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«Монако» разбил «Црвену». Головин был близок к голу — сербов спасла штанга

«Монако» разгромил «Црвену Звезду» в Лиге чемпионов
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Александр Головин (слева) и Такуми Минамино (справа) празднуют гол в ворота «Црвены Звезды».
Фото AFP
Команда российского легионера выиграла и второй домашний матч в Лиге чемпионов — 5:1.
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
22 окт, 19:45. Stade Louis II (Монако)
Монако
5:1
Црвена Звезда

В этой Лиге чемпионов Александр Головин пока не провел ни одного полного матча. Против «Барселоны» вышел на второй тайм. На кошмарном поле в Загребе, напротив, был заменен в перерыве. Вот и в 3-м туре — против хорошо знакомой россиянину по Лиге Европы двухлетней давности «Црвены Звезды» (4:1, 1:0) — наш хавбек поначалу остался на скамейке запасных.

Но неправильно делать из этого трагедию и говорить, что статус полузащитника в «Монако» понизился. Будь так — никакого нового контракта Головин не подписал бы, а причины на поверхности. Футболист, которому недавно доверили престижный десятый номер, из-за травм пропустил как концовку прошлого сезона, так и старт нынешнего. И логично, что главный тренер Ади Хюттер, объясняя сложности россиянина как раз летним повреждением, не пытается выжимать из главного ветерана команды все соки.

Напротив, австриец при насыщенном календаре старается дозировать нагрузки, и паузы регулярно получают все атакующие полузащитники. О том, что каждый раз перед еврокубками кто-то обязательно отдыхает во французском чемпионате, рассказывал сам Хюттер. Да и конкуренцию никто не отменял, что косвенно подтверждает цитата Александра из его интервью во время недавнего приезда в сборную России: «Последние два года у нас крепкая команда, а в этом сезоне мы стали еще сильнее!»

Килиан Мбаппе, Брэдли Барколя, Александр Головин. «Реал» — «Боруссия», «ПСЖ» — ПСВ, игры «Арсенала» и «Ювентуса». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

В новой схеме 4-2-3-1 россиянин может выйти на трех позициях, причем роль «десятки» забронирована за лучшим на данный момент в составе красно-белых Минамино. Там Головин появляется, когда японец отдыхает или уходит направо в дни выходных Аклиуша. А слева в атакующей тройке и в опорной зоне Александру приходится конкурировать с другими набирающими силу молодыми талантами — Бен Сегиром и Камара.

Нормальный процесс, и ничего более. И те же лигочемпионские выходы нашего легионера на замену сразу после перерыва — показатель тренерского доверия. Тайм — это не крохи игрового времени, а нормальные отрезки, которые помогают улучшить собственный тонус и принести пользу клубу. Например, фирменными длинными пасами за спины защитникам, после одного из которых «Црвене Звезде» мог забить с лета пробивший над перекладиной Аклиуш. Или дальним ударом, после которого еще несколько секунд вибрировала штанга. Да и в целом добавить футболу «Монако» стройности и интеллекта.

Фото AFP

Ну а героем — даже с учетом голевого дубля Минамино — стал защитник Синго. Он, конечно, один раз начудил, когда в простой ситуации упустил Ндиая и вынудил Керера фолить в своей штрафной. Только плюсы все равно перевесили минусы. Во-первых, ивуариец организовал первый гол, шикарным пасом с фланга отправив Минамино один на один. Во-вторых, при скользком счете 2:1 Синго украсил игру сумасшедшим по силе и точности дальним ударом в «девятку».

К плюсам стоит отнести и действия Эмболо. Швейцарца в этом сезоне часто подводила точность. Здесь же он вернул «Монако» преимущество в добавленное к первому тайму время, обратив в свою пользу рикошет, и чуть позже помог Минамино оформить дубль. А ведь еще один гол Эмболо отменили из-за попадания мяча в руку.

Александр Головин (в&nbsp;центре). Головин в «Монако» — стабильный, достойный и уважаемый. Продлил контракт и может стать легендой

Вторую в трех турах победу команда с Лазурного Берега одержала за явным преимуществом. Семь очков и позиция в группе лидеров — отличный результат для монегасков, которые не выступали в главном еврокубке несколько лет.

Следующий матч в ЛЧ «Монако» проведет 5 ноября в гостях у «Болоньи». Может, там и забьет свой гол пробивший в концовке в сантиметрах от цели Головин.

Александр Головин
Лига чемпионов УЕФА
ФК Монако
ФК Црвена Звезда
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