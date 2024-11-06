Управленческий шедевр Аморима и нокаут от «Милана». Как СМИ отреагировали на поражения «Реала» и «Сити»

В Англии удивлены, а в Испании — нет.

5 ноября состоялись первые матчи 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Не обошлось без сенсаций: в Лиссабоне «Спортинг» разгромил «Манчестер Сити» (4:1), а в Мадриде «Реал» не смог ничего противопоставить «Милану» (1:3). Что пишут английские и испанские журналисты о поражениях своих команд?

Daily Mail: «Это был настоящий управленческий шедевр»

«Пеп Гвардиола редко терпел такое унижение в «Сити», но во второй половине матча «Спортинг» не оставил от команды живого места. Яркое выступление португальского коллектива, отыгравшегося после пропущенного гола, еще раз доказывает, почему руководство «МЮ» выбрало Рубена Аморима в качестве преемника Эрика тен Хага. Это был настоящий управленческий шедевр, победа команды и философии, созданной самым востребованным тренером в мире. Молодому португальскому специалисту нужно наслаждаться этим моментом».

The Telegraph: «Теперь задача Рубена — сделать то же самое в Англии»

«Болельщики «Спортинга» пели Амориму серенаду «Мой путь», и теперь конец близок. Еще один матч в Браге, и он отправится в «Юнайтед». Это было эмоциональное, запоминающееся прощание со стадионом в Лиссабоне.

Теперь задача Рубена — сделать то же самое в Англии. Гвардиола победил в Манчестере Жозе Моуринью, Уле Гуннара Сульшера и Эрика тен Хага. Теперь Аморим попробует сломить его доминирование. Если португальский тренер сможет заставить игроков «МЮ» атаковать с эффективностью его «Спортинга», они наверняка скоро поднимутся вверх по турнирной таблице».

The Sun: «Новая встреча Аморима и Гвардиолы будет через месяц»

«В декабре у Рубена появится еще одна возможность сразиться с Пепом, когда «Юнайтед» приедет в гости к «Сити» на «Этихад» в первом для португальца манчестерском дерби. Новый босс «МЮ» будет стремиться создать команду «красных дьяволов», которая сможет повторить то, что «Спортинг» сделал с «Сити» в Лиге чемпионов».

Mundo Deportivo: «Нокаут, ярко демонстрирующий кризис мадридского клуба»

«Реал» проиграл класико «Барселоне», а теперь потерпел безвольное поражение от «Милана». И самое ужасное не в неудачной серии, а в игре команды Карло Анчелотти. Футболисты находятся в психологической яме. Сливочные допустили кучу ошибок в защите, а Килиан Мбаппе и Винисиус не выглядят форвардами-убийцами.

Все это было видно в игре с «Барсой» и повторилось с «Миланом», который знал, как воспользоваться многочисленными слабостями. Нокаут, ярко демонстрирующий кризис мадридского клуба».

Marca: «Милан» почувствовал запах крови и бросился на добычу»

«Обожаемый Анчелотти «Милан», где он стал монументальным футболистом и эпохальным тренером, поставил его в самое сложное положение в этом сезоне Лиги чемпионов. Итальянцы потрепали «Реал», а Альваро Мората возглавил победное шествие. «Милан» не простил, как это в прошлом туре сделала «Боруссия». Россонери почувствовали запах крови и бросились на добычу».

AS: «Итальянцы созвали кризисный кабинет в Мадриде»

«Рана, полученная в классико, плохо заживает. Недостатки «Реала» с головокружительной скоростью переходят от конъюнктурных к структурным. Команда потеряла организатора в лице Тони Крооса, Лука Модрич не молодеет, Джуд Беллингем переживает спад, а Мбаппе испытывает проблемы, как только добирается до чужих ворот.

Это было прогнозируемое поражение от «Милана», который сейчас не похож на тот великий клуб конца 80-х и начала 90-х. Тем не менее итальянцы победили заслуженно и созвали кризисный кабинет в Мадриде».