Матч «Барселоны» и «Бенфики» завершился дракой в подтрибунке. Не обошлось без полиции

Рафинья стал центральной фигурой инцидента.

Матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Бенфикой» стал настоящим зрелищем не только на поле, но и за его пределами. Каталонцы дважды уступали с разницей в два мяча, но на последних секундах вырвали победу со счетом 5:4. Однако напряжение не улеглось после финального свистка — в подтрибунном помещении разгорелся конфликт с участием игроков, который завершился вмешательством полиции.

Португальцы оскорбили Рафинью: вмешалась полиция

О нездоровой активности в подтрибунном помещении сразу после свистка в своих социальных сетях рассказал журналист издания COPE Виктор Наварро:

«В тоннеле слышны крики, присутствует полиция. Атмосфера очень напряженная. В конфликте участвуют Рафинья, Эрик Гарсия и представитель «Барселоны». Полиция заблокировала доступ в раздевалку «Бенфики» и увела Рафинью», — написал журналист.

Подробности конфликта остались за кадром, но сам Рафинья, забивший решающий гол и признанный лучшим игроком матча, прокомментировал ситуацию:

«Когда я покидал поле, меня оскорбили. Я ответил, хотя понимаю, что должен был сдержаться. В итоге все вспылили. Я человек, который уважает других, но требую того же в ответ. Если меня не уважают, я не промолчу», — заявил Рафинья.

Кто именно оскорбил Рафинью и что было сказано, неизвестно.

Такой матч не мог закончиться иначе

С учетом того, как складывался матч, финал с конфликтом в подтрибунке кажется логичным.

Во-первых, ее раскалили редкие по своей несуразности голы. Второй мяч «Бенфика» забила в пустые ворота после дичайшей ошибки Щенсны, сбившего своего игрока; третий — со странного пенальти, четвертым и вовсе стал автогол. «Барселона» отличилась двумя 11-метровыми ударами и комичным голом: вынос мяча в исполнении Трубина произошел прямо в голову Рафиньи.

Во-вторых, на атмосферу, конечно же, повлияла развязка — «Бенфика» дважды вела с разницей в два мяча, но упустила победу. При счете 4:4 хозяева могли забить в добавленное время, но пропустили контратаку, в которой Рафинья поставил точку. Как тут не вскипеть?

После победы «Барселона» вышла на второе место в таблице общего этапа Лиги чемпионов и гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Бенфика» осталась на 18-й строчке и поборется за место в евровесне в финальный день первого этапа.

Последние матчи общего этапа команды проведут 29 января — «Барселона» дома примет «Аталанту», «Бенфика» отправится на выезд к «Ювентусу».