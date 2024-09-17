17 сентября в Лиге чемпионов соперники встретятся вновь.

Начинается групповой этап Лиги чемпионов, правда, уже без групп, с новыми правилами, которые приходится отдельно разъяснять, и новой версией гимна, которая не нравится болельщикам. Зато один из первых матчей — прямо восторг. На Сан-Сиро сыграют «Милан» и «Ливерпуль».

«Милан»

Даже удивительно: у «Милана» и «Ливерпуля» на двоих 13 побед в Кубке/Лиге Чемпионов, но впервые их дороги пересеклись в 2005-м в стамбульском финале, к которому «Милан» подходил безоговорочным фаворитом.

Не то чтобы они вообще никогда не играли. В 2002-м клубы столкнулись на Кубке Сантьяго Бернабеу, но это все-таки развлекательный турнир. А вот официальные матчи... Их действительно до 2005-го года не было.

«Милан» в тот период доминировал в Европе. Команда Карло Анчелотти была нацелена именно на Лигу чемпионов и ставила ее выше серии А. Причем вектор задавал лично Сильвио Берлускони. Итальянский премьер и по совместительству президент «Милана» ставил задачу выиграть ЛЧ, про скудетто при этом речи не шло. Больше того, Берлускони публично иронизировал, сравнивая свой клуб с Папой Римским, который живет в Италии, но работает на международную аудиторию, а не на внутреннюю.

Сильвио Берлускони. Фото Global Look Press

Для «Милана» это был второй финал за три сезона. Всего у той команды будет три финала за пять сезонов и две победы. Сыгранная команда со звездами на всех позициях. Костакуртой, Руем Коштой и Каладзе, которые не влезали в старт. В воротах Дида, в обороне Кафу, Яп Стам, Алессандро Неста и Паоло Мальдини, в нападении Креспо и Шевченко, а еще Филиппо Индзаги. Он не влез даже в заявку. Пипогол полгода лечился после травмы лодыжки и только к весне 2005-го вернулся в строй. Через два года он забьет «Ливерпулю» два в другом финале, почти совсем уже забытом, «Милан» тогда предсказуемо победил 2:1.

Однако жемчужиной «Милана» Анчелотти была не оборона и даже не атака. Сила Кащеева была сокрыта в полузащите: Гаттузо — Зеедорф — Пирло — Кака, или, как шутили в Италии, бермудский ромб. Соперники действительно терялись в нем, как корабли в заколдованном месте на Карибах. Особенно когда Пирло и Гаттузо меняли местами.

В целом нет ничего удивительного как в том, что «Милан» был фаворитом, так и в том, что в самом матче он имел солидное игровое преимущество. Больше создал, моментов соорудил голов на восемь-десять, на перерыв мог уйти со счетом 5:0. Да и вообще все шло как по маслу. Мальдини забил уже на второй минуте. «Ливерпуль» ринулся отыгрываться, но расшибся о Стама, Несту и помогавшего им Гаттузо, а полузащита «Милана» рвала «красных» контратаками. Дубль Креспо — это реактивная вертикаль. От штрафной до штрафной в 1-2 паса.

«Милан» действительно имел колоссальное преимущество. На протяжении всего матча, за вычетом каких-то жалких пяти минут. В обычной игре никто бы на эти пять минут и внимания не обратил, но именно за них «Ливерпуль» забил три гола.

Опасный момент у ворот Ежи Дудека. 2005 год. Фото Global Look Press

«Ливерпуль»

Юрий Розанов, комментировавший полуфинал «Ливерпуля» с «Челси», метко сравнил команду Рафы Бенитеса с пиратским кораблем. В том «Ливерпуле» определенно было что-то от пиратов, но только не от романтических героев из книг и кино, а от настоящих — исторических. Это была совершенно отверженная и не принятая обществом команда. Английская спортивная общественность критиковала Бенитеса за «несимметричность схемы». Она действительно не очень красиво смотрелась на рисунке, но это очень странная тема для упреков.

Впрочем, критиковали «Ливерпуль» еще и за невнятную игру. Он мог проиграть даже безнадежному «Саутгемптону», а сезон в АПЛ закончил пятым, очень сильно уступив первой тройке. Даже перестроечный «МЮ» опередил «Ливерпуль» на 22 очка, что уж говорить про «Арсенал» с «Челси».

А состав... Вот он как раз и создавал пиратский образ. Чрезвычайно травматичный Владимир Шмицер, который в том сезоне поломал какой-то очень болезненный хрящ в колене. Хрящ, который даже у профессиональных футболистов ломается редко. Списанный из «Барселоны» за ненадобностью Луис Гарсия, не очень надежный в том сезоне Ежи Дудек, лепивший ошибки очередями, Стив Финнан, один из самых обыгрываемых защитников АПЛ того сезона, Милан Барош, который после прекрасного Евро-2004 надумал переходить в «Реал», но что-то сорвалось и чех остался в «Ливерпуле», где, похоже, совсем не жаждал играть. И над всем этим, словно боцман, возвышался огромный Саами Хююпя. Ну и Стиви Джи, конечно... Капитан Стиви Джи.

«Ливерпуль» в финале не ждали. Больше того, конкретно российская общественность хотела финал «Милан» — «Челси». В конце концов, Моуринью был действующим победителем Лиги чемпионов, его новый клуб разорвал АПЛ и уверенно шел по турнирной сетке. Перед «Ливерпулем» он проглотил «Барселону» и «Баварию». Главная деталь к футболу отношения не имела. После покупки «Челси» Абрамовичем у клуба появилось в России очень много болельщиков.

Стивен Джеррард и Рафаэль Бенитес. 2005 год. Фото Global Look Press

Что произошло?

Вся прелесть в том, что этого никто не знает. Хотя попытки объяснить делались. В частности, есть история про то, что Паоло Мальдини в перерыве предложил поставить охлаждаться шампанское. Эту историю с возмущением опроверг Алессандро Костакурта. «Такую чушь мог сказать только человек, совсем не знающий Паоло. Он никогда бы не произнес таких слов».

На самом деле искать причину в какой-то расслабленности «Милана» бессмысленно. Может, даже вредно. Мы стали свидетелями чуда. А чудо перестает быть чудом, когда получает логическое обоснование.

Лига чемпионов подарила нам очень много безумно ярких матчей. Проверку десятилетиями прошли немногие из них. По сути — два финала: 99-го («МЮ» — «Бавария» (2:1) с двумя голами англичан в добавленное время. — Прим. «СЭ») и 2005-го. В них характер одолел класс. Одолел настолько неожиданно, что видевшие запомнили на всю жизнь.

Сейчас уже выросло поколение болельщиков, которые не видели стамбульское чудо, потому что еще не родились. Но им про него точно рассказывали. Или расскажут сегодня.

Лига чемпионов-2004/05. Финал

Милан — Ливерпуль — 3:3 (3:0, 0:3, 0:0). Пенальти — 2:3.

Голы: Мальдини, 1 (1:0). Креспо, 39 (2:0). Креспо, 44 (3:0). Джеррард, 54 (3:1). Шмицер, 56 (3:2). Хаби Алонсо, 60 (3:3).

Серия пенальти: Сержинью — 0:0 (мимо). Хаманн — 0:1. Пирло — 0:1 (вратарь). Сиссе — 0:2. Томассон — 1:2. Риисе — 1:2 (вратарь). Кака — 2:2. Шмицер — 2:3. Шевченко — 2:3 (вратарь).

Нереализованный пенальти: Хаби Алонсо, 60 (вратарь).

«Милан»: Дида, Кафу, Стам, Неста, Мальдини, Гаттузо (Руй Кошта, 112), Пирло, Зеедорф (Сержинью, 86), Кака, Шевченко, Креспо (Томассон, 85).

«Ливерпуль»: Дудек, Финнан (Хаманн, 46), Каррагер, Хююпя, Траоре, Хаби Алонсо, Джеррард, Кьюэлл (Шмицер, 23), Луис Гарсия, Риисе, Барош (Сиссе, 85).

Судья: Мехуто Гонсалес (Испания).

Наказания: Каррагер, 76. Барош, 81 (предупреждения).

25 мая 2005 года. Стамбул. Стадион «Ататюрк». 70 024 зрителя.