Передачи Ди Марии нокаутировали «Монако», «Црвена Звезда» разгромила «Штутгарт», ПСВ устроил историчнеский камбэк

Обзор состоявшихся в среду матчей 5-го тура Лиги чемпионов.

Вечер вратарей

Игре в Бирмингеме предшествовала яркая церемония. Голкипер «Виллы» Эмилиано Мартинес вышел на газон «Вилла Парк» в сопровождении своих детей и продемонстрировал трибунам два своих приза лучшему вратарю мира, который носит имя Льва Яшина. Фанаты же посвятили аргентинцы крутой персональный баннер.

И, само собой, пропустить в такой день Дибу не имел права, а его спасение после удара Франсишку Консейсау украсит хит-парады нынешнего турнира. Как не ругай Мартинеса за его поведение и скандальные выходки, но ему многое прощают именно за такие подвиги. Сложиться и вытащить мяч с линии ворот было невероятно сложно, а он смог.

Впрочем, и Ди Грегорио в противоположных воротах был хорош. Один раз после штрафного в исполнении Диня на выручку пришла перекладина, а уже во втором тайме кипер не дал забить атаковавшему с нескольких метров Макгинну. Наверное, в дополнительное время кто-то даже успел поругать Ди Грегорио за просчет на выходе при подаче Тилеманса со стандарта. Только справедливость восстановил ВАР, и гол Роджерса отменили из-за нарушения на вратаре. У «Ювентуса» уже одиннадцать «сухарей» в нынешнем сезоне с учетом всех турниров, и это лучший показатель в лигах топ-5 наряду с «Баварией».

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Отдушина для «Боруссии»

Лига чемпионов — единственный турнир, в котором «Боруссия» в нынешнем сезоне побеждала на выезде. Правда, прошлый и единственный успех случился более двух месяцев назад в Брюгге. И вот — гостевой выигрыш номер два, пусть к которому в первом тайме осложняли проблемы с реализацией. Так, Бенсебаини пробил в перекладину, а потом Загорац невероятным образом отразил удара Малена из площади ворот. Но разве были у вратаря шансы, когда в дальний верхний угол выстрелил Байно-Гиттенс?!

Неприятным для «шмелей» моментом стала травма замененного в перерыве Брандта, но и без одного из своих лидеров проблем у команды Нури Шахина не возникло. Тем более в начале второго тайма перевес после углового в исполнении Гросса удвоил вознагражденный за активность в атаке Бенсебаини. И уже на последних минутах хорватов добил выскочивший один на один Гирасси. «Динамо» же после 2:9 от «Баварии» снова крупно проиграло клубу из Германии.

Качели в Монако и Болонье

Александр Головин, который на выходных забил первый в сезоне гол и помог «Монако» обыграть другого участника ЛЧ «Брест», отметился результативным действием и в европейском турнире. После того, как голкипер отразил удар Вандерсона, российский легионер успел к отскоку и выкатил мяч открывшему счет Бен Сегиру. Только эта игра, в которой все вроде бы было под контролем монегасков, буквально на ровном месте развернулась в другую сторону. А отправной точкой стало попадание в штангу Эмболо, который упустил возможность удвоить перевес хозяев.

Несколько минут спустя затмение нашло на опытного Кайю Энрике, который столь неудачно отдал пас назад, что Маецки пролетел мимо мяча, после чего перед Павлидисом были уже пустые ворота. Далее последовал обмен отмененными из-за офсайдов голами Аклиуша и Ба, а фол Синго в центре обернулся для защитника второй желтой карточкой, и команда Ади Хюттера осталась в меньшинстве. Тем не менее, «Монако» с честью вышел из сложной ситуации. Головин же принял участие и во второй голевой атаке. Россиянин отдал пас Мависса, который от линии поля выкатил мяч назад — набегавшему из глубины Магасса.

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Только полноценным героем автор гола не стал, так как именно его после выверенной подачи Ди Марии опередил сравнявший счет Артур Кабрал. И это было еще не все, потому что сработала другая замена Бруну Лаже. На этот раз Ди Мария подавал с другого фланга, а выше всех в штрафной выпрыгнул Амдуни. Настоящий шок для потерпевшего первое поражение «Монако» и триумф «Бенфики», которая мастерски использовала свой численный перевес и выиграла во Франции впервые с 2013 года. Что касается Ди Марии, то он за вечер опередил по числу лигочемпионских передач Дэвида Бекхэма (38). Опережают аргентинца его старый друг Месси (39), Криштиану Ронадду (40) и Райан Гиггз (41). У Анхеля есть все шансы забрать рекорд себе.

«Болонья», для которой игра началась с отмены быстрого гола, все же смогла открыть счет забитым мячам в новом для себя турнире. Причем соорудили взятие ворот два защитника: выполнивший подачу со штрафного Лукоянис и здорово сыгравший на опережение в районе ближней штанги Лукуми. Только радость итальянских болельщиков оказалась недолгой и заняла всего три минуты. Именно столько времени потребовалось Мукау, чтобы забить свой второй гол и принести «Лиллю» победу.

20-летний полузащитник стал самым молодым игроком «догов», сделавшим дубль в главном еврокубке. И здесь нужно отметить великолепную работу Брюно Женезьо. Опытный тренер позволяет себе смелые ходы вроде наполовину второго состава в гостях у «Атлетико», но стабильно дает результат. «Лилль», как и «Монако», набрал в пяти турах 10 очков, и на своих соперников по национальному первенству сейчас с завистью поглядывает пока проваливающийся в Европе «ПСЖ».

Курьез в Глазго и чудо в Эйндховене

Игра в Глазго запомнится не только глупым автоголом Картера-Викерса, который не глядя отдал пас к своим воротам, где не было Шмейхеля, но и реакцией игроков «Селтика». Голкипер «кельтов» и ветеран команды Макгрегор провели короткое собрание прямо на поле, и в том числе это помогло команде Брендана Роджерса отыграться. Маэда сравнял счет великолепным обводящим ударом, но, наверное, хозяевам не стоит сетовать на отсутствие победы. Они ведь могли проиграть, ведь второй гол «Брюгге» отменили из-за микроскопического офсайда Феррана Жутглы.

Голландские клубы в этом туре — чемпионы по характеру. Накануне «Фейеноорд» отыграл три мяча у «Манчестер Сити», а так как ПСВ уступал всего лишь со счетом 0:2, то команде из Эйндховена удалось превратить 0:2 в 3:2. В футболе такое случается, только данный случай особенный. По крайней мере, для ЛЧ, где никто прежде не побеждал в основное время, отставая на два мяча на 86-й минуте.

Одним из ключевых моментов игры, в которой гости добились вроде бы комфортного преимущества, стало удаление Педро Энрике. А начало погоне положила ошибка вратаря «Шахтера», который плохо среагировал на удар в ближний угол и зафиксировал мяч уже за линией ворот. Это вдохновило Тиллмана на попадание в верхний угол, а добавленных арбитром минут хватило на решающий штурм с победным голом Пепи, к которому мяч после единоборства Сайбари отлетел на пустой угол.

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Праздник для Белграда

Предыдущие четыре матча «Црвена Звезда» проиграла с суммарным счетом 4:16, и когда Демирович уже на 5-й минуте поразил сербские ворота, участь красно-белых виделась незавидной. Однако все перевернулось после гола Силаса, который отыграл пять сезонов в составе «Штутгарта». Окончательно перевернул игры гол опытного Крунича. Именитый ветеран после возвращения на Балканы поначалу не всегда оправдывал доверие, однако в среду выдал отличную игру — вывел белградцев вперед ударом из центра штрафной и ассистировал Радоньичу. Вингер, поигравший в Италии, Испании, Франции, Португалии и Германии, наконец-то забил свои первые голы за «Звезду», которую он покинул семь лет назад. В Белграде настоящий праздник, ради которого стоило выходить в Лигу чемпионов.

Статистика дня

1-й раз в истории «Реал» проиграл три матча на групповой стадии турнира.

4 гола забил в текущем турнире нападающий «Боруссии» Байно-Гиттенс. Ему остался один гол, чтобы повторить лучший результат в одной кампании для англичан в возрасте до 21 года. В сезоне-2000/01 пять раз отличился форвард «Лидса» Смит.

6 предупреждений в первом тайме матча «Монако» — «Бенфика» — максимальный показатель со времен турнира-1992/93.

11 мячей в первых пяти турах группового раунда «Монако» в прошлый раз забивал двадцать лет назад.