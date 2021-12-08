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В «группе смерти» не выжил «Милан». Гризманн вытащил «Атлетико» в плей-офф. Месси превзошел достижение Пеле

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 01:20

Статья опубликована в газете под заголовком: «Гризманн вытащил «Атлетико» в плей-офф. Месси превзошел достижение Пеле»

№ 8583, от 08.12.2021

7 декабря. Порту. «Порту» — «Атлетико» — 1:3. Антуан Гризманн. Фото AFP
7 декабря. Порту. «Порту» — «Атлетико» — 1:3. Антуан Гризманн. Фото AFP
Теги:
Обзор состоявшихся во вторник матчей 6-го тура Лиги чемпионов.

Не вечер россонери

Группа В
Милан — Ливерпуль — 1:2 (Томори, 29 — Салах, 36. Ориги, 55)
Порту — Атлетико — 1:3 (Сержиу Олиейра, 90+5, с пенальти — Гризманн, 56. Корреа, 90. Де Пауль, 90+3). Удаления: Феррейра-Карраско («Атлетико»), 67. Вендел («Порту»), 70. Маршесин («Порту», на скамейке запасных), 75.

Еще после жеребьевки этой квартет назвали «группой смерти», и сложившаяся к заключительному туру ситуация вполне соответствовала данному определению. Виной всему «Милан», который две трети группового турнира выглядел командой, которая за семь лет разучилась играть в Лиге чемпионов. Однако за тур до финиша россонери отказались умирать и, выиграв в Мадриде, замахнулись на повторение подвига «Аталанты». Того, когда бергамаски вышли в плей-офф, набрав в четырех стартовых турах всего одно очко.

Лига чемпионов. Группа B
07 дек, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
1:2
Ливерпуль
Голы
Томори, 29 (1:0), Салах, 36 (1:1), Ориги, 55 (1:2)
Милан
Меньян Романьоли Эрнандес Калюлю (Флоренци, 65 ) Томори Тонали (Беннасер, 59 ) Диас (Салемакерс, 59 ) Мессиас Крунич (Бакайоко, 83 ) Кессье Ибрагимович
Ливерпуль
Алиссон Конате Цимикас Филлипс Уильямс (Брэдли, 90+3) Окслейд-Чемберлен Мортон Мане (Гомес, 65) Салах (Кейта, 64) Минамино (Волтман, 90+3) Ориги (Фабинью, 80)
Судьи
Маккели

«Это должен быть вечер «Милана». У нас будет лишь одна возможность, и завтра нам придется рискнуть всем. Верю, что мы можем выйти из группы», — говорил накануне встречи на «Сан-Сиро» главный тренер итальянцев Стефано Пиоли. Он верил в лучшее, хотя не мог рассчитывать на выбывших из строя Кьера, Эрнандеса и Рафаэла Леау, и понимал, что россонери зависят от исхода параллельного матча.

«Порту» и «Атлетико» должны были либо сыграть вничью, либо завершить встречу в пользу мадридцев с разностью мячей не лучше «Милана». Собственная победа итальянцев, само собой, являлась непременным условием. И к ней команду при подаче углового приблизили два центральных защитника. Романьоли создал проблемы Алиссону, а воспитанник «Челси» Томори успел к отраженному вратарем мячу.

Миланцы, впрочем, лишь разбудили ливерпульского зверя, который и в смешанном составе без группы лидеров не утратил свою фирменную хватку. Сдержать же Салаха можно только выдав исключительный футбол и не допуская ошибок, как отбивший мяч на ногу египтянину Меньян. Так буднично Мо установил клубный рекорд результативности в групповом турнире (7 мячей), и к перерыву все вернулось к тому, с чего начиналось.

Параллельно в Португалии нули на табло к перерыву сохранялись благодаря сейвам Диогу Кошты и Облака. Словенцу приходилось сложнее, тогда как мадридскую атаку ослабила травма Суареса, который не сдержал слез, усевшись на скамейку запасных. Однако иранский нападающий «драконов» Тареми во вторник словно попала на остров невезения. Он не только упустил несколько отличных моментов, но и при угловом у своих ворот столь неудачно подставил голову, что мяч прилетел к стоявшему напротив пустого угла Гризманну.

Лига чемпионов. Группа B
07 дек, 23:00. do Dragao (Порту)
Порту
1:3
Атлетико
Голы
Гризманн, 56 (0:1), Корреа, 90 (0:2), де Пауль, 90+2 (0:3), Сержиу Оливейра, 90+6 (1:3)
Порту
Кошта Пепе Сануси (Венделл, 63 ) Мбемба Жоао Мариу (Сержиу Оливейра, 81 ) Диас Груич (Корона, 82 ) Витинья Отавиу (Виейра, 84 ) Тареми (Мартинес, 82 ) Эванилсон
Атлетико
Облак Эрмосо Врсалько Кондогбья де Пауль Коке Лемар (Корреа, 66) Льоренте Гризманн Суарес (Лоди, 83) Феррейра-Карраско
Предупреждения
Тареми 32, Отавиу 69, Пепе 71  -  Корреа 67
Удаления
Феррейра-Карраско 67, Венделл 71, Марчесин 75
Судьи
Тюрпен

А в Милане практически синхронно подаривший россонери надежду Томори допустил дикую потерю у собственной штрафной, и Меньян снова отбил мяч на соперника. Тут, правда, вратаря винить сложно. Напротив, он перед этим выручил, а Ориги еще нужно было подставить голову так, что все закончилось голом. Но один из лучших джокеров европейского футбола по-своему уникален, поэтому в свое время Юрген Клопп назвал его легендой «Ливерпуля», а недавно пообещал написать про Ориги книгу, если это не сделает кто-то другой.

Но если на «Сан-Сиро» играли в футбол, то в Порту едва не перешли к боевым действиям. Пара отмашек была украшена артистичными падениями, что привело к двум массовым потасовкам. По итогам первой в раздевалку отправили Феррейру-Карраско, вслед за которым красный свет зажгли перед Венделлом. Вдобавок ко всему уже со скамеек удалили одного из тренеров «Атлетико» и запасного вратаря «драконов» Марчесина. В битвах же команда Диего Симеоне закалила себя давно. В формате «10 на 10» «Атлетико» добил «Порту». А если бы Кессье в Милане реализовал выход один на один, португальцы могли остаться даже без Лиги Европы, но упущенный шанс оставил четвертыми россонери.

Группа B

И

В

Н

П

М

О

1. Ливерпуль

6

6

0

0

17-6

18

2. Атлетико

6

2

1

3

7-8

7

3. Порту

6

1

2

3

4-11

5

4. Милан

6

1

1

4

6-9

4

Мбаппе обновил рекорд Месси

Группа А
ПСЖ — Брюгге — 4:1 (Мбаппе, 2, 7. Месси, 38, 76, с пенальти — Ритс, 68).
Лейпциг — Манчестер Сити — 2:1 (Собослои, 24, Андре Силва, 71 — Махрез, 76). Удаление: Уокер («Манчестер Сити), 83.

Группа, в которой последней интригой оставалось имя обладателя путевки в плей-офф Лиги Европы («Лейпциг»), для начала подарила турниру новый рекорд. Мбаппе в 22 года и 352 дня стал самым молодым футболистом, преодолевшим отметку в 30 мячей в главном еврокубке. Ирония судьбы заключалась в том, что француз превзошел достижение своего одноклубника Месси. При этом Мбаппе сделал половину дела в атаке, которая завершилась еще более примечательным успехом Лео. Аргентинец повторил достижение Пеле, а позже ударом с 11-метровой отметки превзошел Короля футбола, доведя число голов за карьеру до 758. Теперь Месси и отличившийся 801 раз Криштиану Роналду — два самых результативных игрока в истории футбола.

Лига чемпионов. Группа A
07 дек, 20:45. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
4:1
Брюгге
Голы
Мбаппе, 2 (1:0), Мбаппе, 7 (2:0), Месси, 38 (3:0), Ритс, 68 (3:1), Месси, 76 (4:1)
ПСЖ
Доннарумма Хакими Маркиньюс Диалло Нуну Мендеш (Керер, 50 ) Верратти (Дина Эбимбе, 84 ) Вейналдум Гей (Паредес, 71 ) Мбаппе (Икарди, 83 ) Ди Мария (Эррера, 71 ) Месси
Брюгге
Миньоле Нсоки Хендри Рикка Клинтон Мата Баланта (Мбамба, 69) Фанакен Ритс (Формер, 70) Де Кетеларе Сандра (ван дер Бремпт, 57) Ланг
Предупреждения
Керер 55, Мбаппе 70  -  Ланг 61
Судьи
Мансано
Лига чемпионов. Группа A
07 дек, 20:45. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
2:1
Манчестер Сити
Голы
Собослои, 24 (1:0), Андре Силва, 71 (2:0), Махрез, 76 (2:1)
РБ Лейпциг
Гулачи Клостерманн (Симакан, 46 ) Мукьеле (Хенрикс, 79 ) Гвардиол Анхелиньо Собослои Нкунку Лаймер (Адамс, 63 ) Кампль Форсберг (Броббей, 80 ) Андре Силва (Мориба, 86 )
Манчестер Сити
Стеффен Уокер Стоунс Аке (Рубен Диаш, 87) Зинченко Гюндоган Де Брейне (Палмер, 87) Фернандинью Грилиш Махрез Фоден (Стерлинг, 46)
Предупреждения
Кампль 14, Адамс 90  -  Де Брейне 30, Стоунс 81
Удаления
Уокер 82
Судьи
Шерер

Группа D
Шахтер — Шериф — 1:1 (Фернанду, 42 — Николов, 90+3).
Реал — Интер — 2:0 (Кроос, 17. Асенсио, 79). Удаление: Барелла («Интер»), 64.

Спор за первое место в группе завершился в пользу «Реала», а фирменный дальний удар Крооса позволил мадридцам первыми забить 1000 мячей в матчах Кубка/Лиги чемпионов. Добил же оставшийся после удаления Бареллы в меньшинстве «Интер» шедевральный удар закрутившего мяч в «девятку» Асенсио.

Лига чемпионов. Группа D
07 дек, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
2:0
Интер
Голы
Кроос, 17 (1:0), Асенсио, 79 (2:0)
Реал
Куртуа Карвахаль Эдер Милитау Алаба Менди Кроос (Вальверде, 77 ) Модрич Каземиру (Камавинга, 71 ) Йович (Диас, 78 ) Винисиус Жуниор (Азар, 81 ) Родригу (Асенсио, 77 )
Интер
Ханданович Дюмфрис (Димарко, 46) Д`Амброзио Шкриньяр Бастони Хакан Чалханоглу (Весино, 60) Барелла Брозович (Видаль, 60) Джеко (Санчес, 60) Мартинес (Гальярдини, 66) Перишич
Предупреждения
Эдер Милитау 64  -  Д`Амброзио 54, Бастони 74
Удаления
Барелла 64
Судьи
Брих
Лига чемпионов. Группа D
07 дек, 23:00. ОСК Металлист (Харьков)
Шахтер Д
1:1
Шериф
Голы
Фернанду, 42 (1:0), Николов, 90+3 (1:1)
Шахтер Д
Пятов (Шевченко, 86 ) Додо Кривцов Корниенко (Исмаили, 67 ) Бондарь Маркос Антониу Бондаренко (Майкон, 67 ) Судаков (Тете, 46 ) Марлос Соломон Фернанду (Мудрик, 46 )
Шериф
Атанасиадис Арболеда Костанца Кристиану Дуланто Аддо Коловос (Николов, 46) Тилль Траоре Бруну Янсане
Предупреждения
Фернанду 10, Мудрик 78  -  Аддо 18, Дуланто 83
Судьи
Румшас

Группа D

И

В

Н

П

М

О

1. Реал

6

5

0

1

14-3

15

2. Интер

6

3

1

2

8-5

10

3. Шериф

6

2

1

3

7-11

7

4. Шахтер

6

0

2

4

2-12

2

Группа С
Аякс — Спортинг Л — 4:2 (Аллер, 8, с пенальти. Антони, 42. Нерес, 58. Бергхайс, 62 — Нуну Сантуш, 22. Табата, 78).
Боруссия Д — Бешикташ — 4:0 (Мален, 29. Ройс, 45+2, с пенальти, 53. Холанн, 68, 81). Удаление: Велинтон («Бешикташ»), 43.

27-летний Аллер до этого сезона никогда не играл в ЛЧ, и атмосфера турнира вдохновила француза на подвиги. Во-первых, нападающий «Аякса» стал лишь вторым после Криштиану Роналду футболистом, забившим во всех матчах группового раунда. Во-вторых, Аллер отличился 10 раз, что удавалось только великому трио Месси — Роналду — Левандовски. Скромнее в свое время начинал даже Холанн, отметившийся сегодня дублем после выхода на замену.

Лига чемпионов. Группа C
07 дек, 23:00. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Аякс
4:2
Спортинг
Голы
Алле, 8 (1:0), Нуну, 22 (1:1), Антони, 42 (2:1), Нерес, 58 (3:1), Бергхайс, 62 (4:1), Табата, 78 (4:2)
Аякс
Пасвер Схюрс (Ренс, 60 ) Мазрауи (Тимбер, 77 ) Блинд (Тальяфико, 46 ) Мартинес Альварес (Тейлор, 72 ) Гравенберх Нерес (Классен, 60 ) Антони Алле Бергхайс
Спортинг
Виржиния Матеус Рейс Нету Инасио Эсгайю Эстевес (Сарабия, 73) Угарте (Назинью, 73) Браганса (Дарио Эссуго, 81) Табата Нуну (Педру Гонсалвеш, 60) Тиагу Томаш (Паулинью, 60)
Предупреждения
Схюрс 44, Альварес 54  -  Браганса 7, Табата 35
Судьи
Масса
Лига чемпионов. Группа C
07 дек, 23:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
5:0
Бешикташ
Голы
Мален, 29 (1:0), Ройс, 45+2 (2:0), Ройс, 53 (3:0), Холанн, 68 (4:0), Холанн, 81 (5:0)
Боруссия Д
Кобель Загаду (Рафаэл Геррейру, 73 ) Шульц Хуммельс Менье (Рейниер, 46 ) Дахуд Ройс (Холанн, 63 ) Беллингем (Понграчич, 73 ) Витсель Мален Вольф (Пасслак, 62 )
Бешикташ
Эрсин Дестаноглу Монтеро Велинтон Умут Мераш Соуза (Хатчинсон, 82) Боздоган (Салих Учан, 76) Мехмет Топал Неджип Уйсал Батшуайи Ларин (Геззаль, 69) Кенан Караман (Розье, 46)
Предупреждения
Монтеро 31, Ларин 39, Соуза 44
Удаления
Велинтон 43
Судьи
Летексье

Группа С

И

В

Н

П

М

О

1. Аякс

6

6

0

0

20-5

18

2. Спортинг

6

3

0

3

14-12

9

3. Боруссия Д

6

3

0

3

10-11

9

4. Бешикташ

6

0

0

6

3-19

0

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Андрей Кузичев все материалы автора

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