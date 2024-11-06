Футбол
Лига чемпионов
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 11:15

Управленческий шедевр Аморима и нокаут от «Милана». Как СМИ отреагировали на поражения «Реала» и «Сити»

«Манчестер Сити» проиграл «Спортингу» в Лиге чемпионов, «Реал» уступил «Милану»
Роман Кольцов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим.
Фото Reuters
В Англии удивлены, а в Испании — нет.

5 ноября состоялись первые матчи 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Не обошлось без сенсаций: в Лиссабоне «Спортинг» разгромил «Манчестер Сити» (4:1), а в Мадриде «Реал» не смог ничего противопоставить «Милану» (1:3). Что пишут английские и испанские журналисты о поражениях своих команд?

Daily Mail: «Это был настоящий управленческий шедевр»

«Пеп Гвардиола редко терпел такое унижение в «Сити», но во второй половине матча «Спортинг» не оставил от команды живого места. Яркое выступление португальского коллектива, отыгравшегося после пропущенного гола, еще раз доказывает, почему руководство «МЮ» выбрало Рубена Аморима в качестве преемника Эрика тен Хага. Это был настоящий управленческий шедевр, победа команды и философии, созданной самым востребованным тренером в мире. Молодому португальскому специалисту нужно наслаждаться этим моментом».

The Telegraph: «Теперь задача Рубена — сделать то же самое в Англии»

«Болельщики «Спортинга» пели Амориму серенаду «Мой путь», и теперь конец близок. Еще один матч в Браге, и он отправится в «Юнайтед». Это было эмоциональное, запоминающееся прощание со стадионом в Лиссабоне.

Теперь задача Рубена — сделать то же самое в Англии. Гвардиола победил в Манчестере Жозе Моуринью, Уле Гуннара Сульшера и Эрика тен Хага. Теперь Аморим попробует сломить его доминирование. Если португальский тренер сможет заставить игроков «МЮ» атаковать с эффективностью его «Спортинга», они наверняка скоро поднимутся вверх по турнирной таблице».

Игроки &laquo;Спортинга&raquo; качают Рубена Аморима. Аморим простился со «Спортингом» разгромом «Манчестер Сити», а Дьекереш затмил Холанна. «Ливерпуль» не оставил шансов «Байеру»

The Sun: «Новая встреча Аморима и Гвардиолы будет через месяц»

«В декабре у Рубена появится еще одна возможность сразиться с Пепом, когда «Юнайтед» приедет в гости к «Сити» на «Этихад» в первом для португальца манчестерском дерби. Новый босс «МЮ» будет стремиться создать команду «красных дьяволов», которая сможет повторить то, что «Спортинг» сделал с «Сити» в Лиге чемпионов».

Mundo Deportivo: «Нокаут, ярко демонстрирующий кризис мадридского клуба»

«Реал» проиграл класико «Барселоне», а теперь потерпел безвольное поражение от «Милана». И самое ужасное не в неудачной серии, а в игре команды Карло Анчелотти. Футболисты находятся в психологической яме. Сливочные допустили кучу ошибок в защите, а Килиан Мбаппе и Винисиус не выглядят форвардами-убийцами.

Все это было видно в игре с «Барсой» и повторилось с «Миланом», который знал, как воспользоваться многочисленными слабостями. Нокаут, ярко демонстрирующий кризис мадридского клуба».

Marca: «Милан» почувствовал запах крови и бросился на добычу»

«Обожаемый Анчелотти «Милан», где он стал монументальным футболистом и эпохальным тренером, поставил его в самое сложное положение в этом сезоне Лиги чемпионов. Итальянцы потрепали «Реал», а Альваро Мората возглавил победное шествие. «Милан» не простил, как это в прошлом туре сделала «Боруссия». Россонери почувствовали запах крови и бросились на добычу».

AS: «Итальянцы созвали кризисный кабинет в Мадриде»

«Рана, полученная в классико, плохо заживает. Недостатки «Реала» с головокружительной скоростью переходят от конъюнктурных к структурным. Команда потеряла организатора в лице Тони Крооса, Лука Модрич не молодеет, Джуд Беллингем переживает спад, а Мбаппе испытывает проблемы, как только добирается до чужих ворот.

Это было прогнозируемое поражение от «Милана», который сейчас не похож на тот великий клуб конца 80-х и начала 90-х. Тем не менее итальянцы победили заслуженно и созвали кризисный кабинет в Мадриде».

Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Милан
ФК Реал
Читайте также
Биография Остона Мэттьюса: жизнь и карьера американского форварда-рекордсмена
Бойцы группировки войск «Запад» из ТОС-2 «Тосочка» уничтожили позиции ВСУ
AP сообщило о лидерстве Трампа более чем в два раза в голосовании выборщиков
Карпин опять заговорил об отставке, Станкович доволен после поражения. Что произошло после матча «Спартак» – «Ростов»
Оформление налогового вычета на «Госуслугах» может появиться в 2025 году
Журналист опубликовал результаты медицинского обследования интерсекс-боксерши Хелиф
Популярное видео
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Тюмень»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, победы «Зенита» и «Локо»: голы дня
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 1 ноября
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Байер» Алонсо — команда одного сезона? Как воспринимать разгром от «Ливерпуля»

В «МЮ» едет большой тренер! Аморим унизил «Ман Сити», который должен был возглавить

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости