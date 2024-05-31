Футбол
Лига чемпионов
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 14:00

Назови авторов голов в последних 10 финалах Лиги чемпионов

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Карим Бензема.
Фото Getty Images

Впереди главный матч года! Уже вечером в субботу узнаем, сможет ли «Боруссия» совершить сенсацию или «Реал» одержит свою 15-ю победу в турнире.

Несколько последних финалов ЛЧ завершались со счетом 1:0. Но есть все основания полагать, что завтра мы наконец-то увидим результативный матч.

А пока разомнемся перед большой игрой. Попробуй вспомнить всех авторов голов за последние 10 финалов Лиги чемпионов.

У тебя будет 5 подсказок на случай, если возникнут трудности. Поехали!

0
Читайте также
Стало известно, с кем встречается шахматист Магнус Карлсен
Махачев и Порье устроили перепалку во время битвы взглядов перед UFC 302
В Минобороны РФ сообщили о возвращении 75 российских военных из плена
Махачев едва удержался, чтобы не ударить Порье за одно его слово на битве взглядов. Что  произошло перед боем главного российского чемпиона UFC
Опубликованы кадры с освобожденными из украинского плена российскими военными
Возбуждено новое уголовное дело после теракта в «Крокусе»
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кроос и Модрич могут превзойти Криштиану, Ройс — наконец-то выиграть большой титул. «Реал» — «Боруссия» — финал для истории

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости