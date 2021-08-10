Головин с «Монако» рвутся в Лигу чемпионов: после паса в Праге российский полузащитник забил «Спарте»

Монегаски уверенно вышли в четвертый отборочный раунд Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг

«Монако» (Франция) — «Спарта» (Прага, Чехия) — 3:1 (0:0)

Голы: Мартинш, 50 (1:0). Головин, 56 (2:0). Моберг Карлссон, 78 (2:1). Диоп, 81 (3:1).

«Монако»: Нюбель, Сидибе, Кайю Энрике (Якобс, 61), Бадиашиле, Дисаси, Головин (Диоп, 60), Тшуамени (Матазо, 62), Фофана, Бен-Йеддер, Фолланд (Фабрегас, 67), Мартинш (Диатта, 61).

«Спарта»: Ницэ, Ханцко, Панак, Виснер (Габриэль, 84), Павелка, Сачек (Пулькраб, 59), Карабец (Патрак, 84), Соучек, Полидар, Хложек (Минчев, 66), Пешек (Моберг Карлссон, 67).

Предупреждения: Виснер, 5. Тшуамени, 49. Пулькраб, 88.

10 августа. Монако. Стадион «Луи II».

Первый матч — 2:0.

Нико Ковач в жестком графике активно ротирует состав. Особенно в лиге 1, а сейчас хорват практически повторил свой пражский выбор, ограничившись заменой правого защитника Агилара на Сидибе. В остальном все было привычно, включая роль Головина, который в расстановке 4-4-2 располагается ближе к левому флангу. Де-факто роль Александра гораздо шире, и первый голевой момент «Монако» он создал с позиции «десятки», проникающим пасом в коридор между защитниками организовав Фолланду выход один на один.

Вот только немец шанс упустил и фактически ответил любезностью на две горячие ситуации у ворот хозяев, которые стали следствием стартовой вальяжности монегасков. Тшуамени, например, пришлось блокировать удар после того, как Нюбель грубо ошибся в передаче от ворот. Это по-хорошему встряхнуло красно-белых, и в дальнейшем они уже не выпускали игру из-под контроля. Не хватало лишь голов, в чем по итогам первого тайма можно было винить только блестяще игравшего в воротах «Спарты» Ницэ. Так, за мгновения до свистка на перерыв голкипер вытащил из-под перекладины отличный удар Головина из-за пределов штрафной.

Впрочем, страж ворот пражан оказался небезупречен, но скорее он просто устал от постоянного давления со стороны команды из княжества. Даже отдых не помог, и в начале второго тайма Ницэ ошибся на выходе при угловом в исполнении Головина, однако его простил не попавший в створ с нескольких метров Тшуамени. Только после своего просчета румын немного «поплыл» и вскоре не просчитал замысла Желсона Мартинша. Решил, что тот будет отдавать передачу, и заранее стал заваливаться вперед, открыв для удара ближний угол.

?? Вот так надо начинать сезон! Головин забил первый гол в этом розыгрыше ЛЧ



Как же приятно на это смотреть ? pic.twitter.com/ylmI08AbpB — Матч ТВ (@MatchTV) August 10, 2021

Жаль в следующей атаке португалец снова решил взять инициативу на себя и, не заметив находившегося напротив ворот Головина, ударил в направлении трибун. Зато Бен Йеддер видел все, и после его короткой передачи наш легионер получил возможность открыть счет забитым мячам в новом сезоне. Про такие эпизоды говорят «дело техники», а так как с ней у Александра все в порядке, он спокойно пустил мяч низом в направлении дальнего угла. Игра была сделана за пять минут.

На пути в Лигу чемпионов Головин потрясающе эффективен. В Праге на его счету результативная передача с углового. На Лазурном Берегу — собственный гол. Встревожило только, что в момент удара российский полузащитник столкнулся с Павленкой и получил болезненный удар по ноге. Все-таки в укороченных щитках есть свои минусы, но, к счастью, все обошлось. Прежде чем Ковач снял российского полузащитника с игры, Головин успел вернуться на поле.

При счете 2:0 там ему уже было нечего делать. И не только ему, ведь уже в пятницу «Монако» играть в чемпионате Франции с «Лорьяном». Держа эту встречу в уме, тренерский штаб монегасков с интервалом в несколько минут снял с игры пять игроков основной обоймы — Головина, Кайю Энрике, Мартинша, Тшуамени и Фолланда. Таким образом Ковач убил одним ударом двух зайцев. Во-первых, не перегрузил лидеров. Во-вторых, проверил в деле ближайший резерв.

Хорвата явно порадовали снова удачно вышедший на замену Якобс и забивший эффектный гол после обыгрыша защитника Диоп. А расстроил Нюбель. И дело не в пропущенном немцем голе, а в том, что результативная атака «Спарты» началась после его неудачной передачи. В грядущем противостоянии с «Шахтером», когда на кону будет стоять пропуск в групповой раунд чемпионской лиги, такие просчеты могут обойтись слишком дорого.