Гюндоган мог стать спасителем «Ман Сити» после возвращения, но упустил два момента в концовке. «Интер» показал мастер-класс обороны

Нулевая ничья в 3000-й день Пепа во главе «Ман Сити».

«Манчестер Сити» и «Интер» стартовали в новом розыгрыше Лиги чемпионов с нулевой ничьей. Игру преподносили как повторение финала турнира сезона-2022/23, но никто не обещал, что получится очень зрелищно.

Много ударов, но мало эффективности

Команды закончили первый тайм с 19 ударами на двоих. Казалось, на «Этихаде» полыхает, однако ни один выстрел не трансформировался в гол, а большинство из них затормозили где-то на фанатских секторах (в створ — пять попаданий на двоих). Неожиданно, минимальное преимущество по попыткам забить осталось за гостями (10 против девяти): больше всего 3000-й день Пепа Гвардиолы во главе «Ман Сити» старались испортить Маркус Тюрам, Никола Барелла и Хакан Чалханоглу. Однако самый опасный момент имел левый защитник Ренато Аугусто, вышедший вместо травмированного Федерико Димарко. Уже на исходе первого тайма бразилец лупил с нескольких метров с левого угла, но не переиграл Эдерсона.

Главной новостью до стартового свистка стал первый выход Родри в основе после летнего отпуска — до этого он подышал во втором тайме в последнем туре АПЛ против «Брентфорда» (2:1). Изменения были и в составе «Интера». Впервые в основе начал пришедший летом полузащитник Петр Зелиньски. Как и Родри, поляк размялся появлением на замену в предшествовавшем матче чемпионата. Также на скамейке остался нападающий Лаутаро Мартинес, вместо которого выскочил Мехди Тареми, а Димарко пропускал игру из-за травмы.

Самый острый момент «Ман Сити» родился во второй половине тайма. Эрлинг Холанн на 35-й минуте примерно с линии штрафной ударил в нижний угол, поймав Яна Зоммера на противоходе. Окаменевший швейцарец наблюдал, как мяч прокатился в миллиметрах от штанги — норвежец вскользь попал по мячу. В целом, Холанн редко угрожал воротам — защитники умело прятали огромного форварда. А у него на старте сезона столько же голов, сколько у нерадзурри (по девять).

Эрлинг Холанн. Фото Reuters

Два шикарных шанса Гюндогана

Второй тайм начался с тревожной замены Кевина де Брейне — бельгийцу в конце первой половины матча оказывали помощь после контакта в чужой штрафной. Вместо Кевина вышел Илкай Гюндоган, также а Фил Фоден заменил Савио — второе появление англичанина в сезоне после 45 минут в стартовом туре АПЛ с «Челси» (2:0). Врачи «горожан» еще раз рванули на поле в первые минуты второй половины — Джеку Грилишу требовалась помощь после того, как Тюрам случайно наступил ему на кисть.

После перерыва острота у обоих ворот зажигалась еще реже. Один из самых запоминающихся моментов второй половины — удар Фодена из центра штрафной. Перед этим великолепную игру в пас на ограниченном пространстве показали Грилиш, Гюндоган и сам Фил, однако завершение получилось не таким певучим. Ярчайший эпизод у ворот Эдерсона имел вышедший на замену Генрих Мхитарян: замкнул прострел Дензела Думфриса с правого фланга, но пробивал с разворота — и зашвырнул мяч выше ворот.

Игра катилась к нулевой ничьей, но «Ман Сити» все же старался сильнее и на финальных минутах сконструировал два момента-близнеца. На 89-й Йошко Гвардиол из штрафной навесил к линии вратарской, где между двумя защитниками «Интера» прокрался Гюндоган — пробил головой из убойной позиции, но попал точно в Зоммера. Дубль сняли спустя пять минут: на этот раз немец с нескольких метров пробил (и снова головой) мимо, а навес прилетел с правого фланга. По итогу счет никому открыть так и не удалось.

С кем команды играют дальше

«Ман Сити» во втором туре отправится на выезд к «Словану» — игра в Словакии пройдет 1 октября. «Интеру» будет противостоять сербская «Црвена Звезда»: первый домашний матч нерадзурри в этом розыгрыше Лиги чемпионов тоже пройдет в первый день октября.