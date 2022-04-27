Лучший матч в истории Лиги чемпионов. «МЮ» и «Реал» выдали невероятные 4:3, а Абрамович захотел купить «Челси»

В апреле 2003 года «МЮ» и «Реал» сыграли один из лучших матчей в истории Лиги чемпионов

В апреле 2003 года «Манчестер Юнайтед» и «Реал» сотворили настоящий шедевр.

Невероятный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» у многих навеял ассоциации и воспоминания о другой игре в Манчестере с участием команды из Мадрида, состоявшейся 19 лет назад и завершившейся с тем же счетом. Правда, на другом стадионе — на «Олд Траффорд», где «МЮ» и «Реал» выдали настоящий шедевр. Есть и другие параллели: например, выдающаяся игра центрфорварда гостей — тогда великий Роналдо исполнил хет-трик, а сейчас Карим Бензема сделал два гола, в том числе не побоявшись исполнить пенальти «паненкой». В общем, совершенно точно есть поводы вспомнить легендарный матч, сыгранный 23 апреля 2003-го.

Лига чемпионов-2002/03. 1/4 финала. Ответный матч

«Манчестер Юнайтед» — «Реал» — 4:3 (1:1)

Голы: Роналдо, 12 (0:1). ван Нистелрой, 43 (1:1). Роналдо, 50 (1:2). Иван Эльгера, 52 — в свои ворота (2:2). Роналдо, 59 (2:3). Бекхэм, 71 (3:3). Бекхэм, 85 (4:3).

«Манчестер Юнайтед»: Бартез, О'Ши, Браун, Фердинанд, Сильвестр (Ф.Невилл, 79), Верон (Бекхэм, 63), Батт, Кин (Форчун, 82), Гиггз, Сульшер, ван Нистелрой.

«Реал»: Касильяс, Мичел Сальгадо, Йерро, Иван Эльгера, Роберто Карлос, Макелеле, Зидан, Гути, Фигу (Павон, 88), Макманаман (Портильо, 69), Роналдо (Солари, 67).

Наказания: Верон, 18, Фигу, 73. Форчун, 90 (предупреждения).

Судья: Коллина (Италия).

Первый матч — 1:3.

Волшебство и аперитив

Если это и не лучший матч в истории Лиги чемпионов в XXI веке, то уж точно в топ-3 рейтинга, если таковой кто-то взялся бы составить. В моем личном он точно занял бы первое место. Разумеется, было много чего запоминающегося: и две великих победы «Ливерпуля» — в 2005-м в Стамбуле и прошлой весной на «Энфилде», и матч «Реала» и «Ювентуса» в 2018-м с мусорным ведром вместо сердца у Майкла Оливера, и заруба «Челси» и «Барселоны» на «Стэмфорд Бридж» с чудо-голом Роналдинью...

Список можно продолжать. Но та апрельская ночь в Манчестере получилась волшебной. Да там даже автогол Эльгеры был красив — мало кто из нападающих сможет так переправить мяч в ворота пяткой. В этом материале есть обзор матча, но не поленитесь, найдите его в сети целиком и посмотрите. Оно того стоит.

Очень хорошо помню, что в тот день футбола на ТВ было много. В чемпионате России игрался очередной тур. На кочковатом поле стадиона имени Эдуарда Стрельцова играли «Спартак» и «Зенит». Разошлись вничью — 1:1, с голами Павленко и Спивака. Но смотреть на красно-белых позднего Олега Романцева с Ващуком, Луизау, Кебе и Смирновым в составе было тяжеловато, равно как и на питерцев раннего Властимила Петржелы.

Затем был матч «Сатурна» и «Крыльев Советов» на канале РЕН ТВ, который тогда выступал партнером подмосковного клуба. Тоже ничья 1:1, самарцы ушли от поражения на последней минуте благодаря голу Овие с передачи Тихонова. Хотя смотришь сейчас протокол, разбирает ностальгия.

Но на аперитив все это не тянуло. Или на разогрев, если говорить терминами больших рок-концертов. Хотя не исключаю, что матч «МЮ» и «Реала» произвел такое впечатление и так отложился в памяти, в том числе, и на контрасте.

Роналдо

Прекрасный «галактический» «Реал» времен своего расцвета. Президент «сливочных» Флорентино Перес, придя к власти, каждое лето покупал по суперзвезде. В 2000-м — Фигу, в 2001-м — Зидан, в 2002-м — Роналдо.

Бразильский Феномен возродился на ЧМ-2002, а перебравшись из «Интера» в «Реал», перезапустил карьеру — насколько это было возможно с его коленями. В первый сезон в Мадриде Роналду забил 23 гола в ла лиге, в том числе два в матче с «Атлетиком» в последнем туре (3:1), победа в котором принесла «Королевскому клубу» титул.

Та игра на «Олд Траффорд» — совершенно точно одна из лучших в карьере Роналдо. Сложно вспомнить, когда он в следующий раз блеснул столь же ярко. Зрители на стадионе проводили бразильца овацией, и это пробирает до глубины души.

«Отличный открытый матч был. Я забил три гола, но лучший момент случился во время моей замены. Весь стадион провожал меня аплодисментами. Все встали, я просто не ожидал ничего подобного. И был удивлен такой реакцией, ведь для них я был соперником. Волшебный момент, один из важнейших в моей жизни», — вспоминал Роналдо в 2018 году.

Бекхэм

Тот вечер стал удивительным и для Бекхэма. Та самая легендарная бутса от Алекса Фергюсона уже прилетела ему в лоб — когда капитана сборной Англии показывали крупным планом, почти зажившая ссадина была тем не менее отчетливо видна. Конфликт находился в самом разгаре. Вместо Бекса в основе вышел Сульшер. Фергюсон в том сезоне перестроил «Юнайтед» на 4-5-1 с ван Нистелроем на острие и Вероном и Скоулзом под ним. Однако англичанин не мог играть в тот вечер из-за дисквалификации и «МЮ» вернулся к 4-4-2.

«Сульшер тогда был в фантастической форме и мог сыграть чуть глубже ван Нистелроя. Хотя возникало большое искушение оставить его в запасе, потому что он всегда мог выйти и перевернуть игру», — вспоминал потом Фергюсон.

Он понял ошибку и бросил Бекхэма во втором тайме спасать отечество. Тот забил два, в том числе выполнив фирменный штрафной, после матча обменялся футболками с Зиданом, а летом уехал в Мадрид за 37,5 миллиона евро.

«До матча я прикладывал все усилия, чтобы подойти к нему в как можно более лучшем состоянии, но мысль о том, что меня могут оставить в запасе, не давала покоя, как больной зуб. «Это «Реал», важная игра, сынок. Слишком важная, чтобы ты играл». Гнев буквально душил меня. Через пару минут после третьего гола Роналдо помощник Фергюсона Майк Фелан позвал меня. Я отчаянно хотел выйти на поле. Не для того, чтобы что-то доказать. Мне просто хотелось принять участие в этом удивительном матче», — говорил потом Бекхэм.

Абрамович

Удивительной та ночь была и для Романа Абрамовича. Согласно легенде, он был в тот вечер на «Олд Траффорд» и настолько проникся увиденным, что решил купить клуб английской премьер-лиги, хотя до этого относился к футболу довольно прохладно. И через два с небольшим месяца приобрел «Челси».

Официального подтверждения этой истории нет, но она много раз появлялась в самых разных английских СМИ — от «желтой» The Sun до респектабельной The Times. Достаточно ввести соответствующий запрос в Google. Сам Абрамович, человек максимально непубличный, никогда об этом не рассказывал.

Подтверждение, которое можно счесть косвенным, но все же достаточно убедительное, пришло в 2016 году. Об этом рассказал другой российский бизнесмен, Александр Мамут.

«Это случилось в Манчестере, во время матча Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Реал» в 2003 году», — сказал тогда Мамут в эфире канала «Россия 24».

Не случись той волшебной ночи в Манчестере, вся история современного футбола могла пойти совершенно по-другому. Жозе Моуринью не приехал бы в Лондон, Гус Хиддинк — в Россию, не было бы чудесного 2008-го и шокирующего Марибора...

Нет, все же это лучший матч в истории Лиги чемпионов.

Впервые материал был опубликован 23 апреля 2020 года.