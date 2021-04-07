Две ошибки арбитра повлияли на результат игры в Манчестере. А его помощник поступил непрофессионально

Разбираем то, что случилось во время и после матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д (2:1).

Лига чемпионов. 1/4 финала

«Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия Д» (Германия) — 2:1 (1:0)

Голы: Де Брейне, 19 (1:0). Ройс, 84 (1:1). Фоуден, 90 (2:1).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Гюндоган, Де Брейне, Эрнандес, Фоуден, Махрез, Бернарду Силва (Габриэл Жезус, 59).

«Боруссия Д»: Хитц, Хуммельс, Аканджи, Морей (Менье, 81), Ройс, Эмре Джан, Рафаэл Геррейру, Дахуд (Дилэйни, 81), Беллингем, Холанн, Кнауфф (Рейна, 63).

Предупреждения: Эмре Джан, 30. Беллингем, 37.

Судья: Хацеган (Румыния).

6 апреля. Манчестер. Стадион «Этихад».

Румынские арбитры, обслуживавшие одну из четвертьфинальных встреч, допустили ошибки, неприемлемые для турнира такого уровня. Сначала непонятные решения принял сам судья — Овидиу Хацеган.

На 29-й минуте он «купился» на обман Родри и поспешил назначить пенальти в пользу «Манчестер Сити». Полузащитник изобразил жуткую боль, причиной которой якобы стали действия Эмре Джана. Ошибку Хацегана исправили его видеоассистенты — итальянцы Марко Ди Белло и Паоло Валери. В итоге 11-метровый удар был отменен.

А на 37-й минуте румынский рефери совершил две ошибки, которые повлияли как на ход игры, так и на ее результат. Ему показалось, что полузащитник дортмундцев Джуд Беллингем нарушил правила в единоборстве с вратарем «Сити» Эдерсоном. Это первый промах судьи. Второй заключался в том, что он поспешил дать свисток, и оказавшийся перед пустыми воротами Беллингем отправил в них мяч уже после остановки игры.

6 апреля. «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д — 2:1..

6 апреля. «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д — 2:1..

6 апреля. «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д — 2:1..

6 апреля. «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д — 2:1..

6 апреля. «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д — 2:1..

6 апреля. «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д — 2:1..

Никакого фола со стороны хавбека не было. Он оказался первым на мяче, проткнул его вперед, а после этого голкипер ударил Беллингема по голеностопу. Упади тот — можно было бы говорить о нарушении правил самим вратарем и лишении соперника явной возможности забить гол. Но игрок «Боруссии» решил доиграть эпизод, однако сделать это ему помешал арбитр. Возьми Хацеган паузу, дождись он окончания атаки — затем могли бы вмешаться видеоассистенты, если бы судья не засчитал взятие ворот. А так, основания для их вмешательства румынский рефери уничтожил преждевременным свистком.

В то время «Сити» вел 1:0. То есть Беллингем сравнял бы счет, не помешай ему арбитр.

А после игры неприятно удивил непрофессионализмом первый помощник Хацегана — Октавиан Шовре. Сразу после окончания матча на глазах у всех, кто находился в тот момент в подтрибунном помещении, включая многих игроков обеих команд, ассистент обратился к Эрлингу Холанну с просьбой дать автограф. Это не преступление, но нельзя так поступать на публике, перед камерами, нельзя чтобы это видела вся планета. Шовре пренебрег элементарными правилами поведения. Интересно, как на это отреагирует глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.