Миранчук стал свидетелем победного гола Криштиану Роналду, «Челси» потерял Лукаку и Вернера
Манчестерский камбэк
Группа F
«Манчестер Юнайтед» — «Аталанта» — 3:2 (Рэшфорд, 53. Магуайр, 75. Криштиану Роналду, 81 — Пашалич, 15. Мерих Демирал, 30)
Бергамаски вряд ли были в восторге от приема в Англии, так как под утро в их отеле несколько раз срабатывала сигнализация. Но если команда Джана Пьеро Гасперини и не выспалась, ее точно разбудил стопроцентный момент Рэшфорда. Только англичанин промахнулся, а Пашалич после передачи Дзаппакосты — нет.
300-й матч Криштиану Роналду в футболке «МЮ» явно начался не так, как планировал Уле Гуннар Сульшер. Да и продолжился тоже, и «Олд Траффорд» затих, когда Мерих Демирал забил типично британский гол после углового в исполнении Копмайнерса. Это уже системные проблемы, ведь «красные дьяволы» пропустили в двенадцатом подряд домашнем официальном матче.
15': Man Utd 0-1 Atalanta— Squawka News (@SquawkaNews) October 20, 2021
29': Man Utd 0-2 Atalanta
Gian Piero Gasperini's side has silenced Old Trafford. #UCL pic.twitter.com/q30D72gdni
Долго ничего не получалось и в атаке, хотя Фред промахнулся из почти идеальной позиции, а Роналду начал второй тайм, не использовав чистый выход один на один. Расколдовал же ворота «Аталанты» Рэшфорд, не имевший право испортить великолепную передачу Бруну Фернандеша. Форвард, с гола которого началась работа Сульшера в Манчестере, вытянул из пропасти и норвежского тренера, и свою команду.
Пожалуй, это был переломный момент, хотя после попадания Мактоминая в штангу гости едва не похоронили «МЮ». Уже после выхода на замену Миранчука на 68-й минуте Де Хеа в одной атаке вытащил удары Сапаты и Малиновского, и вскоре бергамаски дрогнули. У работавшего не покладая рук Муссо не было ни одного шанса остановить удар забытого защитниками напротив пустого угла Магуайра, ну а атаки Роналду со «второго этажа» — отдельный вид футбольного искусства.
Никто в ЛЧ не забивал головой чаще пятикратного обладателя «Золотого мяча» (25 голов). «МЮ», который все успели похоронить и отправить в неведомую для Криштиану Лигу Европы, устроил невероятное шоу и долгожданный праздник для болельщиков. А португалец создан совсем для другого турнира, что он и подтверждает, забив в каждом матче группового раунда.
Inevitable ? pic.twitter.com/EtAIDso2Gp— B/R Football (@brfootball) October 20, 2021
«Янг Бойз» — «Вильярреал» — 1:4 (Элиа, 77 — Пино, 6. Ж.Морено, 16. А.Морено, 88. Чуквуэзе, 90+2)
Российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым зафиксировала уверенную победу команды Унаи Эмери. «Подводники» начали с быстрого гола отличившегося в свой 19-й день рождения Пино, укрепили перевес благодаря своему снайперу Жерару Морено, а потом на пути швейцарских ударов стеной стоял Рульи. И пусть один раз Элиа его пробил, испанцы ответили двумя мячами в концовке и сравнялись по очкам с «Аталантой».
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И
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В
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Н
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П
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М
|
О
|
1. Манчестер Юнайтед
|
3
|
2
|
0
|
1
|
6-5
|
6
|
2. Вильярреал
|
3
|
1
|
1
|
1
|
7-5
|
4
|
3. Аталанта
|
3
|
1
|
1
|
1
|
5-5
|
4
|
4. Янг Бойз
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3-6
|
3
2 ноября. Вильярреал — Янг Бойз, Аталанта — Манчестер Юнайтед.
Лекарство для Нагельсманна
Группа Е
«Бенфика» — «Бавария» — 0:4 (Сане, 70, 84. Эвертон, 80, в свои ворота. Левандовски, 82)
В прошлом туре лиссабонцы унизили «Барселону» (3:0), а теперь две трети матча достойно сражались с «Баварией», игрой которой из-за болезни Юлиана Нагельсманна руководил один из его помощников. Показательным получился момент, в котором Нойер проявил мастерство, остановив отличный удар Нуньеса. Преимущество же мюнхенцев материализовалось в гол Левандовски, отмененный из-за того, что передачу Комана поляк замкнул рукой.
ВАР явно был на стороне хозяев, зафиксировав офсайд в начальной стадии атаки, из-за чего уже после перерыва не засчитали мяч Мюллера. «Баварии» требовалось забить так, чтобы придраться было невозможно, и это удалось блестяще исполнившему штрафной Сане. Как оказалось, этого хватило для того, чтобы деморализовать «Бенфику». «Орлам» буквально выщипали перья, а больше всех в этом плане отличился Сане, у которого в активе дубль и пас на все же отличившегося Левандовски.
У «Баварии» три победы из трех возможных с разностью мячей 12:0. В своей группе она такой же космос для остальных, как и в родной бундеслиге.
«Барселона» — «Динамо» К — 1:0 (Пике, 36). Обзор — здесь.
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И
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В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Бавария
|
3
|
3
|
0
|
0
|
12-0
|
9
|
2. Бенфика
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3-4
|
4
|
3. Барселона
|
3
|
1
|
0
|
2
|
1-6
|
3
|
4. Динамо К
|
3
|
0
|
1
|
2
|
0-6
|
1
2 ноября. Динамо К — Барселона, Бавария — Бенфика.
Тухель остался без нападающих
Группа Н
«Челси» — «Мальме» — 4:0 (Кристенсен, 9. Жоржиньо, 21, с пенальти, 57, с пенальти. Хаверц, 48)
На «Стэмфорд Бридж» все было ожидаемо. Включая эпизод, в котором Вернер не сумел на первых минутах забить из площади ворот. А то, что не удалось немецкому нападающему, сделал отличившийся при подаче углового защитник Кристенсен. И вот это действительно было удивительно, так как отыгравший за «Челси» 137 матчей датчанин забил свой первый мяч в лондонском клубе.
Romelu Lukaku was forced off injured in the 23rd minute against Malm? after winning a penalty for Chelsea. ?#UCL pic.twitter.com/8R3og0DjsW— Squawka News (@SquawkaNews) October 20, 2021
Возможно, скрытые прежде таланты в ближайшее время пригодятся Томасу Тухелю, так как синие лишились получившего травму Лукаку. Заработанный бельгийцем пенальти точно того не стоил, так как англичане и без него выиграли бы за явным преимуществом. И стоило ли бросать Лукаку в бой в рядовой игре после того, как он по медицинским причинам покинул расположение сборной во время «Финала четырех» Лиги наций?
А ведь до перерыва вынужденно пришлось менять еще и Вернера! Какие у этих потерь будут последствия, покажут время и результаты медобследования. Но дело в том, что в «Челси» Тухеля нет ярко выраженных бомбардиров. Больше того, с момента прихода тренера в лондонскую команду ее главными снайперами с шестью мячами являются полузащитники — Маунт и отличившийся в начале второго тайма Хаверц.
«Зенит» — «Ювентус» — 0:1 (Кулушевски, 86). Обзор — здесь.
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И
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В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Ювентус
|
3
|
3
|
0
|
0
|
5-0
|
9
|
2. Челси
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5-1
|
6
|
3. Зенит
|
3
|
1
|
0
|
2
|
4-2
|
3
|
4. Мальме
|
3
|
0
|
0
|
3
|
0-11
|
0
2 ноября. Ювентус — Зенит, Мальме — Челси.
Неожиданный лидер
Группа G
«Зальцбург» — «Вольфсбург» — 3:1 (Адейеми, 3. Окафор, 65, 77 — Нмеча, 15)
«Лилль» — «Севилья» — 0:0
Откровение этого квартета — уверенное лидерство «Зальцбурга». Очередной успех «быков» примечателен тем, что австрийская команда обыграла немецкую в главном еврокубке впервые за 43 года! Возможно, дело в том, что счет в игре с «Вольфсбургом» открыл не имеющий никаких комплексов 19-летний нападающий сборной Германии Адейеми.
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И
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В
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Н
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П
|
М
|
О
|
1. Зальцбург
|
3
|
2
|
1
|
0
|
6-3
|
7
|
2. Севилья
|
3
|
0
|
3
|
0
|
2-2
|
3
|
3. Лилль
|
3
|
0
|
2
|
1
|
1-2
|
2
|
3. Вольфсбург
|
3
|
0
|
2
|
1
|
2-4
|
2
2 ноября. Вольфсбург — Зальцбург, Севилья — Лилль.
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