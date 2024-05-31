Назови авторов голов в последних 10 финалах Лиги чемпионов

Впереди главный матч года! Уже вечером в субботу узнаем, сможет ли «Боруссия» совершить сенсацию или «Реал» одержит свою 15-ю победу в турнире.



Несколько последних финалов ЛЧ завершались со счетом 1:0. Но есть все основания полагать, что завтра мы наконец-то увидим результативный матч.



А пока разомнемся перед большой игрой. Попробуй вспомнить всех авторов голов за последние 10 финалов Лиги чемпионов.



У тебя будет 5 подсказок на случай, если возникнут трудности. Поехали!