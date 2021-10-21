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Миранчук стал свидетелем победного гола Криштиану Роналду, «Челси» потерял Лукаку и Вернера

Миранчук стал свидетелем победного гола Роналду, «Челси» потерял Лукаку и Вернера
Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
21 октября, 01:10
20 октября. Манчестер. «Манчестер Юнайтед» — «Аталанта» — 3:2. 81-я минута. Криштиану Роналду забивает победный гол. Фото Reuters
20 октября. Манчестер. «Манчестер Юнайтед» — «Аталанта» — 3:2. 81-я минута. Криштиану Роналду забивает победный гол. Фото Reuters
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Обзор состоявшихся в среду матчей 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Манчестерский камбэк

Группа F
«Манчестер Юнайтед» — «Аталанта» — 3:2 (Рэшфорд, 53. Магуайр, 75. Криштиану Роналду, 81 — Пашалич, 15. Мерих Демирал, 30)

Бергамаски вряд ли были в восторге от приема в Англии, так как под утро в их отеле несколько раз срабатывала сигнализация. Но если команда Джана Пьеро Гасперини и не выспалась, ее точно разбудил стопроцентный момент Рэшфорда. Только англичанин промахнулся, а Пашалич после передачи Дзаппакосты — нет.

300-й матч Криштиану Роналду в футболке «МЮ» явно начался не так, как планировал Уле Гуннар Сульшер. Да и продолжился тоже, и «Олд Траффорд» затих, когда Мерих Демирал забил типично британский гол после углового в исполнении Копмайнерса. Это уже системные проблемы, ведь «красные дьяволы» пропустили в двенадцатом подряд домашнем официальном матче.

Долго ничего не получалось и в атаке, хотя Фред промахнулся из почти идеальной позиции, а Роналду начал второй тайм, не использовав чистый выход один на один. Расколдовал же ворота «Аталанты» Рэшфорд, не имевший право испортить великолепную передачу Бруну Фернандеша. Форвард, с гола которого началась работа Сульшера в Манчестере, вытянул из пропасти и норвежского тренера, и свою команду.

Пожалуй, это был переломный момент, хотя после попадания Мактоминая в штангу гости едва не похоронили «МЮ». Уже после выхода на замену Миранчука на 68-й минуте Де Хеа в одной атаке вытащил удары Сапаты и Малиновского, и вскоре бергамаски дрогнули. У работавшего не покладая рук Муссо не было ни одного шанса остановить удар забытого защитниками напротив пустого угла Магуайра, ну а атаки Роналду со «второго этажа» — отдельный вид футбольного искусства.

Никто в ЛЧ не забивал головой чаще пятикратного обладателя «Золотого мяча» (25 голов). «МЮ», который все успели похоронить и отправить в неведомую для Криштиану Лигу Европы, устроил невероятное шоу и долгожданный праздник для болельщиков. А португалец создан совсем для другого турнира, что он и подтверждает, забив в каждом матче группового раунда.

«Янг Бойз» — «Вильярреал» — 1:4 (Элиа, 77 — Пино, 6. Ж.Морено, 16. А.Морено, 88. Чуквуэзе, 90+2)

Российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым зафиксировала уверенную победу команды Унаи Эмери. «Подводники» начали с быстрого гола отличившегося в свой 19-й день рождения Пино, укрепили перевес благодаря своему снайперу Жерару Морено, а потом на пути швейцарских ударов стеной стоял Рульи. И пусть один раз Элиа его пробил, испанцы ответили двумя мячами в концовке и сравнялись по очкам с «Аталантой».

И

В

Н

П

М

О

1. Манчестер Юнайтед

3

2

0

1

6-5

6

2. Вильярреал

3

1

1

1

7-5

4

3. Аталанта

3

1

1

1

5-5

4

4. Янг Бойз

3

1

0

2

3-6

3

2 ноября. Вильярреал — Янг Бойз, Аталанта — Манчестер Юнайтед.

Лекарство для Нагельсманна

Группа Е
«Бенфика» — «Бавария» — 0:4 (Сане, 70, 84. Эвертон, 80, в свои ворота. Левандовски, 82)

В прошлом туре лиссабонцы унизили «Барселону» (3:0), а теперь две трети матча достойно сражались с «Баварией», игрой которой из-за болезни Юлиана Нагельсманна руководил один из его помощников. Показательным получился момент, в котором Нойер проявил мастерство, остановив отличный удар Нуньеса. Преимущество же мюнхенцев материализовалось в гол Левандовски, отмененный из-за того, что передачу Комана поляк замкнул рукой.

ВАР явно был на стороне хозяев, зафиксировав офсайд в начальной стадии атаки, из-за чего уже после перерыва не засчитали мяч Мюллера. «Баварии» требовалось забить так, чтобы придраться было невозможно, и это удалось блестяще исполнившему штрафной Сане. Как оказалось, этого хватило для того, чтобы деморализовать «Бенфику». «Орлам» буквально выщипали перья, а больше всех в этом плане отличился Сане, у которого в активе дубль и пас на все же отличившегося Левандовски.

У «Баварии» три победы из трех возможных с разностью мячей 12:0. В своей группе она такой же космос для остальных, как и в родной бундеслиге.

«Барселона» — «Динамо» К — 1:0 (Пике, 36). Обзор — здесь.

И

В

Н

П

М

О

1. Бавария

3

3

0

0

12-0

9

2. Бенфика

3

1

1

1

3-4

4

3. Барселона

3

1

0

2

1-6

3

4. Динамо К

3

0

1

2

0-6

1

2 ноября. Динамо К — Барселона, Бавария — Бенфика.

Тухель остался без нападающих

Группа Н
«Челси» — «Мальме» — 4:0 (Кристенсен, 9. Жоржиньо, 21, с пенальти, 57, с пенальти. Хаверц, 48)

На «Стэмфорд Бридж» все было ожидаемо. Включая эпизод, в котором Вернер не сумел на первых минутах забить из площади ворот. А то, что не удалось немецкому нападающему, сделал отличившийся при подаче углового защитник Кристенсен. И вот это действительно было удивительно, так как отыгравший за «Челси» 137 матчей датчанин забил свой первый мяч в лондонском клубе.

Возможно, скрытые прежде таланты в ближайшее время пригодятся Томасу Тухелю, так как синие лишились получившего травму Лукаку. Заработанный бельгийцем пенальти точно того не стоил, так как англичане и без него выиграли бы за явным преимуществом. И стоило ли бросать Лукаку в бой в рядовой игре после того, как он по медицинским причинам покинул расположение сборной во время «Финала четырех» Лиги наций?

А ведь до перерыва вынужденно пришлось менять еще и Вернера! Какие у этих потерь будут последствия, покажут время и результаты медобследования. Но дело в том, что в «Челси» Тухеля нет ярко выраженных бомбардиров. Больше того, с момента прихода тренера в лондонскую команду ее главными снайперами с шестью мячами являются полузащитники — Маунт и отличившийся в начале второго тайма Хаверц.

«Зенит» — «Ювентус» — 0:1 (Кулушевски, 86). Обзор — здесь.

И

В

Н

П

М

О

1. Ювентус

3

3

0

0

5-0

9

2. Челси

3

2

0

1

5-1

6

3. Зенит

3

1

0

2

4-2

3

4. Мальме

3

0

0

3

0-11

0

2 ноября. Ювентус — Зенит, Мальме — Челси.

Неожиданный лидер

Группа G
«Зальцбург» — «Вольфсбург» — 3:1 (Адейеми, 3. Окафор, 65, 77 — Нмеча, 15)
«Лилль» — «Севилья» — 0:0

Откровение этого квартета — уверенное лидерство «Зальцбурга». Очередной успех «быков» примечателен тем, что австрийская команда обыграла немецкую в главном еврокубке впервые за 43 года! Возможно, дело в том, что счет в игре с «Вольфсбургом» открыл не имеющий никаких комплексов 19-летний нападающий сборной Германии Адейеми.

И

В

Н

П

М

О

1. Зальцбург

3

2

1

0

6-3

7

2. Севилья

3

0

3

0

2-2

3

3. Лилль

3

0

2

1

1-2

2

3. Вольфсбург

3

0

2

1

2-4

2

2 ноября. Вольфсбург — Зальцбург, Севилья — Лилль.

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Андрей Кузичев все материалы автора

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