Миранчук стал свидетелем победного гола Криштиану Роналду, «Челси» потерял Лукаку и Вернера

Обзор состоявшихся в среду матчей 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Манчестерский камбэк

Группа F

«Манчестер Юнайтед» — «Аталанта» — 3:2 (Рэшфорд, 53. Магуайр, 75. Криштиану Роналду, 81 — Пашалич, 15. Мерих Демирал, 30)

Бергамаски вряд ли были в восторге от приема в Англии, так как под утро в их отеле несколько раз срабатывала сигнализация. Но если команда Джана Пьеро Гасперини и не выспалась, ее точно разбудил стопроцентный момент Рэшфорда. Только англичанин промахнулся, а Пашалич после передачи Дзаппакосты — нет.

300-й матч Криштиану Роналду в футболке «МЮ» явно начался не так, как планировал Уле Гуннар Сульшер. Да и продолжился тоже, и «Олд Траффорд» затих, когда Мерих Демирал забил типично британский гол после углового в исполнении Копмайнерса. Это уже системные проблемы, ведь «красные дьяволы» пропустили в двенадцатом подряд домашнем официальном матче.

15': Man Utd 0-1 Atalanta

29': Man Utd 0-2 Atalanta



Gian Piero Gasperini's side has silenced Old Trafford. #UCL pic.twitter.com/q30D72gdni — Squawka News (@SquawkaNews) October 20, 2021

Долго ничего не получалось и в атаке, хотя Фред промахнулся из почти идеальной позиции, а Роналду начал второй тайм, не использовав чистый выход один на один. Расколдовал же ворота «Аталанты» Рэшфорд, не имевший право испортить великолепную передачу Бруну Фернандеша. Форвард, с гола которого началась работа Сульшера в Манчестере, вытянул из пропасти и норвежского тренера, и свою команду.

Пожалуй, это был переломный момент, хотя после попадания Мактоминая в штангу гости едва не похоронили «МЮ». Уже после выхода на замену Миранчука на 68-й минуте Де Хеа в одной атаке вытащил удары Сапаты и Малиновского, и вскоре бергамаски дрогнули. У работавшего не покладая рук Муссо не было ни одного шанса остановить удар забытого защитниками напротив пустого угла Магуайра, ну а атаки Роналду со «второго этажа» — отдельный вид футбольного искусства.

Никто в ЛЧ не забивал головой чаще пятикратного обладателя «Золотого мяча» (25 голов). «МЮ», который все успели похоронить и отправить в неведомую для Криштиану Лигу Европы, устроил невероятное шоу и долгожданный праздник для болельщиков. А португалец создан совсем для другого турнира, что он и подтверждает, забив в каждом матче группового раунда.

«Янг Бойз» — «Вильярреал» — 1:4 (Элиа, 77 — Пино, 6. Ж.Морено, 16. А.Морено, 88. Чуквуэзе, 90+2)

Российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым зафиксировала уверенную победу команды Унаи Эмери. «Подводники» начали с быстрого гола отличившегося в свой 19-й день рождения Пино, укрепили перевес благодаря своему снайперу Жерару Морено, а потом на пути швейцарских ударов стеной стоял Рульи. И пусть один раз Элиа его пробил, испанцы ответили двумя мячами в концовке и сравнялись по очкам с «Аталантой».

И В Н П М О 1. Манчестер Юнайтед 3 2 0 1 6-5 6 2. Вильярреал 3 1 1 1 7-5 4 3. Аталанта 3 1 1 1 5-5 4 4. Янг Бойз 3 1 0 2 3-6 3

2 ноября. Вильярреал — Янг Бойз, Аталанта — Манчестер Юнайтед.

Лекарство для Нагельсманна

Группа Е

«Бенфика» — «Бавария» — 0:4 (Сане, 70, 84. Эвертон, 80, в свои ворота. Левандовски, 82)

В прошлом туре лиссабонцы унизили «Барселону» (3:0), а теперь две трети матча достойно сражались с «Баварией», игрой которой из-за болезни Юлиана Нагельсманна руководил один из его помощников. Показательным получился момент, в котором Нойер проявил мастерство, остановив отличный удар Нуньеса. Преимущество же мюнхенцев материализовалось в гол Левандовски, отмененный из-за того, что передачу Комана поляк замкнул рукой.

ВАР явно был на стороне хозяев, зафиксировав офсайд в начальной стадии атаки, из-за чего уже после перерыва не засчитали мяч Мюллера. «Баварии» требовалось забить так, чтобы придраться было невозможно, и это удалось блестяще исполнившему штрафной Сане. Как оказалось, этого хватило для того, чтобы деморализовать «Бенфику». «Орлам» буквально выщипали перья, а больше всех в этом плане отличился Сане, у которого в активе дубль и пас на все же отличившегося Левандовски.

У «Баварии» три победы из трех возможных с разностью мячей 12:0. В своей группе она такой же космос для остальных, как и в родной бундеслиге.

«Барселона» — «Динамо» К — 1:0 (Пике, 36). Обзор — здесь.

И В Н П М О 1. Бавария 3 3 0 0 12-0 9 2. Бенфика 3 1 1 1 3-4 4 3. Барселона 3 1 0 2 1-6 3 4. Динамо К 3 0 1 2 0-6 1

2 ноября. Динамо К — Барселона, Бавария — Бенфика.

Тухель остался без нападающих

Группа Н

«Челси» — «Мальме» — 4:0 (Кристенсен, 9. Жоржиньо, 21, с пенальти, 57, с пенальти. Хаверц, 48)

На «Стэмфорд Бридж» все было ожидаемо. Включая эпизод, в котором Вернер не сумел на первых минутах забить из площади ворот. А то, что не удалось немецкому нападающему, сделал отличившийся при подаче углового защитник Кристенсен. И вот это действительно было удивительно, так как отыгравший за «Челси» 137 матчей датчанин забил свой первый мяч в лондонском клубе.

Romelu Lukaku was forced off injured in the 23rd minute against Malm? after winning a penalty for Chelsea. ?#UCL pic.twitter.com/8R3og0DjsW — Squawka News (@SquawkaNews) October 20, 2021

Возможно, скрытые прежде таланты в ближайшее время пригодятся Томасу Тухелю, так как синие лишились получившего травму Лукаку. Заработанный бельгийцем пенальти точно того не стоил, так как англичане и без него выиграли бы за явным преимуществом. И стоило ли бросать Лукаку в бой в рядовой игре после того, как он по медицинским причинам покинул расположение сборной во время «Финала четырех» Лиги наций?

А ведь до перерыва вынужденно пришлось менять еще и Вернера! Какие у этих потерь будут последствия, покажут время и результаты медобследования. Но дело в том, что в «Челси» Тухеля нет ярко выраженных бомбардиров. Больше того, с момента прихода тренера в лондонскую команду ее главными снайперами с шестью мячами являются полузащитники — Маунт и отличившийся в начале второго тайма Хаверц.

«Зенит» — «Ювентус» — 0:1 (Кулушевски, 86). Обзор — здесь.

И В Н П М О 1. Ювентус 3 3 0 0 5-0 9 2. Челси 3 2 0 1 5-1 6 3. Зенит 3 1 0 2 4-2 3 4. Мальме 3 0 0 3 0-11 0

2 ноября. Ювентус — Зенит, Мальме — Челси.

Неожиданный лидер

Группа G

«Зальцбург» — «Вольфсбург» — 3:1 (Адейеми, 3. Окафор, 65, 77 — Нмеча, 15)

«Лилль» — «Севилья» — 0:0

Откровение этого квартета — уверенное лидерство «Зальцбурга». Очередной успех «быков» примечателен тем, что австрийская команда обыграла немецкую в главном еврокубке впервые за 43 года! Возможно, дело в том, что счет в игре с «Вольфсбургом» открыл не имеющий никаких комплексов 19-летний нападающий сборной Германии Адейеми.

И В Н П М О 1. Зальцбург 3 2 1 0 6-3 7 2. Севилья 3 0 3 0 2-2 3 3. Лилль 3 0 2 1 1-2 2 3. Вольфсбург 3 0 2 1 2-4 2

2 ноября. Вольфсбург — Зальцбург, Севилья — Лилль.