Гвардиоле и Энрике есть о чем подумать.

Незадолго до старта битвы «Ювентуса» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов в сети появилась смачная цитата Фабио Капелло. Итальянец назвал Гвардиолу слишком самонадеянным, а еще отметил, что из-за желания Пепа доказать, что результат делает он, а не игроки, «горожане» упустили не один титул.

Можно ухмыльнуться из-за таких обвинений (кто бы говорил!), но в целом с Доном Фабио можно согласиться — Гвардиола не раз мудрил с тактикой и составом и из-за этого вылетал из Лиги чемпионов. Вспомнить хоть казус с посредственным «Лионом» в 2020-м. Капелло выступил вовремя — спустя несколько часов после его слов Пеп потерпел еще одно поражение, седьмое в последних десяти матчах, «сгорев» «Ювентусу», который итальянец когда-то тренировал.

О проблемах Гвардиолы в «Сити» написано и сказано уже много — даже как-то пошло перемывать кости команде, которую не так давно называли самой стабильной в мире. Интереснее взять объектив побольше и взглянуть на Лигу чемпионов даже не с тактической, а со стратегической карты.

И тут вырисовывается интересная тенденция — системные команды в нынешнем розыгрыше ЛЧ в целом чувствуют себя не очень. По крайней мере, пока.

«Барселона» идет на втором месте, но в чемпионате буксует. С «Боруссией» добыли результат, хотя на виду осталось множество проблем — неидеально работают офсайдные ловушки, мяч часто застревает в центре поля, а спасать игру вынужден Ферран Торрес.

У «Арсенала» примерно та же история — в Лиге чемпионов результаты отменные, но эта версия «канониров» определенно не лучшая в эпоху Артеты. Порой кажется, что Микель чересчур перестраховывается, пытаясь выжать результат. После матча с «Монако» тренер признал, что до второго гола его команда страдала.

У «Байера», «Астон Виллы» и «Интера» тоже по 13 баллов — столько же, сколько у «Бреста» с «Лиллем». Очки набирают, но со скрипом, хотя тут многое можно объяснить не самым топовым составом. В любом случае фееричными их выступления назвать язык не повернется.

«Бавария» Компани — 10-е место. Рвут середнячков, но с оппонентами посерьезнее испытывают трудности. Пока сложно сказать, попали ли мюнхенцы в точку с назначением Венсана — нужно еще время для оценки. Хорошо, что есть гарант голов Кейн, маскирующий недостатки.

«Ювентус» — 14-е место. И похожая с «Баварией» история: Тиагу Мотта, молодой тренер, недавно возглавивший команду, продолжает подкручивать настройки. С обороной порядок, пропускают мало, тащит Ди Грегорио, но пока явно не хватает огня в атаке.

И, наконец, два самых показательных примера. 22-е место «Ман Сити», который даже в критической ситуации, когда ничего не получается, пытается играть в мудреный футбол. После поражения от «Юве» на симптомы указал Гюндоган — чрезмерное усложнение ситуаций, где можно сыграть проще, а также небрежность в единоборствах.

Ну и расположившийся на 25-й строчке «ПСЖ», который всерьез рискует пролететь мимо плей-офф. Да, у парижан сложнейший график, но вряд ли этим можно оправдать всего семь набранных очков за шесть туров. Энрике — такой же догматик, как Гвардиола, однако между ними есть серьезное различие. Если Пеп постоянно ищет новые ходы и порой обманывает сам себя, то Луис годами зациклен на одной модели с тотальным владением и не отходит от нее, даже когда ничего не получается.

Исключение в этом списке — «Ливерпуль» Слота. Это более вертикальная команда, которая делает упор на опыт и индивидуальные качества ключевых исполнителей. Пока у Арне прекрасно получается работать с наследием Клоппа, но будем делать выводы ближе к концу сезона.

Арне Слот. Фото Reuters

Объяснить общую тенденцию можно новым форматом Лиги чемпионов. В прошлом на групповом этапе было достаточно подготовиться к конкретным трем соперникам и применять стратегическое планирование. Сейчас же турнир стал более сумбурным — восемь матчей с разными оппонентами, что подразумевает аттракцион непредсказуемости. Тут, как и в плей-офф, на первый план выходят умение использовать конкретный момент, форма команд на коротком отрезке и, естественно, удача. Сумбур и системность редко уживаются вместе.

В любом случае Лига чемпионов в своем обновленном формате на первой стадии прощает ошибки. Топ-клубу нужно реально постараться, чтобы не попасть в число 24 сильнейших, так что самое занимательное, как и всегда, начнется весной. Можно ругать реформы в главном клубном турнире Европы или же хвалить за повышенную непредсказуемость. Но пока кажется, что Лига чемпионов в своем новом обличье далеко не так удобна грандам, как могло показаться изначально.