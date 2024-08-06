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Пьяные судьи матча Лиги чемпионов украли дорожный знак! Их поместили в вытрезвитель, задержали и отстранили от работы

Пьяные судьи матча Лиги чемпионов украли дорожный знак перед матчем «Динамо» Киев — «Рейнджерс»
Гоша Чернов
Корреспондент
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Томаш Мусял и Бартош Франковски
Томаш Мусял и Бартош Франковски.
Фото Getty Images, Global Look Press
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06 авг, 21:00. Arena Lublin (Люблин)
Динамо К
Рейнджерс

Во вторник, 6 августа, в польском Люблине состоится первый матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между «Динамо» (Киев) и «Рейнджерс». Изначально на нем должна была работать польская бригада видеоарбитров: ВАР Бартош Франковски и АВАР Томаш Мусял. Однако в ночь накануне игры они были задержаны в состоянии алкогольного опьянения и позже отстранены от работы.

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Как сообщает TVP Sport, задержание произошло в 01:43 по местному времени на проспекте Тысячелетия. Трое мужчин украли дорожный знак и направились с ним в сторону одного из торговых центров. Нарушение было зафиксировано видеокамерами.

Той же ночью полицейские задержали мужчин за повреждение объектов дорожной инфраструктуры. Двое из трех нарушивших правопорядок оказались судьями, назначенными на матч Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Рейнджерс». У Бартоша Франковски в крови было найдено 1,7 промилле алкоголя, у Томаша Мусяла — около 1,8 промилле. Мужчины оказались в вытрезвителе.

Бартош Франковски
Бартош Франковски.
Фото Getty Images

— Около 1:40 мы получили сообщение о том, что трое мужчин несут по улице дорожный знак, — цитирует TVP сотрудника пресс-службы городской полиции в Люблине Камиля Голубевски. — На место были направлены полицейские. Все мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения и имели в крови более 1,5 промилле алкоголя. Они были помещены в вытрезвитель.

По словам Томаша Микульски, начальника польских судей, он ничего не знал об этом инциденте.

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На официальном сайте УЕФА упомянутые судьи были оперативно заменены — Франковски и Мусял отстранены от работы на сегодняшнем матче. Вместо них в бригаду ВАР вошли их соотечественники Томаш Квятковски и Павел Малец.

Матч между киевским «Динамо» и «Рейнджерс» состоится в среду, 6 августа. Украинская команда в этом сезоне принимает соперников в еврокубках в Польше, поэтому встреча пройдет в Люблине.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Динамо (Киев)
ФК Рейнджерс
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