практически синхронно подаривший россонери надежду Томори допустил дикую потерю у собственной штрафной, и Меньян снова отбил мяч на соперника. Тут, правда, вратаря винить сложно. Напротив, он перед этим выручил, а Ориги еще нужно было подставить голову так, что все закончилось голом. Но один из лучших джокеров европейского футбола по-своему уникален, поэтому в свое время Юрген Клопп назвал его легендой «Ливерпуля», а недавно пообещал написать про Ориги книгу, если это не сделает кто-то другой.

Antoine Griezmann had the entire Atl?tico Madrid team pumped for his goal ? pic.twitter.com/841SXAcwC6 — B/R Football (@brfootball) December 7, 2021

Но если на «Сан-Сиро» играли в футбол, то в Порту едва не перешли к боевым действиям. Пара отмашек была украшена артистичными падениями, что привело к двум массовым потасовкам. По итогам первой в раздевалку отправили Феррейру-Карраско, вслед за которым красный свет зажгли перед Венделлом. Вдобавок ко всему уже со скамеек удалили одного из тренеров «Атлетико» и запасного вратаря «драконов» Марчесина. В битвах же команда Диего Симеоне закалила себя давно. В формате «10 на 10» «Атлетико» добил «Порту». А если бы Кессье в Милане реализовал выход один на один, португальцы могли остаться даже без Лиги Европы, но упущенный шанс оставил четвертыми россонери.

Milan waited seven years to return to the Champions League.



They finished in last place and were eliminated from European competition ? pic.twitter.com/qExivfhWP3 — B/R Football (@brfootball) December 7, 2021

Группа B

И В Н П М О 1. Ливерпуль 6 6 0 0 17-6 18 2. Атлетико 6 2 1 3 7-8 7 3. Порту 6 1 2 3 4-11 5 4. Милан 6 1 1 4 6-9 4

Мбаппе обновил рекорд Месси

Группа А

ПСЖ — Брюгге — 4:1 (Мбаппе, 2, 7. Месси, 38, 76, с пенальти — Ритс, 68).

Лейпциг — Манчестер Сити — 2:1 (Собослои, 24, Андре Силва, 71 — Махрез, 76). Удаление: Уокер («Манчестер Сити), 83.

Группа, в которой последней интригой оставалось имя обладателя путевки в плей-офф Лиги Европы («Лейпциг»), для начала подарила турниру новый рекорд. Мбаппе в 22 года и 352 дня стал самым молодым футболистом, преодолевшим отметку в 30 мячей в главном еврокубке. Ирония судьбы заключалась в том, что француз превзошел достижение своего одноклубника Месси. При этом Мбаппе сделал половину дела в атаке, которая завершилась еще более примечательным успехом Лео. Аргентинец повторил достижение Пеле, а позже ударом с 11-метровой отметки превзошел Короля футбола, доведя число голов за карьеру до 758. Теперь Месси и отличившийся 801 раз Криштиану Роналду — два самых результативных игрока в истории футбола.

Y LO SUPER? NOM?S: Leo Messi anot? un doblete en la #CHAMPIONSxESPN y lleg? a 758 goles oficiales, dejando en el camino a Pel?. pic.twitter.com/NwL1GfmDC4 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 7, 2021

Группа D

Шахтер — Шериф — 1:1 (Фернанду, 42 — Николов, 90+3).

Реал — Интер — 2:0 (Кроос, 17. Асенсио, 79). Удаление: Барелла («Интер»), 64.

Спор за первое место в группе завершился в пользу «Реала», а фирменный дальний удар Крооса позволил мадридцам первыми забить 1000 мячей в матчах Кубка/Лиги чемпионов. Добил же оставшийся после удаления Бареллы в меньшинстве «Интер» шедевральный удар закрутившего мяч в «девятку» Асенсио.

1000 — Toni Kroos ?? has scored the 1000th goal for @realmadriden in 455 games in the European Cup/ @ChampionsLeague (excl. qualifiers). Their average of 2.2 goals per game is the highest of any team across the two comps, among those to have played 50+ games. Millenary#UCL pic.twitter.com/ZtMhQoAzQ1 — OptaJose (@OptaJose) December 7, 2021

Группа D

И В Н П М О 1. Реал 6 5 0 1 14-3 15 2. Интер 6 3 1 2 8-5 10 3. Шериф 6 2 1 3 7-11 7 4. Шахтер 6 0 2 4 2-12 2

Группа С

Аякс — Спортинг Л — 4:2 (Аллер, 8, с пенальти. Антони, 42. Нерес, 58. Бергхайс, 62 — Нуну Сантуш, 22. Табата, 78).

Боруссия Д — Бешикташ — 4:0 (Мален, 29. Ройс, 45+2, с пенальти, 53. Холанн, 68, 81). Удаление: Велинтон («Бешикташ»), 43.

27-летний Аллер до этого сезона никогда не играл в ЛЧ, и атмосфера турнира вдохновила француза на подвиги. Во-первых, нападающий «Аякса» стал лишь вторым после Криштиану Роналду футболистом, забившим во всех матчах группового раунда. Во-вторых, Аллер отличился 10 раз, что удавалось только великому трио Месси — Роналду — Левандовски. Скромнее в свое время начинал даже Холанн, отметившийся сегодня дублем после выхода на замену.

Группа С