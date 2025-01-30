Гвардиола разодрал себе лоб, на «Этихаде» случился пожар. Но «Ман Сити» все-таки победил «Брюгге» и пробился в стыки Лиги чемпионов

Назло мистике.

«Манчестер Сити» сделал это! В восьмом туре Лиги чемпионов подопечные Пепа Гвардиолы одолели «Брюгге» со счетом 3:1 и все-таки пробились в топ-24 общего этапа. Турнирная ситуация обязывала «горожан» только к победе, и они ее добыли — пусть это и было непросто. А в какие-то моменты даже казалось, что невозможно.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

29 янв, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)

Дурные знамения

Дела у «Сити» в последние месяцы совершенно не клеились — Гвардиола, кажется, побил все свои антирекорды с «горожанами», много проигрывал и сильно осложнил себе ситуацию во всех значимых турнирах, в которых участвовал.

Вдобавок к этому добавилась личная драма — испанец в середине января развелся с женой Кристиной Серрой после 30 лет брака. Это та самая знаменитая дама, выбиравшая Пепу его легендарные костюмы всю тренерскую карьеру. Разумеется, она многое делала для тренера, но публике запомнилась именно этим — и тут такое.

Не иначе проклятие. Ни побед, ни костюмов.

Накануне матча с «Брюгге», важнейшем с турнирной точки зрения, «Сити» меньше всего нужна была всякая мистика. После довольно провальных и даже темных месяцев требовался один удачный день. Но именно в среду, прямо перед игрой, у «горожан» сгорел официальный магазин атрибутики. Причем, задымился не банальный мусорный бак возле фаншопа или какая-нибудь микроволновка внутри. Помещение натурально сгорело — языки пламени были огромными, и только чудом не пострадал основной «Этихад» и кто-нибудь из болельщиков.

У стадиона «Этихад» в Манчестере произошел пожар. Фото Global Look Press

Магазин быстро потушили — но без последствий не обошлось. «Горожанам» пришлось ехать на матч другим маршрутом, из-за чего они не увиделись с фанатами, а еще клуб отменил презентацию трех новичков — Абдукора Хусанова, Витора Рейса и Омара Мармуша. Такое себе событие за час до матча, в котором тебе 100% надо забирать победу.

Был знак и поменьше. В социальных сетях «Сити» разместил видеоролик — банальный проход команды во главе с Пепом в раздевалку — но под русскую песню. И под какую — хит «Положение». Тот самый, где поется: «Дайте пацанам посчитать потери».

Не лучший саундтрек для главнейшего пока что матча сезона.

Рафаэль Оньедика открыл счет в матче с «Ман Сити». Фото Reuters

Первый тайм прошел по плану «Брюгге»

Несмотря на всю предматчевую темную магию, «Сити» вышел на игру с победным настроем. На первых же минутах хозяева поля прижали гостей к воротам — и тут же получили опаснейшую контратаку. Стало ясно, что просто не будет — в конце концов «Брюгге» не зря не проигрывал в 20 последних матчах.

Дальше начался обмен моментами — и вал ударов мимо у «Сити». Били все, но неточно — забегая вперед скажем, за первый тайм горожане ни разу не попали в створ. Вернее, один раз случилось — на 16-й минуте забил Илкай Гюндоган. Но сделал это из такого очевидного офсайда, что даже праздновать не стал. Гол отменили. Лицо Гвардиолы надо было видеть.

На этом невезение не закончилось. У «Сити» вообще ничего не шло — мяч либо не доходил до опасных позиций, либо посылался мимо — а «Брюгге» будто и не возражал. Бельгийцы изредка огрызались бесплодными атаками.

Впрочем, на 45-й минуте нефарт достиг апогея — футболисты «Брюгге» убежали в очередную контратаку и мастерски раскидали всю оборону «горожан». Ферран Ютгла протащил мяч по левому флангу и отправил его в штрафную — там сориентировался Рафаэль Оньедика и вывел «Брюгге» вперед. Вскоре прозвучал свисток — «Сити» уходил в раздевалку командой, вылетающей из Лиги чемпионов.

Нападающий «Манчестер Сити» Савиньо. Фото Reuters

Без сенсаций

На второй тайм «Сити» вышел еще заряженнее, чем на первый. Неизвестно, чем «горожан» накачал Гвардиола (а он это умеет), но парни выглядели уверенно, показывая всем видом: пошутили и хватит. Сам Пеп опять расчесал себе лоб до крови. И шутки после этого действительно кончились. На 53-й хозяева сравняли.

При этом сделали это абсолютно удивительным образом — тактики в ответном голе «горожан» не было вообще. Матео Ковачич подхватил мяч в центре поля, сам дошел с ним до штрафной, ударил низом и забил. Это не ошибка. Футболиста никто не опекал, он никого не обводил — просто добежал и ударил. И бил, кстати, не убойно — просто на технику. И этого хватило!

В «Брюгге» после пропущенного гола собрались с силами и чуть снова не вышли вперед, но запала хватило только на пару минут — дальше хозяева поля вновь вцепились в бельгийцев мертвой хваткой. И уже на 62-й вышли вперед сами. Постарался Йошко Гвардиол — защитник накрутил всех на левом фланге, прострелил и попал четко в коллегу из «Брюгге» Хоэля Ордоньеса. Тот срезал мяч в свои.

Хотя по сюжету все, в принципе, было уже ясно — «Сити» не планировал отпускать победу — математически у бельгийцев еще был шанс оставить Гвардиолу без Лиги чемпионов. Для этого им требовался один мяч — а Пепу, соответственно, еще гол был нужен, чтобы почти гарантированно не доставить «Брюгге» такого удовольствия.

Победил Пеп. На 77-й минуте Савиньо на левом фланге принял красивую диагональ от Джона Стоунза и пробил прямо под вратаря «Брюгге». 3:1 — без шансов. Судья даже не стал по-модному добавлять 15 минут компенсированного времени — ограничился одной.

Все дурные знамения оказались ложными — «Сити» отыгрался и с гордого 22-го места шагнул в стыковой раунд. С кем Гвардиоле придется биться на пути в нормальный плей-офф — узнаем позднее. Главное, что Пеп вообще остался — иначе на него было бы больно смотреть. Да и «Брюгге» не в обиде — тоже отправился в стыковые с 24-го места.

Жеребьевка следующего раунда запланирована на 31 января.