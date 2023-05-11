Игра «Милана» — катастрофа. Как же жаль, что против «Интера» в ЛЧ бьется не «Наполи»

Пиоли может спасти только возвращение Леау.

4,5 — когда такую позорную (и самую низкую в команде) оценку получает ее капитан и основной защитник, а единственный по-настоящему голевой момент создает самый посредственный среди всех присутствующих на поле игрок атаки, то на что вообще можно рассчитывать? Стефано Пиоли итальянские СМИ тоже прилично прибили низкими баллами (Симоне Индзаги, наоборот, вознесли до небес), но если у тебя в составе не Паоло Мальдини, а Давиде Калабрия, и не Кларенс Зеедорф, а Жуниор Мессиас, то прыгнуть выше головы очень сложно.

А ведь «Милан» и так уже сделал это на предыдущей стадии — в четвертьфинале против великолепного «Наполи». Кстати, в противостоянии с неаполитанцами именно Калабрия был одним из лучших — он даже сумел выключить Хвичу Кварацхелию.

Но если тогда сила воли «Милана» и присутствие Леау передавили «Наполи», то в матче с «Интером» отсутствие Рафаэля вкупе с малахольной игрой Калабрии и Тео Эрнандеса, серостью Салемакерса и Ибрагима Диаса, а также травмой Бенасера (и ужасом в лице заменившего его Мессиаса) не оставили команде Пиоли шансов. В «Интере» практически каждый оказался на голову сильнее своего прямого оппонента. В рядах россонери можно отметить лишь Меньяна — действительно классного голкипера, который спас свою команду от разгрома. И с оговорками — Тонали. Но этих двоих было слишком мало, чтобы остановить нерадзурри.

Думаю, что Лучано Спаллетти вчера вечером грустил больше всех: он-то понимает, что на месте такого «Милана» мог (и должен был) оказаться «Наполи», если исходить из динамики нынешнего сезона.

Лучано Спаллетти. Фото AFP

На фоне другой пары полуфиналистов, где «Реал» с «Манчестер Сити» выдали шоу мирового уровня, «Милан» смотрелся настолько убого, что просто заставил пожалеть об отсутствии команды из Неаполя в полуфинале. Пара «Наполи» — «Интер» сделала бы куда лучшую, чем вчерашнее дерби, рекламу всему итальянскому футболу (матч транслировали более чем в 100 странах).

Однако история не признает сослагательного наклонения, а потому случилось то, что случилось: все увидели феерический спектакль от болельщиков «Милана» на трибунах «Сан-Сиро» и бездарную игру команды на глазах Паоло Мальдини, Алессандро Несты, Кларенса Зеедорфа, Андреа Пирло, Массимо Амброзини. 20 лет назад эти легенды вывели «Милан» в финал Лиги чемпионов именно за счет «Интера», а теперь все они беспомощно наблюдали за тем, как Калабрия и Мессиас мучают своим присутствием на поле себя и всех, кто за этим наблюдает.

Ну а «Интеру» и Симоне Индзаги надо искренне сказать: «Браво!» Не только авторы голов Эдин Джеко и Генрих Мхитарян, но и вся команда в целом заслужила эту уверенную победу. Нерадзурри могут себя корить лишь за то, что не довели счет до крупного и не сняли все вопросы перед ответным матчем, в котором у «Милана» вернется Леау. Кстати, именно вчера стало известно, что Рафаэль все-таки продлит контракт и останется в команде. Это единственная хорошая новость для болельщиков.

Ответная игра состоится уже 16 мая. А до этого «Милан» и «Интер» проведут важные матчи в серии А — обе команды продолжают борьбу за места в первой четверке, дающие право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Команду Пиоли ожидает выезд к оказавшейся в зоне вылета «Специи», а подопечные Индзаги примут «Сассуоло», который уже не решает серьезных турнирных задач.