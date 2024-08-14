Лига чемпионов без Чалова, Оздоева, Севикяна и Моуринью. Хайкин и «Карабах» в шаге от мечты

Главные события состоявшихся во вторник ответных матчей 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Смазанный дебют

Как и неделю назад, Рэзван Луческу оставил Федора Чалова на скамейке запасных, тогда как Магомед Оздоев привычно вышел в стартовом составе. При этом ПАОК не решил проблему шведских стандартов. На этот раз «Мальме» ошеломил греков вбросом аута, который завершился ударом замкнувшего скидку на дальней штанге Нанаси. Впрочем, «двуглавым орлам» тоже удалось удивить. Тайсон скорее выполнял подачу со штрафного, однако мяч всех миновал и завернул в дальний угол.

А что творит центральный защитник Кулиеракис! Обычно он забивает головой, а тут с тридцати с лишним метров запустил мяч в дальний верхний угол, и это было только начало безумной концовки первого тайма. Шведы практически мгновенно ответили фланговой атакой и ударом Нанаси с лета. Этот полузащитник огорчил греков в третий раз за два матча, однако до перерыва капитан ПАОК Живкович красиво пробил под дальнюю штангу — 3:2.

Во второй половине хозяевам пришлось трудиться в обороне. При этом жизнь мог облегчить Кулиеракис, чей удар в борьбе с соперником совместными усилиями остановили вратарь и штанга. Для нас же главным событием тайма стал дебют Чалова, который на 73-й минуте заменил испанца Брандона Томаса. Это был самый напряженный для ПАОК отрезок, когда в атаке себя проявить представлялось сложным. Но и выстоять можно было, однако на шестой добавленной к основному времени минуте Камара вынес мяч прямо в соперника, что продлило игру еще на полчаса.

Греков это прилично выбило из колеи. Спасший же «Мальме» счастливчик Зеттерстрем в овертайме организовал еще один гол, отправив Кристиансена один на один. Тут шансов у вратаря не было, но, если бы не Котарски, Али в первом добавленном тайме забил бы еще пару раз. Шведы и потом продолжили создавать моменты. Чалов тоже пытался спасти свою новую команду. После скидки Федора головой Тиссудали едва не исполнил шедевр «ударом скорпиона». Но едва — как и при атаке Десподова на последней минуте — не считается. Теперь ПАОК ждет отбор в Лигу Европы с лучшей командой в паре «Целе» — «Шэмрок Роверс».

Никита Хайкин. Фото Global Look Press

Неожиданный герой «Буде»

Для Никиты Хайкина игра началась не лучшим образом. Точнее, это касается в целом «Буде-Глимт», так как поляки очень быстро восстановили равновесие по сумме двух матчей. Да еще максимально обидным для норвежцев образом, так как автогол записали на одного из их лидеров Берга. Впрочем, команда Кьетиля Кнутсена на это словно не обратила внимания.

К перерыву «Буде» уже вел в счете, а вскоре после начала второго тайма преимущество закрепил второй гол Фета. Редко появляющийся на поле хавбек в важнейшем матче года забил больше, чем за весь проводящийся по системе «весна — осень» сезон. А добил гостей Хег, которому ассистировал соавтор двух голов Хауге. До исторического успеха игравшему прежде только в групповом этапе Лиги конференций «Буде» остался один шаг. Все решится в противостоянии с «Црвеной Звездой».

Не сыграет в этом сезоне в главном еврокубке и Эдгар Севикян. Его «Ференцварош» довольно быстро сделал полдела, отыграв у соперника один из двух пропущенных в Дании мячей. Однако развить успех не удалось, тогда как «Мидтьюлланн» отыгрался в начале второго тайма. Севикян, еще не игравший в нынешнем сезоне из-за травмы, вышел на замену на 83-й минуте. Соперником венгров в плей-офф Лиги Европы станет победитель в паре «Клаксвик» — «Борац».

Жозе Моуринью. Фото AFP

Драма Особенного

Несмотря на необходимость отыгрываться, «Фенербахче» начал игру совсем не по-турецки. Хотя правильнее говорить, что ожидавшийся стартовый штурм отменила активность «Лилля». Но постепенно «канарейки» раскачались, а особой активностью в их составе выделялся вернувшийся в Европу из Саудовской Аравии Сен-Максимен. Правда, свой шанс в концовке первого тайма он упустил точно так же, как до этого лучший снайпер «догов» Дэвид.

После перерыва дела у турок шли со скрипом, и Жозе Моуринью пошел ва-банк. Сначала перешел на двух форвардов-столбов, добавив к Джеко пришедшего из «Севильи» марокканца Эн-Несири. Потом отправил в атаку ветерана Дженка Тосуна, и в конце основного времени давление усилилось. Джику попал в штангу, выстрел Осаи-Самуэла вытянул из-под перекладины Шевалье, а в итоге успех принес вброс аута, и автогол Диаките перевел игру в овертайм.

Там же случилась настоящая драма, когда не самый удачный удар Дэвида привел к попаданию в руку защитнику и сам канадец реализовал пенальти. А ведь «Лилль» к тому моменту остался в меньшинстве из-за удаления отыгравшего всего 18 минут Манди. Но и это была еще не развязка — на последних минутах грубая ошибка вратаря на выходе обернулась попаданием Тосуна в перекладину. Лига чемпионов останется без Моуринью, которого ждет групповой турнир Лиги Европы.

Фото ФК «Карабах»

Чудо в Разграде

«После встречи в Баку в первые дни команда была немного расстроена. Но все поняли, что это футбол и еще ничего не потеряно. У нас впереди ответный поединок, и есть шанс добиться лучшего результата», — говорил накануне матча в Разграде Гурбан Гурбанов, и его слова подкрепились делом. Да, после быстрого гола убежавшего от защитников Жуниньо «Лудогорец» благодаря дублю проявившего себя на Евро-2024 швейцарца Дуа вырвался вперед, но в добавленное к первому тайму время все перевернулось с ног на голову. Бензия сначала уверенно реализовал пенальти, а потом сбросил мяч под удар попавшему в угол Патрику Андраде.

Дальше — больше. У «Карабаха» были шансы решить все в основное время. Не получилось, но тем красивее выглядела развязка в овертайме. Защитник Байрамов нокаутировал болгар сумасшедшим выстрелом в ближнюю «девятку». Ну а второй дополнительный тайм превратился в форменное избиение деморализованного соперника. До исполнения мечты работающего с «Карабахом» более полутора десятков лет Гурбанова остался один шаг. Впереди противостояние с загребским «Динамо». С «Лудогорцем» же в Лиге Европы сыграет молдавский «Петрокуб», который сегодня в игре с обоюдными удалениями добился выездной нулевой ничьей с валлийским ТНС.